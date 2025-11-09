Villena ingresa en las Rutas Europeas del Emperador Carlos V

El 28 de septiembre de 2025, en la villa cántabra de San Vicente de la Barquera, se celebró la Asamblea General de la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V (RCCV), durante la cual se aprobó la incorporación de Villena a esta red de itinerarios históricos europeos certificada por el Consejo de Europa. La noticia adquiere un valor simbólico especial: coincide con el quinto centenario del otorgamiento a Villena del título de ciudad por el emperador Carlos V. Ese doble acontecimiento —la incorporación al itinerario y el aniversario— convierte este momento en una fecha de proyección estratégica para el presente y el futuro de la ciudad.

El programa de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa nació con el fin de visibilizar cómo determinados recorridos, tradiciones, rutas históricas y patrimonios compartidos contribuyen a reforzar la identidad europea, a fomentar el diálogo interregional y a vincular cultura, paisaje y memoria. Cuando una ruta es certificada como “Itinerario Cultural” se reconoce que constituye una infraestructura simbólica de valores europeos: diversidad cultural, intercambio, patrimonio común, sostenibilidad, cohesión territorial. En el caso concreto de las Rutas de Carlos V, esta certificación se obtuvo en 2015. Más allá del reconocimiento formal, pertenecer a una red europea de este tipo ofrece múltiples ventajas materiales e intangibles para los territorios implicados: visibilidad internacional, cooperación transnacional, oportunidades turísticas y culturales, mejora de la señalización y del atractivo patrimonial.

Las Rutas del Emperador Carlos V muestran los caminos terrestres y marítimos que recorrió Carlos de Habsburgo (1500-1558) entre 1517 y 1557 por Europa, con especial presencia en España, Portugal, Italia, Bélgica y otros territorios. La ruta conecta ciudades y paisajes que, en su conjunto, remiten a la idea de una Europa que ya en el siglo XVI no era solo Europa de reinos aislados, sino un espacio en mutación, articulado por viajes, vínculos, identidades compartidas y dinámicas de cambio. Esta perspectiva hace de las Rutas de Carlos V una iniciativa con fuerte carga simbólica de conexión e integración europea.

Villena, al pasar a formar parte de una red que revisita la huella europea de Carlos V, afirma su propia identidad histórica no como mera localidad local, sino como ciudad implicada en narrativas europeas. Integrarse en este itinerario permite a Villena mejorar su visibilidad en circuitos turísticos culturales europeos: atraer visitantes interesados en rutas históricas, patrimonio y paisaje, y participar en programas de cooperación con otros destinos de la red. Además, la señalización, el relato turístico y los productos culturales vinculados —residencias, recreaciones históricas, materiales interpretativos— pueden generar nuevos activos para la ciudad.

En tiempos de competencia turística intensa entre territorios, contar con una marca reconocida —como la de las Rutas del Emperador Carlos V— puede ser factor diferencial. Villena puede situarse no solo como ciudad de paso, sino como lugar de destino con identidad propia en un contexto europeo más amplio.

Pero más allá del turismo, la adhesión también abre ventanas para cooperación cultural, innovación, patrimonio, y políticas que recuperan el valor del pasado para construir el futuro.

Por último, en un momento marcado por el ascenso de los nacional-populismos, las crisis identitarias y las fracturas sociales, la adhesión a un itinerario europeo de memoria compartida tiene un sentido añadido. La historia, la cultura y el patrimonio pueden ser antídotos frente al aislamiento y la polarización. Una identidad que se reconoce en la Europa de los valores —diversidad, diálogo, interculturalidad— es una identidad positiva, activa, participada e incluyente. En este sentido, Villena se adscribe no a una nostalgia localista, sino a una narrativa que mira hacia afuera y hacia dentro, que conecta con Europa sin renunciar a su raíces, que afirma su singularidad en diálogo con otras, y que se abre al futuro como ciudad de escala humana conectada y comunicada. En un tiempo en que las grandes ciudades acaparan atención, pero que sufren más que nadie los problemas de exclusión social, acceso a la vivienda, turistificación, y la soledad, entre otros, las ciudades medianas como Villena tienen una oportunidad única: posicionarse en la Europa de los territorios intermedios, de los nodos culturales de escala media, de los recorridos menos masificados.

Por tanto, la adhesión que ha tomado Villena de adherirse a esta red europea de itinerarios no es un acto protocolario. Es una decisión estratégica. Es un reconocimiento y una apuesta: por el patrimonio, por la cultura, por la identidad, por la proyección internacional. Es, sobre todo, una afirmación de que Villena quiere “pensarse en grande”, que quiere tomar su lugar en la Europa de los territorios intermedios, en la red de ciudades que trabajan desde la cultura para la cohesión y el desarrollo.

En el año de su quinto centenario como ciudad por Carlos V, Villena hace una declaración simbólica pero concreta: heredar un título es una responsabilidad; convertirlo en proyecto es un desafío. Las Rutas del Emperador Carlos V le ofrecen el marco para hacerlo, y la ciudad debe aprovecharlo con ambición, con alma y con sentido europeo.