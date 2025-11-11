Problemas comunes

El imperativo categórico ★★½ Autoría y dirección: Victoria Szpunberg Producción: Teatre Lliure

Sale a colación El proceso, la novela de Kafka sobre la arbitrariedad, la alienación y la relación con la sociedad. El título de la obra viene del libro filosófico la Fundamentación de la metafísica de las costumbres, de Kant, donde se habla del principio supremo de la moralidad. Es decir, El imperativo categórico, nombre elegido por la autora Victoria Szpunberg para dirimir entre el bien y el mal. Lo bueno es lo que se hace por deber, no por interés. Cuestión de ética y de actuar uno como desea que actúen los demás. Así, el retrato social nos ofrece a una profesora universitaria en profunda crisis por razones de precariedad laboral y en relación con un desahucio. Se acaba de separar y sufre lipotimias y angustia existencial. Y el problema de la vivienda o la ansiedad y la soledad que pueden darse. Los intérpretes Àgata Roca y Xavi Sáez desgranan lo que la dramaturga argentina pretende exponernos con ironía y acidez. Bajo su propia dirección, la comedia y el drama se dan la mano en esta producción del Teatre Lliure de Barcelona. El papel de la actriz está al borde de un ataque de nervios y oculta un cuchillo. El actor acoge varios papeles con rápidos cambios cuando hacen falta en el marco de la versátil escenografía de Judit Colomer. Los dos exhiben un notable nivel de solvencia que complace a los espectadores, y los efectismos llaman la atención. Pueden conseguir que la credibilidad y el contenido se resientan de alguna forma, aunque la temática sea muy estimable. ¿Qué es éticamente correcto cuando las circunstancias ahogan? Más que vivir, sobrevivir. Y algo más aún. La invisibilidad de las mujeres a partir de los 50 años, que no diremos que no existe, si bien esa edad hoy es sinónimo de juventud. La incomprensión y la frustración pueden paliarse. ¿El mundo va a peor? No acepten los jóvenes que cualquier tiempo pasado fue mejor sin duda. Una noche más, en fin, hubo Muestra en el Arniches con numeroso público que vio un espectáculo ganador de diversos premios.