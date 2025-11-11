Opinión | Análisis médico
La lucha de Lamine Yamal para eludir la cirugía
Pedro Luis Ripoll es director del De Prado & Ripoll Medical Group, centro especializado en cirugía deportiva que posee el exclusivo sello de excelencia FIFA
Como sabemos, el futbolista Lamine Yamal padece una pubalgia, que se caracteriza por una alteración en la inserción de los músculos aductores y de los rectos abdominales. Esto produce dolor y, como podemos ver en la imagen, ha sido tratado en las últimas horas mediante una técnica mínimamente invasiva que consiste en la introducción de unas agujas en la zona afectada. Estas agujas transmiten ondas electromagnéticas de alta frecuencia cuyo objetivo es actuar sobre los nervios para que transmitan menos dolor, mejorar el flujo sanguíneo para reducir la inflamación y aumentar la movilidad de la zona.
Se trata de una técnica que no cura la lesión, pero que tiene un efecto paliativo, lo cual puede ser suficiente para eliminar el dolor. Es decir, el futbolista sigue inmerso en una lesión de larga evolución. Nosotros no hemos compartido nunca la euforia de los últimos partidos, en los que el jugador ha estado mejor, y siempre pensamos —como se observa en la imagen siguiente— que el pronóstico es a largo plazo.
El tratamiento consiste en dosificar los minutos de juego del futbolista, aunque si presenta una hernia del deportista o existen ya daños en la inserción del tendón con el hueso, el pronóstico quirúrgico es más probable. Es, en definitiva, la lucha de un chico de 18 o 19 años por evitar la cirugía y poder reemprender su carrera.
