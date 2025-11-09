Los mil conciertos

Que la Sociedad de Conciertos de Alicante, creada en 1972, haya celebrado su velada número mil, es una proeza. Porque lo que da valor a la cifra no es tanto alcanzar el millar de conciertos y los 53 años de vida, que también, sino el hecho de haberlo logrado en una ciudad como Alicante. La del arte efímero. La del “hoy sí, pero mañana ya veremos”.

Para que ello haya sido posible se ha necesitado de personas que, a modo de puntales, han dedicado su vida a la causa. Uno de ellos fue recordado en el concierto número mil, celebrado el 21 de octubre, que fue dedicado a Rafael Beltrán Dupuy, que tuvo mucho que ver para que la programación de la Sociedad tuviese el primer nivel del que goza.

No está de más recordar que mientras el Teatro Principal sufrió las obras de rehabilitación, los actos de la Sociedad de Conciertos se desarrollaron en el cine Ideal, sito enfrente del coliseo, los domingos por la mañana.

Es por esa memoria colectiva por lo que muchos todavía lloramos al atravesar la avenida de la Constitución y comprobar el estado en que se encuentra el inmueble, que en su interior aterra puesto que está, sencillamente, en ruinas.

Con lo preciosa que se ha quedado la avenida imaginamos cómo luciría en semejante emplazamiento una Filmoteca que, en realidad, nunca ha tenido Alicante y que, como décima capital de España, merecería más que muchas de las ciudades que la poseen. Pero también perdimos el Salón Monumental y el Capitol y no ocurrió nada.

Por eso el caso de la Sociedad de Conciertos es milagroso. Atravesar la barrera de los cincuenta años sin tener que ver con el Hércules ni con las Hogueras es un hito. Mi enhorabuena más sincera.