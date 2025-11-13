Ataques de locuacidad

Las jirafas duermen de pie ★★ De Ester Medrano Dirección: Roberto Hoyo

Otro estreno absoluto en la Muestra de Autores Contemporáneos, en el Arniches y a fin de ver Las jirafas duermen de pie, de Ester Medrano, miembro de La Subterránea, cuya denominación recuerda al teatro subterráneo o «underground». Una expresión artística que empleas nuevas formas alternativas. O aquel movimiento contracultural surgido en la segunda mitad del s. XX con talante contestatario y compromiso social. En España se manifestó en 1970. Investigación y nuevos lenguajes escénicos, en suma, que igualmente esgrime esta compañía valenciana. Un ejemplo es la creación dirigida por Roberto Hoyo e interpretada por la propia autora, Marta Santandreu y Alejandro A. Bolívar.

De ese modo, despliegan la historia de una pareja con sus relaciones sexoafectivas en sucesivos pasajes, queriendo establecer algún vínculo entre las personas y las jirafas en la sabana con los peligros que acechan para la supervivencia y la relación. «¿Queda algo de instinto animal en el amor?», preguntan en el programa. Está muy bien administrar los recursos de esta clase de teatro. Todo depende del soporte textual, de cómo se materializa y se lleva a efecto en la representación. No es cuestión de originalidades forzadas, ni de sacar los pies del tiesto porque sí. Cabe la posibilidad de caer en el ridículo. Los tres actores acoplan esfuerzos a las necesidades requeridas y efectúan un trabajo de esta índole con firmeza.

El recital de palabras va por turnos. Ciertos ataques embarullados de locuacidad, como exhibición dialéctica, y escasa tajada en el fondo, en lo relativo a lo esencial. Exploran la comicidad y el aspecto crítico. Entran en juego el papel del hombre y el de la mujer, la identidad de género y dos cosas vivaces. Espacio de Lacruz, con música electrónica, y diseño de iluminación de Diego Sánchez. Las jirafas duermen poco y de pie la mayoría de las veces. Siempre permanecen alerta ante posibles garras de los depredadores. O sea, detalles nocivos no ajenos a los seres humanos.