Opinión | Crítica | Teatro
Exposición informativa
Ya no queda nada de todo esto
**½
Creación y dirección: Inés Collado e Irene Doher
El teatro documento o documental se refiere al arte escénico de información y denuncia, según un modelo político, didáctico y de agitación. Esa finalidad crítica utiliza materiales, como escritos, audiovisuales y fuentes auténticas. En este caso, se hizo un uso de talleres, testimonios y entrevistas con vecinos del barrio de Tetuán de Madrid, punto de partida de «Ya no queda nada de todo esto». ¿Quién no ha pronunciado esta frase para hablar de lo que algo era y ya no es o ha cambiado? Aquella mercería, aquel bar, el parque, la plaza, o el mercado de abastos. La diversidad de procedencia, la soledad y cierta nostalgia.
El joven reparto, Ángel Perabá, Ana Rodríguez, Paula Varela e Inés Collado, actúa con la naturalidad que se debe ofrecer en un trabajo así. Lo hacen con delicadeza e interpretan personajes en un juvenil espectáculo con imágenes grabadas y pantalla de proyección en directo. Se trata, más concretamente, de la construcción identitaria en los barrios y de la llamada «generación sin futuro», que tiene en la indignación una de las señas de identidad. Lo ha sido en otros momentos de nuestra historia nacional e internacional.
Un proceso de renovación urbana que transforma barrios deteriorados en zonas revitalizadas. Eso atrae a sujetos de mayor poder adquisitivo que desplazan a los residentes originales. Suben los alquileres, los precios de las viviendas y el coste de la vida, y se establece el alquiler turístico. Estos asuntos no se manifiestan contundentemente, sino de manera esbozada y ligera. Eso vale a veces. No siempre.
De todos modos, el buen hacer y la intencionalidad alcanzan el éxito. Tienen lugar el pasado y la evolución de las ciudades europeas en una propuesta de Collado e Irene Doher. Soñar un futuro por difícil que sea. Han dirigido y bucean en el compromiso social a través de problemas vistos en la Muestra. En el Aula de Cultura con la efusividad y la participación de los asistentes. La popular canción «La vida sigue igual» es una oportuna referencia.
