El llamado Acuerdo de Madrid, firmado el 14 de noviembre de 1975, por el que España se obligó a abandonar el Sahara en manos de Marruecos (y Mauritania), es uno de los hechos más inicuos de nuestra historia contemporánea. Negociado al margen del Ministerio de Asuntos Exteriores, nunca fue publicado oficialmente en nuestro país.

Durante decenios, España negó que sus territorios en la costa noroccidental del continente africano y en el golfo de Guinea fueran colonias; en 1958 se convirtieron incluso en provincias, enriqueciendo sus representantes la policromía de las Cortes Españolas. Luego, cuando la ficción fue insostenible por la presión de las Naciones Unidas, asumimos los principios de la descolonización.

En relación con el Sahara, España elaboró en 1974 un censo de población con vistas a la celebración de un referéndum que debía hacer realidad la autodeterminación del pueblo saharaui en el segundo semestre de 1975. Para impedirlo o, al menos, retrasarlo, Marruecos y sus padrinos se movieron para que la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitara el dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre los vínculos jurídicos del territorio con el Reino de Marruecos y otras cuestiones.

La opinión emitida por la Corte el 16 de octubre de 1975 no fue en absoluto favorable a las expectativas marroquíes. Según los jueces, los lazos de vasallaje entre el Sultán y algunas tribus que vivían en el Sahara no equivalían a soberanía; la población saharaui tenía derecho a determinar libremente su destino, optando por la independencia si esa era su voluntad. Con notables reflejos, Marruecos hizo bandera con la primera parte de la copla -el vasallaje- y silenció la segunda -la libre determinación-. Veinte días después lanzó a varios centenares de miles de sus súbditos sobre los límites del Sahara, en una operación bien diseñada (la Marcha Verde) enarbolando banderas propias y algunas barriestrelladas.

Franco agonizaba en Madrid, Estados Unidos y Francia presionaban al vacilante gobierno de Arias Navarro, el lobby pro-marroquí en que destacaba el risueño ministro-secretario general del Movimiento, Pepe Solís, se movía con eficacia. Para colmo, el partido urdido por presidencia de gobierno (el PUNS) para hacer del Sahara independiente un Estado clientelar que mantuviera intactos los crecientes intereses en la explotación de los recursos del territorio, fue noticia por la tendencia de sus sucesivos responsables a fugarse con los cuartos a Marruecos. Cuando las misiones de Naciones Unidas aterrizaron en el Sahara las banderitas que se agitaron fueron las del Frente Polisario, de ideario socialista, con arraigo en la población y respaldo argelino.

De ahí la espantá tras del desplante, en la taurina descripción de un cronista de la época. De manera vergonzosa España comunicó a Naciones Unidas que abandonaba la administración del Sahara; nuestras fuerzas armadas y funcionarios civiles se retiraron obedientes, sin gloria alguna; sus espacios fueron ocupados por marroquíes (y mauritanos hasta 1979 en que declinaron seguir adelante); los derechos del pueblo saharaui, enviado a los confines con Argelia y a la guerra, fueron sacrificados… incluso en materia de nacionalidad.

En términos jurídicos, Sahara sigue siendo un territorio no autónomo bajo responsabilidad española, guste o no. España no pudo transferir a Marruecos una soberanía que no tenía; tampoco la administración sin autorización de Naciones Unidas. Marruecos es un ocupante de hecho de la mayor y sustancial parte del Sahara, que ha tratado de blindar mediante campos de minas y media docena de muros que suman dos mil setecientos kilómetros, mientras ha procedido a una significativa alteración demográfica del territorio, con inmigración de marroquíes y la exclusión forzosa de los miles y miles de saharauis extramuros, en los campamentos del Tinduf, a la sombra de Argelia, o en otros países.

En los cincuenta años transcurridos, Marruecos ha ido afianzado, con mano dura, paciencia y perseverancia, sus posiciones. Estados Unidos, cuyo presidente se cisca todos los días en el derecho internacional, ha reconocido ya incluso su soberanía sobre el Sáhara. También lo han hecho Israel, Francia y algunos otros. Pero no la gran mayoría, ni, desde luego, Naciones Unidas. La República Árabe Saharaui Democrática, más allá de los muros, cuenta con un número muy superior de reconocimientos y es miembro de la Unión Africana.

Se ha puesto énfasis en el triunfo que ha supuesto para Marruecos la aprobación por el Consejo de Seguridad, el 31 de octubre, de la resolución 2797. Patrocinada por Estados Unidos, once de los quince miembros votaron a favor, ninguno lo hizo en contra, China y Rusia se abstuvieron y Argelia optó por no participar como expresión de desagrado. La resolución aprobada un año antes (la 2756), mucho más extensa, se refería una y otra vez al respeto de la libre determinación del pueblo saharaui en el marco de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y tomaba nota, a tal efecto, tanto de la propuesta marroquí de autonomía de 11 de abril de 2007, como de la del Frente Polisario, fechada un día antes. La resolución aprobada el pasado 31 de octubre canoniza, en cambio, el plan de autonomía «bajo soberanía marroquí» como base de cualquier negociación conducente a una solución mutuamente aceptable, amortizando la autodeterminación del pueblo saharaui.

Ciertamente, Marruecos no ha logrado aún su objetivo. Pero está un paso más cerca de él. Los mercaderes y geopolitiquetas de la Unión Europea podrán desembarazarse ahora de la engorrosa intromisión del Tribunal de Justicia de la Unión, que en el pasado ha ido tumbando la aplicación al Sahara occidental de los sucesivos acuerdos suscritos con Marruecos. La España oficial, que se fue deslizando de una culpable neutralidad a un doloso alineamiento con Estados Unidos y Francia a favor de las pretensiones de Marruecos, también podrá sentirse reconfortada en su desvergüenza. Nadie quiere recordar que el acrónimo MINURSO, cuyo mandato ahora se renueva para adaptarse a un nuevo escenario, responde a una Misión de Naciones Unidas creada en 1991 para el «Referendum en el Sahara Occidental».

Desde el punto de vista jurídico, la autonomía del Sahara dentro de Marruecos es una opción; pero no lo es imponerla al margen de la voluntad libremente expresada por el pueblo saharaui.