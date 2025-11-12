Juan Carlos Lezcano, leyenda ilicitana

Juan Carlos Lezcano fue más que un jugador de leyenda, exponente del mejor Elche de la historia. Mucho más. Fue un ilicitano y un franjiverde de excepción. Es aún el extranjero con más partidos luciendo la franja verde, pero ‘El Chino’ podría contar para las estadísticas como un ilicitano más.

Paraguay era su patria, pero Elche su lugar en el mundo. Recorría sus calles, hablaba con sus gentes y disfrutaba de nuestras tradiciones que también eran las suyas. Regaló su mejor fútbol a la afición de Altabix, haciendo entrega de su garra y calidad en la máxima categoría. Pero una vez alejado de los terrenos de juego siguió encandilando a los ilicitanos con su bondad, sencillez y buen humor.

Los que le conocieron saben que se le va a echar mucho de menos, porque a Juan Carlos se le admiraba como jugador y se le quería como persona. No tuve la suerte de disfrutar del fútbol de Lezcano, pero sí de su amistad. Y eso no se olvida. Parece que de un momento a otro va a sonar el teléfono para comentar el último partido, que va a poner su disco de Julio Jaramillo camino a casa de ‘El Maestro’ o que tras un gol del Elche me va a hacer subir a su asiento en la última fila para fundirnos en un abrazo. Porque los goles se celebran así, con un abrazo sentido.

Juan Carlos, amigo, ya estás con tu compadre Romero. Sé que te hizo una putada porque te dejó demasiado pronto, pero ya estaréis gastando mil bromas, recordando viejos tiempos y camino a almorzar. Desde allá arriba haced fuerza por nuestro equipo, vuestro Elche Club de fútbol.

Descansa en paz, eterna leyenda.