La anarquía de la imperfección

Nightnoise Festival Recinto: Sala Nueva Revuelta, San Vicente del Raspeig

La locura se mide de muchas maneras, y una de ellas son las acciones. Organizar un pequeño festival como este, con la participación de tres bandas locales y la visita estelar de los madrileños 13 Bats, es un salto al vacío, como tirarse a la piscina sin saber si hay agua. Pero sorprendentemente, salió bien. La Sala Nueva Revuelta de San Vicente del Raspeig devolvió la magia de los conciertos: esa magia que se pierde cuando las actuaciones se convierten en teatrillos encorsetados, donde los músicos tienen pautado qué hacer en cada momento y es muy difícil que se salgan de los márgenes. El público se ha acostumbrado a ir a los conciertos sabiendo qué van a ver, y Nightnoise le dio la vuelta devolviendo sonidos en aparente desuso.

Los Turanga abrieron la velada y demostraron que se puede hacer surf instrumental en pleno 2025, manteniendo la atención del público sin que nadie recurriera al móvil. A continuación, La Llama mostró que en Alicante hay cantera con su rock de garaje. Pero las actuaciones que realmente marcaron la noche fueron las de 13 Bats y Donkey Kick. Los primeros demostraron por qué son referentes en su género: intensidad constante y una conexión inmediata con el público, que no dejó de aplaudir su propuesta musical y corear sus canciones.

Donkey Kick, por su parte, recordó por qué amamos la música. Un concierto con fallos, acoples y una anarquía contagiosa que mantenía todos los ojos pegados al escenario. La presentación de Jessica Banyó fue, sobre todo, imprevisible: a veces sirviendo alcohol al público, a veces cantando subida a la barra. Fue una actuación como ya no se ven, donde la imperfección se convirtió en complicidad. En anarquía. Donkey Kick comprobó que con su nueva vocalista tienen una frontwoman carismática y atrevida a partes iguales. Sumada a unos músicos más que curtidos, la incorporación de Jessica ha dado en el clavo. La respuesta del público fue masiva y la Sala Nueva Revuelta resucitó una forma de vivir la música en vivo que parecía perdida.