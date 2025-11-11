La serie En primicia nos sigue regalando perlas. Quienes somos apasionados del periodismo saboreamos cada entrega como si fuera la última. La dedicada a Pedro Piqueras, albaceteño de pro, no tuvo desperdicio. El recorrido profesional de este comunicador, que debutó en Radio Nacional de España, para continuar presentando los Telediarios de TVE, más tarde en Antena 3 y finalmente, durante 18 años, los de Telecinco, poseía ingredientes más que sobrados para que el visionado fuese imprescindible.

A Pedro Piqueras le tocó ponerse delante de la cámara el día de la huelga general más grande que ha vivido nuestro país, el 14 de diciembre de 1988. Aquella jornada los sindicatos de TVE lograron parar la emisión desde las doce de la noche de la jornada anterior. Gracias a ello, el país se paralizó y la huelga fue un éxito. El único programa que se emitió esa jornada fue el Telediario de las ocho y media de la tarde de Pedro Piqueras, quien acusó tan alta responsabilidad.

Su paso por Antena 3 fue corto, y tal como reconoció ante Lara Siscar (la presentadora de En primicia) en todo momento percibió que ese no era su lugar. Algo que comprobó nítidamente cuando le encargaron presentar el matinal A plena luz, donde se sentía especialmente incómodo.

Cuando llegó el momento de la despedida de Telecinco, lloró delante de sus compañeros. Y eso que estuvo cinco años preparando ese trance. Lo recordaba todavía con emoción, a pesar de que con sus 70 años es un jubilado jubiloso con una agenda a rebosar (conferenciante, autor de un libro, colaborador en el programa de radio de Pepa Fernández y amigo de sus amigos).

Quien fuera cantante protesta y más tarde miembro del grupo Nuevo Mester de Juglaría hizo bien pasándose al periodismo. Ganamos a un grande.