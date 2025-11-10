Con motivo del 50 aniversario de la muerte de Franco y del inicio de la llegada de la democracia TVE ha producido cuatro documentales a cuál más interesante. De todos ellos nos quedamos con La foto, que escudriña cómo llegó a publicarse en portada de La Revista’ la foto del dictador entubado viviendo la agonía de sus últimos días.

Atención a las instituciones que reparten los galardones más prestigiosos del país, porque el documental es de premio. Por incomparecencia de otras partes, el protagonismo lo ejerce Jaime Peñafiel, que en 1984 era el director de La Revista y el que se empeñó en publicar aquel documento gráfico en portada. A lo largo del reportaje tuvimos ocasión de escuchar opiniones encontradas acerca de la conveniencia o no de mostrar esas imágenes tan potentes. Unos especialistas abogaron por el derecho a la intimidad, y aseguraron que hoy en día jamás podrían salir a la luz unas fotos tan espeluznantes. Enfrente, quienes piensan que como documento histórico debían mostrarse al público, ya que el hombre que yacía en aquella cama era el Jefe del Estado.

La directora de informativos de TVE, Maribel Sánchez Maroto, se apunta un tanto importante con este trabajo, que demuestra que cuando se pone manos a la obra, la televisión pública puede asumir retos sobresalientes.

El reportaje está narrado con suspense y mediante una labor de montaje encomiable es imposible empezar a verlo sin llegar hasta el final. En él participa el alicantino Mariano Sánchez Soler, verdadero especialista en todo lo que tenga que ver con la familia Franco. Un motivo más para disfrutar de este trabajo ejemplar. Como viene siendo habitual, la emisión de estas cuatro producciones está teniendo lugar a altas horas de la noche. Las estrategias para sumar audiencia afectan a todos.