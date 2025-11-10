La Comunitat Valenciana, laboratorio del racismo

A día de hoy, en la Comunitat Valenciana, seguimos hablando de negligencia y mucho dolor. Y aunque ya ha dimitido el jefe del Consell, el señor Mazón, lo cierto es que la Generalitat, como si de un experimento se tratase, sigue atrapada en las manos de la ultraderecha, en referencia a las políticas que nos afectan como ciudadanía y como sociedad.

La Comunitat Valenciana, en los últimos meses se ha convertido en un laboratorio del racismo, con propuestas políticas que señalan y estigmatizan al diferente: al que habla, come o incluso sonríe de otra manera. En definitiva, al extranjero. Pero no a cualquiera, sino al migrante pobre, a quien cada día se levanta buscando un horizonte de paz y dignidad.

Es un hecho que la formación ultra Vox basa su estrategia política en atacar al más débil. Lo hace con argumentos vacíos, plagados de falsedades, que perpetúan etiquetas discriminatorias y alimentan el odio hacia los más vulnerables. Su objetivo: pisar la dignidad de las personas y enfrentar a la población entre sí. Pero no están solo en este relato, tiene un aliado fiel: el Partido Popular, un partido que, carente de rumbo, se ha entregado al extremismo más rancio e inhumano.

Mazón antes, y ahora todo el PP que negocia el futuro de los valencianos en despachos con Abascal, acepta sin rechistar que la ultraderecha marque el paso y se deja arrastrar por su agenda de intolerancia, convirtiendo a nuestra tierra en el laboratorio racista y xenófobo de España, alejándonos de la realidad diversa en la que vivimos. O es que ¿acaso están tan desconectados del mundo real que no son capaces de reconocer que la sociedad es cada vez más plural, que, en nuestros hospitales, universidades, comercios, en el campo o en la hostelería, la diversidad es una realidad cotidiana? ¿O es que la cantante que admiran y el futbolista que ovacionan no son también de origen extranjeros? Su hipocresía no puede ser mayor.

En estas últimas semanas, han lanzado una nueva ocurrencia utilizando las instituciones como si fuesen un laboratorio experimental para imponer su ideología xenófoba, disfrazada de tecnicismos: quieren saber entre otras, hasta la sangre que donamos las personas extranjeras. Su propuesta roza lo ridículo, si siguen por este camino, hasta el aire que respiramos será objeto de fiscalización. Nos preocupa la deriva del Partido Popular, que respalda iniciativas racistas, estigmatizadoras y contraria a derechos fundamentales de no discriminación por razón de raza, tal y como establece nuestra Constitución y en nuestro Estatut d’ Autonomia,

Pero, como en todo experimento mal diseñado, este también fracasará. Porque si algo tiene la ciencia, es que los hechos y los datos, tienen el poder de desmontar cualquier relato basado en el odio y la discriminación. Las estadísticas del INE y la infinidad de estudios sobre la aportación al PIB de la población migrante, desmiente este falso relato. Pero, aún más allá de ese lado mercantilista que se le otorga a la migración, hay que reconocer el valor social, cultural y solidario de la población migrante, que enriquece la sociedad incluso en los momentos más difíciles y dolorosos que se ha vivido en la Comunitat Valenciana, hace ya un año, la población migrante no dudó en ofrecer su ayuda. Mano a mano, sin distinción de color de piel, acentos, nacionalidad o incluso sin documentación, acudieron al socorro, de una comunidad que lloraba pérdidas humanas.

En el PSPV-PSOE, lo tenemos claro: estamos en el lado correcto de la historia. Defendemos un modelo de sociedad igualitaria, inclusiva y respetuosa con los derechos humanos. Romper las fronteras culturales no es tarea fácil, pero no renunciaremos a nuestro propósito de construir una Comunitat Valenciana donde la integración y la igualdad prevalezcan por encima de cualquier diferencia de raza, nacionalidad u origen.