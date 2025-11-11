Riesgo u oportunidad: la preparación de la empresa familiar ante las operaciones de fusión y adquisición.

Las previsiones iniciales de este año fijaron 2025 como el de la recuperación en las operaciones de fusiones y adquisiciones de empresas, como así ha sido, no tanto el volumen de operaciones como en la capitalización de las mismas. Y en 2026 se prevé que esta situación se consolide debido a la necesidad de las empresas de encontrar nuevas fuentes de financiación, impulsar su tamaño y encontrar alianzas estratégicas para su desarrollo.

La actual situación económica obliga a todas las empresas a fortalecer su estructura, a crecer y evolucionar en tamaño. Por eso, las empresas de la Comunidad Valenciana, especialmente las de naturaleza pyme y familiar, van a tener que hacer frente a esta realidad, en uno u otro sentido.

Porque las empresas se encuentran ante el reto de abrir sus estructuras a nuevo capital y buscar en estos movimientos, bien de venta como de adquisición, oportunidades de crecimiento, competitividad, proyección geográfica y expansión hacia nuevos mercados. Lo que se presenta como una gran oportunidad también puede ser una acción no exenta de riesgos cuando uno de los protagonistas es una empresa familiar.

En estos casos, la diferencia entre el riesgo y la oportunidad ante un proceso M&A (fusiones y adquisiciones) estriba en los trabajos previos realizados en el seno de la empresa familiar. Es decir, la frontera entre riesgo y oportunidad se dibuja entre quienes han reforzado su estructura y fortalecido su profesionalidad, o quienes se embarcan en un proceso sin limar las complejidades connaturales que tiene una empresa familiar.

Todo proceso de fusión o adquisición societaria requiere de un asesoramiento y control externo que ayude a la toma de decisiones, guíe los pasos, los tiempos y las condiciones. La ayuda experta es la que permite el control en estas operaciones, y quien facilita la entrada de nuevos socios a un entorno de empresa familiar que sea productivo.

En el seno de una empresa familiar, este tipo de movimientos debe desarrollarse cuando están claras cuestiones tan fundamentales como las condiciones que se exigen para el acceso a puestos de responsabilidad de los familiares a la empresa, las condiciones y su formación, las retribuciones, así como las funciones a las que pueda optar. El protocolo familiar actualizado es fundamental en estos casos. Este documento debe ser el camino de acceso al desarrollo natural de la empresa y de su incorporación, la forma de tomar decisiones y el desarrollo de la planificación futura del horizonte de la empresa.

Al mismo tiempo, la entrada de nuevos socios como resultado de las operaciones de adquisición o fusión requiere tomar decisiones pensando en las futuras generaciones. Esto supone protocolarizar e institucionalizar el relevo generacional, sus tiempos, procesos y periodos de transición.

En ningún caso, las operaciones M&A tienen el porqué suponer la pérdida de control de la familia de su sociedad. Sin duda, bien asesorados, se pueden establecer cláusulas de protección que permitan un papel decisorio en la constitución del nuevo consejo de administración. Se puede establecer el derecho de veto en situaciones concretas, un periodo de transición que suavice el aterrizaje del nuevo capital en la sociedad u otras opciones de control con la mirada en el futuro. Por ejemplo, fijar un derecho de primera opción de compra en caso de retirada del comprador o nuevo accionista o generar clausulas de salida controlada de los socios no familiares, entre toda una amplia batería de condiciones preestablecidas.

Sin duda, una de las grandes preocupaciones de la empresa familiar es la pérdida de la identidad propia de la sociedad. Para ello, el equipo responsable de las operaciones de fusión o adquisición debe preparar muy bien el terrero previo, lo que supone también una selección de las posibles opciones de entrada de los nuevos socios y de la formación del futuro consejo de administración. Determinar los objetivos de esta operación, fijar los valores innegociables que identifican a la empresa, disponer de un sistema de comunicación con todos los miembros de la unidad familiar, bien a través del consejo de familia o de órganos similares, como planificar las funciones de los miembros en la futura etapa, son básicos para no romper los equilibrios internos y lograr que la operación sea un éxito a todos los niveles.

Las operaciones M&A son clave para el futuro del tejido de empresa familiar, que va a protagonizar los próximos movimientos de fusiones en nuestro país. La previsión es que casi la mitad de las operaciones de fusión o adquisición societaria estén protagonizadas por una empresa familiar en los próximos meses. Estar preparados, contar con una estructura fuerte y profesionalizada será parte del éxito en este tipo de movimientos. Así, en estos casos, puede ser más oportunidad que riesgo.