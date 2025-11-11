Oscuridades y algunas luces

Veamos una cosa. ¿Usted pondría la presidencia de su comunidad de propietarios en manos de algún mentiroso compulsivo, que normalice la mentira con aspavientos, que rice el rizo del disparate continuo y que ponga fango como forma de actuar por conveniencia? Pues no. Seguro. Salvo que fuese cómplice de un tipo así por cuestión de oscuros intereses. Pongamos que hablo de ese señor al que me estoy refiriendo sin mencionarle, que no es el único ejemplar de esa ralea. Abundan en este ámbito.

España se ha convertido en la locomotora económica europea y dejó de estar en el furgón de cola al que otros la habían condenado. Pero no les importa. La obsesión de algunos pretende tapar evidencias con el intento permanente de pisar el cuello a Sánchez y de echarle del Gobierno si es que un buen número de electores lo hace con la fuerza de los votos. Quieren «salvar» a nuestro país usando el freno y la marcha atrás para que unos, los prósperos, avancen más y los de abajo no prosperen nunca. También hay goteras y no toda la población navega viento en popa a toda vela. Peor sería la situación de la mayor parte de ciudadanos con otros manejando las riendas.

Los puestos de trabajo, la inversión y los salarios crecen, y existen, para redondear la jugada, empleo que absorbe la inmigración, estabilidad de precios, consumo sostenido y menos déficit, además. ¿Las derechas gestionarían mejor el panorama pensando en la gente de a pie? ¿Qué interés tendrían en subir el salario mínimo, en reforzar la negociación colectiva y en el aumento del gasto social? Ninguno. A los hechos me remito. Mejorar la vida de la mayoría, con políticas progresistas, es una «irresponsabilidad», según las tesis que manejan. Protección social y crecimiento, dos realidades que ni el PP ni Vox están en condiciones de admitir. Ello a pesar de que la pobreza y la exclusión causan algunos estragos a un sector de la ciudadanía.

El estado de bienestar no puede funcionar adecuadamente con ciertos individuos que solo velan por el interés privado y especulativo. Aun así, es una maquinaria que necesita siempre estar aseada. En general, todo marcha razonablemente bien, pese a circunstancias adversas que estimulan en las comunidades que gobiernan. Nos lanzan el apocalipsis y el negacionismo para ponerse ellos en primer término. Hacen un ridículo espantoso, pero no se debe bajar la guardia ante personajes que no quieren que se crezca con derechos en un espinoso paisaje, interno y externo, con variedad de tensiones.

La estabilidad política y la cohesión nos les interesan a quienes buscan lo contrario. Amplias dosis de ruido que no deberían ya despistar a nadie. La «inmigración descontrolada», de la que tanto cacarean, es una forma, en realidad, de integración y de activo económico. Porque la «desastrosa situación», que subraya el cerrilismo, consiste solo en el lastre soltado diariamente por las derechas. A ver si cuela y ganan puntos. Respecto a la patronal, abandona el diálogo y defiende sus tesis derechistas frente a los empleados. ¡Cuanto peor, mejor! Unos se benefician y a la gente de a pie que la zurzan.

El exministro de transportes, José Luis Ábalos llega al Tribunal Supremo para prestar declaración como investigado en el caso Koldo el 23 de junio de este año. / JOSÉ LUIS ROCA

El caso Koldo representa una mancha socialista en medio del escenario, y la acusación o persecución contra el fiscal general del Estado parece estar en vías de solucionarse a su favor, dadas las circunstancias desde el primer momento y en las sesiones del juicio contra él. La farsa se desmorona en perjuicio de otros. Ahí están el supuesto fraude fiscal de la pareja de Ayuso, las canas del superintendente Miguel Ángel Rodríguez, uno de esos señores de los bulillos, y las derechas que quedarían en evidencia de ser así.

Muchos jóvenes caen en la red de la ultraderecha, de añejos símbolos con la excusa de determinadas dificultades. Actúan mecánicamente con carácter neonazi, sin saber lo que hacen ni lo que dicen. ¿Es la respuesta adecuada ante cualquier irritación? Y la politización de ciertas togas y los pseudomedios regados con dinero público, al servicio del conservadurismo más contumaz, cabalgan en el nombre de España. Todo vale.

No será fácil mantener la legislatura. Junts rompe con Sánchez por mucha «mano tendida» que haya. Bloquea y veta las leyes y los posibles presupuestos. No pedir elecciones y descartar una moción deja la puerta semiabierta, no obstante. Si quieren rentabilizar el divorcio, lo tienen claro. Hay incumplimientos, sí. La no ejecución de las inversiones presupuestadas en Cataluña y otras cuestiones. Aun así, lo más notable es que el conjunto del país no va mal y que puede seguir de esta manera. O una alternativa regresiva. El «Manual de resistencia» del presidente deberá ponerse las pilas a tope.

¿En qué se benefician los catalanes con la actitud de Junts? El reto de la vivienda continúa latente. Y el colchón de los fondos europeos no se desinfla. Si lo que pretenden los de Puigdemont es no contribuir al empobrecimiento de Cataluña o no fastidiar a la clase media y trabajadora, van por el peor camino posible con sus pataletas infantiles.

No todo son oscuridades. La Estatua de la Libertad luce de nuevo con el recién elegido para ser alcalde de Nueva York. Un inmigrante de 34 años, el demócrata Zohran Mamdani, que desafía al cacique Donald Trump, el cual amenaza con recortar la financiación federal a la ciudad. Promete ampliar los programas sociales financiados con nuevos impuestos a las élites y a las grandes empresas. Que cunda el ejemplo.