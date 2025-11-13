Els Rabuts: El orgullo que mantiene viva la llama de la afición del Elche

Hay cosas que no caben en un acta fundacional ni en un balance de resultados. Cosas que no cotizan en bolsa ni se compran con un traspaso. Cosas que solo se entienden con el corazón y con la memoria. Una de ellas, quizá la más sagrada, se llama afición. Y si uno quiere saber qué significa eso en carne viva, bastará con asomarse una tarde al Bar La Luna de Novelda, donde desde hace ya más de una década arde una fe con nombre propio: Els Rabuts.

Corría el año 2014, aquel del ascenso del Elche con Fran Escribá al frente, cuando un grupo de quince o dieciséis amigos, con más ilusión que medios, decidió que ya era hora de poner nombre a lo que llevaban dentro. No fundaron una peña para figurar ni para salir en la foto. Lo hicieron por algo mucho más puro: para sentirse parte de algo más grande que ellos mismos. Y así, entre cerveza, bocadillos y promesas de fidelidad eterna, nació una hermandad con alma franjiverde.

Les llamaron Els Rabuts, palabra vieja y noble que en valenciano quiere decir algo así como “los astutos, los tozudos”. En el fondo, resume a la perfección lo que son: gente con genio, con carácter, con ese punto de cabezonería buena que convierte al hincha en leyenda. Porque solo un rabut entiende lo que significa seguir a su equipo cuando el viento sopla en contra, cuando las derrotas pesan y el mundo parece reírse de los pequeños.

Aquellos primeros rabuts eran pocos, sí. Quince, dieciséis como mucho. Pero tenían lo que de verdad cuenta: una pasión sin fisuras. Hoy son más de doscientos cuarenta, y de ellos ciento ochenta abonados del Elche. Ciento ochenta almas que cada año renuevan su fe en el club, recorriendo kilómetros y recuerdos, desde La Romana, Elda, Petrer, Monforte, Aspe, Monóvar, Agost y otras tantas poblaciones que han hecho del verde y el blanco una forma de respirar.

En ese bar —La Luna, nombre que parece elegido por los dioses del fútbol— se reúnen para todo: convivencias, concursos, meriendas, almuerzos y, sobre todo, para ver juntos cómo once hombres defienden una camiseta que ya sienten suya. Allí no hay jerarquías ni sillones de palco. Solo amigos, risas, y esa tensión callada que precede a cada saque de esquina. Allí se abrazan los viejos y los jóvenes, los que nacieron en el Martínez Valero y los que un día, por azares de la vida, lo conocieron tarde pero ya no quisieron irse.

El Elche CF es, para ellos, intocable. Innegociable. Un pedazo de identidad que no se discute. Es su casa aunque vivan a treinta kilómetros del estadio. Es su bandera aunque trabajen en otras ciudades. Es la excusa para verse, para sentirse parte de una familia que no se elige pero que se honra. Y cuando uno observa a esa gente cantar el A lo Elche con lágrimas en los ojos, entiende que el fútbol es, ante todo, una forma de resistencia emocional.

Podría hablarse de cifras, de ascensos o de presupuestos. Pero lo que realmente hace grande a un club son los que lo sostienen en silencio. Los que se levantan temprano para ir a trabajar con la bufanda en el retrovisor. Los que preparan el viaje un domingo cualquiera para acompañar a su equipo sin esperar nada a cambio. Los que, como los Rabuts, han hecho del amor al Elche una manera de vivir.

Y es que en ese bar, entre fotos viejas y bufandas colgadas como trofeos, hay más verdad que en muchas ruedas de prensa. Allí se habla del fútbol que fue, del que debería ser y del que aún soñamos. Allí se respira humildad, pero también orgullo. Ese orgullo que no presume, que no grita, pero que te cala hasta los huesos.

Quizá por eso uno de los dueños de Carmencita, esa empresa ilustre nacida en Novelda, confiesa sin rubor que es del Elche hasta la médula. Porque aquí no se trata de distancia, ni de categoría, ni de conveniencia. Se trata de raíces. De memoria. De esa vieja complicidad que une a quienes saben sufrir juntos por los mismos colores.

El fútbol, cuando se mira con el alma, no es un negocio ni un espectáculo: es una forma de pertenencia. Es el eco de una canción que se repite cada fin de semana, la voz de un pueblo que no quiere rendirse. Y si el Elche es hoy un club grande, no es solo por su historia ni por su estadio: lo es por la gente que lo sostiene. Por peñas como esta, que mantienen encendida la llama cuando el viento arrecia, que siguen creyendo incluso cuando todo invita a dejar de hacerlo.

Por eso, cuando uno piensa en el futuro del Elche, debería pensar también en ellos. En esos rostros anónimos que llenan de vida los bares de la comarca, en esas familias que viajan juntas al campo, en esos niños que crecen sabiendo que llevar la franja verde al pecho es un honor que no caduca.

Porque los clubes se sostienen en los despachos, sí, pero se salvan en las gradas. Y las gradas se llenan gracias a los que nunca fallan. A los que, como los Rabuts, han hecho del fútbol una religión sin dogmas, una fe sin fronteras y una historia sin final.

Desde aquí, a ellos —a los que estaban, a los que están y a los que vendrán—, nuestro respeto y nuestro cariño. Porque en un mundo que olvida rápido, ellos recuerdan cada partido, cada lágrima, cada gol. Y porque mientras haya un Rabut en pie, el Elche CF seguirá siendo eterno.