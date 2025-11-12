Franco: el dictador que quiso eternizarse

La historia exige descifrar al hombre que encarnó el régimen. Franco no fue un héroe ni un estadista, sino el producto de una cultura política autoritaria y de unas élites que hicieron de la obediencia y la censura una forma de poder. En una sociedad donde resurgen los discursos complacientes con el pasado, conviene analizar su figura desde la evidencia documental y el juicio histórico. Esta segunda entrega de la serie “Franco, cincuenta años después” se adentra en la personalidad, los métodos y la ambición del dictador que quiso eternizarse.

A Franco le gustaba que lo llamaran “Caudillo por la gracia de Dios”. No era una fórmula decorativa: resumía su ambición de poder absoluto y su convicción providencial de haber sido elegido por Dios para salvar a España. Cincuenta años después de su muerte, los historiadores lo revelan en toda su dimensión humana: un hombre gris, calculador y sin carisma, pero dotado de una voluntad fría y metódica que lo convirtió en uno de los dictadores más longevos del siglo XX.

Quien sin duda mejor ha retratado al dictador ha sido Paul Preston. En sus obras dibuja a Franco no como un genio militar ni como un político visionario, sino como un “asesino metódico”, un funcionario del poder que ascendió gracias a su disciplina, su oportunismo y su absoluta falta de escrúpulos. En Marruecos, durante la Guerra del Rif, aprendió el valor del terror como instrumento de autoridad; en la guerra civil lo aplicó sin límites. Su éxito no se basó en la inteligencia, sino en la paciencia y el cálculo. Su carácter estaba hecho de dos materiales: el miedo y la desconfianza. Desconfiaba de todos, de sus ministros y generales, de los diplomáticos e incluso de la familia. Por eso construyó un sistema político basado en la división interna y la vigilancia constante.

Recalca además Preston que el dictador no tenía grandeza trágica ni magnetismo personal. No fue un Mussolini de gestos teatrales ni un Hitler de masas enfervorizadas. Su fuerza estaba en la mediocridad, en su capacidad para pasar inadvertido y, sin embargo, dominarlo todo.

Franco: el dictador que quiso eternizarse. / INFORMACIÓN

Ángel Viñas lo definió como un “dictador conspirativo”, alguien que se mantuvo en el poder alimentando rivalidades internas y controlando la información como un espía. Franco no delegaba: observaba, anotaba y decidía en silencio, con un método calculado y sin emociones. Julián Casanova lo describió como un militar mediocre que encontró en la guerra civil la oportunidad de su vida. Esa mediocridad, envuelta en el culto oficial, se transformó en mito: el hombre sin dudas, el padre severo de una patria infantilizada.

Los tres historiadores coinciden en que Franco se consideraba elegido. Su catolicismo era más político que espiritual. Creía que Dios lo había puesto allí para salvar a España del comunismo y de la decadencia moral. Esa convicción lo hacía impermeable al remordimiento: al deshumanizar al enemigo, nunca sintió culpa por las ejecuciones ni por los campos de concentración. Todo lo justificaba como deber.

El dictador era austero en lo personal y despótico en lo político. Su vida doméstica, minuciosamente regulada, servía como escenografía moral: rosario diario, comidas frugales, paseos por El Pardo. Esa sobriedad, cuidadosamente exhibida, reforzaba su imagen de hombre de orden. Pero tras esa apariencia se escondía una personalidad profundamente narcisista. Le obsesionaba el control absoluto de su imagen: corregía discursos, censuraba fotografías, manipulaba su propia biografía.

Francisco Sevillano, en su obra “Franco, Caudillo por la gracia de Dios”, destaca que su figura fue construida cuidadosamente por el aparato del régimen, mediante la propaganda, la censura y el control de los medios. El franquismo necesitaba una imagen paternal, heroica y providencial, y la fabricó en torno a su persona.

Hacia el final de su vida, Franco creyó haber vencido al tiempo. Había sobrevivido a Hitler, a Mussolini, al aislamiento y a los conatos de oposición. Stanley Payne sostiene que Franco murió convencido de haber traído paz y prosperidad después del caos republicano y de la guerra civil. Pero su paz era la del silencio impuesto.

Franco no fue un dictador excepcional, sino el producto de su tiempo y de las élites que lo sostuvieron. Medio siglo después, su sombra no persiste por su figura, sino por lo que simboliza: una cultura política que confundió orden con justicia y silencio con paz. Su memoria nos advierte de un peligro antiguo y siempre presente: cuando el miedo sustituye a la libertad, el autoritarismo vuelve a nacer.