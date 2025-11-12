Hace 50 años

En plena conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Franco, realicemos una aproximación a cómo era la programación televisiva de que disponían los españoles de la época, entre los que incluyo. He de comenzar diciendo que el menú era muy escueto. En la sobremesa, las emisiones se iniciaban a las dos de la tarde y concluían a las cuatro, con Revistero y la Novela diaria. Por las noches, a las once y media, sonaba el himno nacional y un rodillo anunciaba los programas del día siguiente.

Las noches de los lunes se emitían Los reporteros y El quinto jinete (una serie española con adaptaciones de historias de terror). El martes era la noche de Vivir para ver, el programa de Alfredo Amestoy, un espacio de zapping que fue el más visto en aquella época. Los miércoles podíamos ver Los ríos, la serie Este señor de negro con López Vázquez y el musical La hora de. Los jueves se emitía una película. Los viernes llegaba El hombre y la tierra y la serie española Cuentos y leyendas.

Los sábados triunfaba José María Íñigo con Directísimo, y a su término llegaba la serie Kojack, con Telly Savalas. Los domingos se emitía Estrenos TV. La sobremesa de los sábados la protagonizaba Heidi y después venía El circo con Gaby, Fofó y Miliki, y Torneo, con Daniel Vindel. Los domingos por la tarde se emitía la primera temporada de La casa de la pradera, seguida de Mundo acuático y el musical Voces a 45.

La programación de los sábados abría excepcionalmente a las once (La guagua) y los domingos a las diez con la Santa Misa detrás de la cual se emitía el concierto de la Orquesta y Coro de RTVE y el deportivo Sobre el terreno. Qué recuerdos.