Trío amable y cercano

Caos Caos ★★½ De Juli Disla. Dirección: José Puchades

Ofrecer un retrato generacional debe ir orientado hacia la situación social y sentimental de los jóvenes con sus aspiraciones y posibilidades. Algo de eso hay mediante la relación de tres amigos, un chico y dos chicas, entremezclándose con las leyes de la física mientras pasan la noche mirando el universo. Es un cóctel inteligente si la representación expone estas materias y la bebida se sirve de la mejor forma. No hay una sola. Pero es preciso elegir alguna e interpretarla debidamente. El contenido nos llega por varias rutas. Surgen monólogos, diálogos y pasajes que no escenifican exactamente los asuntos claves que nutren la narrativa. Esto es «Caos», del autor valenciano Juli Disla, con dirección de José Puchades (Putxa).

El concepto del teatro multidisciplinario incluye también el lenguaje físico en torno a una mesa de pícnic que se puede utilizar de diferente manera. Lo hacen así Lucía Albar, Victoria Mínguez y Ramón Ródenas con el texto de Disla, la ágil coreografía de Cristina Fernández y el importante diseño de luces de Víctor Antón en esta producción de Teatre de l’Abast. Hablan entre ellos y se dirigen, además, directamente al público. El enfoque poético tiene su belleza plástica y una buena realización por parte del trío, extensible a la interpretación en general. Amable y cercana. La amistad, los miedos, los deseos y las dudas de jóvenes en la treintena. O la próxima maternidad de una de ellas.

Se quiere destacar, al mismo tiempo, la grandeza y la pequeñez individual de la vida. Buscar el orden dentro del caos personal, o caos como estado de desorden y vacío anterior a la creación del cosmos del que surgieron los primeros elementos y un orden establecido. Se dice en el programa que es una «comedia nostálgica». Los mayores pueden sentir cierta melancolía evocando y advirtiendo que todo vuela muy rápido. Escuchamos la canción «Limón, limonero» de los 60, y la Caja Negra acogió calurosamente la obra incluida en la 33.ª Muestra de Autores Contemporáneos.