El talento que no podemos permitirnos perder

La noticia publicada el 10 de noviembre en INFORMACIÓN de Alicante sobre el alumnado de altas capacidades debería preocuparnos profundamente como sociedad. Saber que la mitad de este alumnado acaba desconectando del sistema educativo y, en muchos casos, abandonando los estudios debería ser motivo de reflexión y, sobre todo, de acción inmediata. No estamos ante una cuestión marginal: estamos ante un indicador claro de que nuestro sistema educativo no está respondiendo a la diversidad real del alumnado.

En la provincia de Alicante, el número de alumnos identificados como de altas capacidades ha aumentado un 50 % en un solo año. Este dato podría interpretarse como un avance porque se detecta mejor. Pero no es un éxito si la detección no va acompañada de una atención adecuada. Identificar sin atender es, en el fondo, una forma de abandono institucional.

Las familias lo explican con claridad: los centros hacen lo que pueden, pero faltan herramientas, procedimientos y recursos. Hay orientadores sobresaturados, diagnósticos que llegan tarde, profesorado sin formación específica. El resultado es conocido: niños y niñas que se aburren, que repiten ejercicios que ya dominan, que se sienten incomprendidos, que bajan el rendimiento y que, finalmente, desconectan. Muchos resisten en Primaria, pero se hunden en la ESO. Lo dicen las familias, lo corroboran los equipos directivos y lo confirma la investigación educativa.

Un taller para familias con hijos con altas capacidades, en Alicante / INFORMACIÓN

Conviene recordar que la Comunitat Valenciana sí dio un paso importante hace unos años. Durante el periodo 2018–2023, la Conselleria de Educación impulsó medidas decisivas para situar la atención a las altas capacidades dentro del marco de la educación inclusiva. En 2018 se aprobó el Decreto de Inclusión, que por primera vez incorporó de manera explícita a este alumnado como alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, obligando al sistema a responder con recursos y estrategias específicas. Poco después se creó la Unidad Especializada de Orientación en Altas Capacidades, un recurso pionero en España que permitió mejorar la detección, asesorar a los centros, orientar a las familias y coordinar actuaciones de forma profesional y homogénea.

Ese cambio fue decisivo. Supuso pasar de un modelo invisible y fragmentado a reconocer que el alumnado de altas capacidades también necesita apoyos educativos, igual que cualquier otro perfil. Fue un impulso relevante que permitió avanzar.

Pero la realidad de hoy es otra. Y lo que entonces fue suficiente, ahora ya no llega. Siete años después del decreto, con miles de alumnos más identificados y con una demanda creciente de las familias, el sistema empieza a mostrar sus límites. El crecimiento acelerado en provincias como Alicante hace evidente que la estructura creada en 2018 necesita ampliarse, reforzarse y actualizarse. Los equipos de orientación ya no dan abasto. Los protocolos son insuficientes. La atención es desigual según el centro. El talento se pierde entre la falta de estímulos, la desmotivación y el abandono temprano. Por eso es imprescindible consolidar lo que funcionó y ampliar lo que hoy es claramente insuficiente.

Un profesor impartiendo clases en una imagen de archivo. / ALEX DOMINGUEZ

Para dar este salto cualitativo, desde el PSPV-PSOE hemos presentado una Proposición No de Ley para constituir un auténtico Plan Valenciano de Atención al Alumnado con Altas Capacidades. Esta PNL no parte de cero, sino de las bases que ya se pusieron en los años anteriores —el Decreto de Inclusión y la Unidad Especializada— y plantea ahora una ampliación coherente y necesaria: refuerzo de los equipos de orientación, protocolos unificados de detección temprana, formación específica para el profesorado, programas de enriquecimiento curricular y de profundización en colaboración con las universidades, agrupamientos flexibles, centros de referencia que guíen buenas prácticas, acompañamiento sistemático a las familias y unidades provinciales especializadas capaces de atender situaciones complejas en territorios como Alicante. No se trata de improvisar ni de sustituir lo que ya funcionaba, sino de fortalecerlo y convertirlo en una política pública sólida, estable y basada en evidencias.

La educación inclusiva es, por definición, la que atiende tanto a quienes tienen dificultades como a quienes tienen un potencial excepcional. Incluir no es homogeneizar. Incluir es adaptar, diversificar, personalizar. Y eso requiere voluntad política, recursos y planificación.

El alumnado con altas capacidades no pide privilegios. Pide atención. Pide que no se le obligue a repetir lo que ya sabe. Pide retos, acompañamiento, comprensión. Pide que el sistema deje de tratar la diferencia como un problema y empiece a verla como una oportunidad.

La Comunitat Valenciana tiene profesionales formados, universidades preparadas y experiencias de calidad. Lo que falta ahora es algo tan sencillo como imprescindible: voluntad política para dar el siguiente paso. Porque la sociedad del futuro se construye reconociendo, cuidando y acompañando el talento de todos y cada uno de nuestros niños y niñas. Y hoy, demasiados de ellos siguen invisibles en su propia aula.