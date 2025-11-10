Ángel Pascual y Devesa: médico, político y humanista. Represaliado por el franquismo tras la Guerra Civil

Ángel Pascual Devesa (Finestrat, 1888 – Alicante, 1950)

Médico, periodista, político, escritor en castellano y valenciano, foguerer, amante del deporte, APD era uno de ese grupo de ciudadanos que, en Alicante, durante los años de la II República, predominaba en la política. Pertenecientes a una pequeña burguesía progresista, afiliados a partidos republicanos, miembros en muchos casos de la masonería, se implicaron con entusiasmo en la labor modernizadora del nuevo régimen y participaron activamente en la vida asociativa y cultural. Eran, entre otros muchos, Lorenzo Carbonell, Franklin Albricias, Antonio Pérez Torreblanca, Eliseo Gómez Serrano, Jerónimo Gomáriz, Juan Estruch, Álvaro y Fermín Botella, Antonio Eulogio, Agustín Mora, Manuel Pomares Monleón, Marcial Samper, etc.

El triunfo del franquismo en la guerra civil dispersó a este grupo y destruyó esa labor iniciada el 14 de abril de 1931: algunos perdieron la vida, otros tuvieron que marchar al exilio y otros estuvieron encarcelados y vivieron el exilio interior, sin que nunca volvieran a ejercer, como tal grupo, influencia en los asuntos de la ciudad.

Ángel Pascual Devesa estudió Medicina en la Universidad de Valencia (1903-1911) y se decantó por la pediatría. Obtuvo por oposición una plaza de médico de la Beneficencia Municipal. Fue masón e impulsó la Liga de Derechos del Hombre y del Ciudadano. También fue presidente de la Agrupación Regionalista Alicantina (1933) y se involucró en la fiesta de Les fogueres desde la Comisión Gestora. Participó en la organización de La Gota de Leche y se implicó en la divulgación de las buenas prácticas pediátricas a través de conferencias en el Ateneo, el Círculo de Bellas Artes y en los círculos republicanos, de charlas radiofónicas de Radio Alicante (1935, 1945 y 1949) y formaba parte de la Asociación de Periodistas.

Fue presidente del Colegio de Médicos (1932-1935). Su faceta médica la desarrollaba según su visión social y política y por ello, como decía, en una conferencia que impartió: «El médico ha de ser forzosamente un rebelde, cuando contempla la desigualdad del vigente régimen social, que hace imposible que todos seamos iguales no ante la ley, sino ante la enfermedad […] Las enfermedades y la mortalidad están en relación inversa con la democracia […] a mayor democracia, mayor cultura y a mayor cultura, menos enfermedades».

Caricatura de K Hito de Ángel Pascual Devesa. / K Hito

Fue fundador de Acción Republicana y presidente de Alianza Republicana en Alicante y, en 1934, ocupó la presidencia de la Junta municipal de Izquierda Republicana, participando activamente en actos de propaganda y en numerosos mítines, con frecuencia en valenciano.

La guerra civil fue un punto de inflexión en su vida. Al estallar el golpe de Estado, continuó al frente de la Agrupación local de IR, fue presidente del Sindicato de Médicos, escribió diversos artículos en el periódico El Luchador y continuó con su trabajo en la Casa de Socorro.

Al quinto día de ser ocupada la ciudad, fue detenido y conducido al Reformatorio de Adultos. Mientras tanto, fue destituido de su cargo como médico del Cuerpo de Beneficencia y Sanidad Municipal "por abandono de servicio".

Se le sometió a un Consejo de Guerra por auxilio a la rebelión, siendo liberado en noviembre de 1940. Se le aplicó la Ley de Responsabilidades Políticas y en 1940 le fueron embargados todos sus bienes, imponiéndole una multa de 20.000 pesetas. Esta sanción permaneció vigente hasta 1960. Le abrió un sumario el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo por pertenencia a la masonería y hasta noviembre de 1946 no se suprimió la orden de busca y captura emitida. El expediente de depuración por motivos políticos que tramitó el Colegio de Médicos de Alicante le impidió el ejercicio de la medicina hasta enero de 1947.

Salió en “prisión atenuada” y se marchó a Valencia, de la que no regresó a Alicante definitivamente hasta noviembre de 1946. Desde allí (1943-1945) escribió diversas cartas con pseudónimo a la BBC de Londres que hacía llegar por valija diplomática. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, retomó sus actividades políticas, pero en 1947, una carta de contenido político fue interceptada por la policía y de nuevo fue detenido, recluido en la Cárcel de Alicante y su expediente remitido al Juzgado Especial de Espionaje y Comunismo. Tras pasar por la cárcel de Alcalá de Henares, el penal de Ocaña y la prisión de Yeserías, fue liberado en junio de 1948. El 20 de junio de 1950, moría en Alicante a los sesenta y dos años. Dicen que el día de su muerte una multitud acompañó su ataúd.