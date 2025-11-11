¿Sabe alguien contar?

Los que formamos parte de la generación X, llamados boomers por la chavalería moderna, otrora denominados arritrancos o productos con fecha de consumo preferente, aquellos que tenemos la edad de Homer Simpson, Spiderman o el Capitán Trueno, puede ser que nos hayamos quedado más atrás que el rabo de un perro en muchas cosas, como no saber emplear todas las funciones del Excel, lo cual es imposible, desconocer que significan términos como «crush», «cringe», «shippear, «stalkear», «random», «hype», «bro» o «funar», o entender porque la peña se compra los pantalones rotos y los paga como si fueran nuevos, pero contar, vamos si sabemos contar, somos unos verdaderos expertos, al nivel de Bernhard Riemann, Leonhard Euler o del mismísimo Euclides, pues nos criamos en una época donde la escasez para muchos era una máxima compartida socialmente, vamos que estábamos más pelaos que una raspa, y aprendimos las operaciones matemáticas con los cuadernillos Rubio, infalibles, con la ayuda inestimable de los consejos del Conde Draco, Epi y Blas y Triki, el monstruo de las galletas, personajes de Barrio Sésamo y compulsionados con algún que otro calbote, pues recordemos que en aquella época eso que «la letra con sangre entra» aún se practicaba en los colegios, si no que se lo dijeran a Don Honorato, que en Paz Descanse. Con esos mimbres, como para no saber sumar.

Por ello, me quedo loco ante la sorprendente disparidad de datos, en relación con el conteo llevado a cabo por el Ayuntamiento de Elche el pasado día 31 de octubre respecto a los visitantes turísticos que ha tenido la ciudad con ocasión de la celebración del año Jubilar y los ofrecidos por otros organismos públicos, disparidad de tal dimensión que ha sido objeto de diversos artículos periodísticos, los cuales se han hecho eco de dicho desfase estratosférico de datos.

Pero para poder entender esta confusión, vayamos a las reseñas: según el Ayuntamiento de Elche, los eventos celebrados con ocasión del año Jubilar, desde noviembre de 2024 a octubre de 2025, han concentrado a 350.000 personas, lo cual, es admisible, ahora bien, estas cifras se acompañaron de datos generales de visitantes, que fueron de forma resumida los siguientes: visitaron la ciudad durante el año jubilar unos 10 millones trescientas mil personas, de todos ellos, 3 millones doscientas mil personas fueron extranjeros, y en relación a las pernoctaciones, fueron 1 millón trescientas mil personas los que pasaron una noche o más en hoteles, campings, apartamentos o viviendas turísticas del municipio., de todos ellos, un 50%, aproximadamente, unos 722.000 fueron extranjeros. Eso sí, advertía de forma muy cuca la concejal de Turismo, Irene Ruiz, que esa elevadísima cifra, 10,3 millones de personas son datos de excursionistas, visitantes que no realizan pernoctación y que estuvieron una media de más de dos horas en Elche.

Si comparamos estos datos con los ofrecidos por otros organismos públicos o con el propio Instituto Nacional de Estadística, salta la controversia. El INE publicó a mitad de año el ranking de ciudades más visitadas del país, atendiendo a los datos de viajeros nacionales y extranjeros que visitan una ciudad, «teniendo en cuenta como viajeros a las personas que realizan una o más pernoctaciones seguidas en el mismo alojamiento». Con esos parámetros oficiales, la primera ciudad española fue Madrid con 10,4 millones de viajeros, muy por debajo, aparece Benidorm, como la quinta ciudad más visitada de España en 2024 con 2,3 millones de visitantes y la vecina ciudad de Alicante, que figura en el número 20 con más de 897.000 visitantes. Con esos parámetros y cifras de 2024, Elche está en el puesto 64 con 258.008 visitantes. Un año después, con cifras de noviembre de 2024 a octubre de 2025, según el Ayuntamiento el empujón ha sido poco menos que histórico, como le gusta al Alcalde: las personas que han pernoctado una o más noches en alojamiento es de 1,3 millones de personas. Es decir, poco menos que Málaga (1,6 millones) y más que Zaragoza o Salou (con 1,2 millones) y por delante de Bilbao (1,1 millones) o San Sebastián (1 millón).

Del mismo modo, la Generalitat Valenciana el mismo día 31 de octubre ha hecho pública la afluencia de visitantes internacionales: 9,8 millones de turistas extranjeros, de los que Elche asevera que ha tenido 3,2 millones desde noviembre. Si se habla de datos autonómicos, el portal estadístico valenciano, Frontur, señala que en el tercer trimestre de 2025, con la temporada alta, llegaron 4,2 millones de turistas internacionales a la Comunitat. Entre ellos, 2,9 millones a la provincia de Alicante, destacando Benidorm (con más de 600.000), y València un millón. Debería figurar Elche en uno de los primeros puestos de este ranking, según los datos del Ayuntamiento, cosa que no ocurre.

Y si todo esto no fuera suficiente para acreditar la disparidad de datos ofrecida, hemos de añadir lo indicado a finales de agosto de 2024, donde desde Visitelche se valoraba positivamente que habían visitado la ciudad hasta ese momento 63.000 personas y teniendo en cuenta que según Aete, durante varios meses de este año se ha registrado una bajada en las afluencias, los datos ofrecidos por el equipo de gobierno municipal son cuanto menos sorprendentes.

La única explicación que tiene esta divergencia, contradicción y discrepancia entre los datos de visitantes turísticos que maneja el Ayuntamiento y demás organismos oficiales reside en el pequeño e insignificante detalle que para el ayuntamiento cualquier persona que haya estado en el término municipal de Elche durante al menos dos horas, se ha contabilizado dentro de este ranking como visitantes turísticos del año jubilar. He aquí el truco, Tachán, como diría Tamarit. De acuerdo con este criterio, se ha contabilizado hasta el Tato: a los que han venido únicamente a comprar a los comercios de la ciudad, posiblemente incitados por campañas como los seis días de oro del Corte Ingles, los días sin IVA del Mediamarkt, las rebajas en el Aljub , por el 3 por 2 en Carrefour, por las ofertas en las tiendas outlet de calzado del Polígono Industrial de Torrellano o por los reclamos publicitarios de Droguería Maruja: «Si te pones colonia de las de la Droguería Maruja, te siguen, los guapos, los feos… ¡y hasta los de la grúa!; también han contabilizado a los que han venido a comprar ajos tiernos, dátiles, granadas, alcachofas y altramuces en los mercadillos de la Ciudad; a los que han venido a visitar a familiares, a los entierros, a los que han tenido que ser atenidos en urgencias, a los que les han dado agua para regar, a los que han venido a pasar la ITV, a los que han venido a hacer el examen de conducir, a los que han acudido al taller de Pepe el mecánico a hacer la revisión del coche, a los que han venido a jugar al Bingo, a los que han venido a ver únicamente los partidos del Elche C.F., a los que han venido a jugar al sarangollo, vamos, a todos los que respiran y se han dado una vuelta por Elche, sea cual sea su motivación y por eso el resultado del conteo es una elucubración maravillosa, histórica, nunca antes conocida y que ha provocado que incluso AETE haya pedido estos datos porque no le cuadran ni de lejos, pues si son reales, en Elche hay más pisos turísticos camuflados que en Ibiza o Barcelona, no digo más.

Y otra curiosidad que me carcome, ¿quién los ha contado?, ¿los mismos que cuentan los asistentes a las manifestaciones?, que según quien les pague, si han sido los organizadores, dicen que han asistido 17 millones de personas y tres perros, y si ha sido la administración que ha sufrido la convocatoria, dicen que han ido tres y el del bombo, o ¿habían ujieres, maseros o asesores municipales camuflados o disfrazados como lo hacía Mortadelo para que no los identificaran con la finalidad de contabilizar a todos los que penetraban en el término municipal y los seguían como lo hacía Robert Hanssen para comprobar que estaban como mínimo dos horas en la ciudad, ¿Cómo es posible esto?, un milagro estadístico propio de una año jubilar.

Yo creo que con el entusiasmo propio de los organizadores de eventos, y al estilo de José Luis Moreno, al Ayuntamiento ha dicho ¡toma moreno ¡ y pasándose diez pueblos, se le ha ido un poquito la mano contando visitantes e intentando manipular y aparentar de forma innecesaria que lo del año jubilar fue una buena iniciativa y un éxito y digo innecesaria ya que en si misma esta celebración ha supuesto una promoción económica, social, cultural y turística de la ciudad de suyo interesante y exitosa sin necesidad de exageraciones propias de pescadores deportivos con caña.

Como dijo Jean François de la Harpe «Todo aquello que se exagera, por lo mismo se empequeñece», por lo que, si el Ayuntamiento de Elche quiere evitar estas consecuencias negativas, la próxima vez que tengan que contar algo, pongan en el empeño a alguien que sepa sin duda alguna que dos más dos son cuatro.