Un Mazón sin autocrítica alguna y un Ruz dependiente de Vox

La comparecencia de Carlos Mazón en la Comisión sobre la dana de las Cortes Valencianas de este martes ha sido frustrante. No había muchas esperanzas de que el ya expresidente de la Generalitat dijera, por una vez, la verdad y aclarara qué es lo que hizo (porque lo que no hizo, en cumplimiento de su deber, ya lo sabemos todos), en aquella fatídica tarde en la que tan tranquilamente comía y disfrutaba de la compañía de una periodista, mientras se sucedían las víctimas mortales, y el destrozo que la dana supuso el 29 de octubre de 2024.

En el colmo de la desfachatez ha llegado a atribuirse el papel de víctima en aquel día. Un verdadero insulto a las verdaderas víctimas que allí murieron y a todas las familias que fueron afectadas, de verdad, por dicha tragedia. Es deleznable que se arrogue dicha situación la persona que podría haber evitado, si hubiera asumido sus responsabilidades políticas, y ejercido su papel como máximo responsable del Consell, que las consecuencias fueran tan trágicas, y haber puesto en marcha medidas de precaución más eficaces y a su debido tiempo.

Este martes, Mazón, en la citada comisión, ha dicho que, «sabiendo lo que sabemos ahora, la comida no se hubiera producido». ¡¡Más de un año ha tardado en darse cuenta de la gravedad de lo que allí pasó!! Parece increíble. Recordemos que, ese día, desde primera hora, había alerta roja en la zona, que las previsiones eran muy preocupantes, que otras instituciones sí fueron tomando medidas (Universidad de València, por ejemplo), que los avisos al 112 y alarmas de todo tipo se acumulaban por parte de víctimas sin ninguna respuesta, etc.

Ni un atisbo de autocrítica y, mucho menos, de aclarar los muchos puntos oscuros que siguen quedando de su comportamiento en aquel aciago día. Sigue culpando de su incompetencia y desinterés a todos menos a sí mismo. Un personaje nefasto que avergüenza a nuestra Comunidad.

Y ahí sigue queriendo manipular el futuro de la Generalitat. Ha conseguido que Feijóo, otro fenómeno de la naturaleza política, apoye que el candidato a sustituirle sea Pérez Llorca, el actual portavoz del PP en las Cortes y que ha actuado de tapadera de Mazón durante todo este tiempo defendiendo lo indefendible y, ahora, obtiene su premio por haber sido uno de los colabores necesarios en este año nefasto para el País Valenciano. Y, cuidado, ha tenido que ser Vox quién haya forzado que se oficialice dicha candidatura. Parecía que al PP le daba vergüenza decir a quién querían poner. Dicen que será un presidente de transición, que así le guardará la poltrona a un «tapado» que ya se dirá. Triste espectáculo el que vamos a ver en los próximos días. Cómo trapichean PP y Vox en los despachos para negociar el asunto, a espaldas de los valencianos. Y será curioso comprobar hasta dónde llega la presión de Vox y el correspondiente «trágala» del PP. ¿Y no sería mejor convocar elecciones autonómicas adelantadas, como va a hacer Extremadura por diferencias en los presupuestos, que seguir manchando la imagen de una Generalitat, que bastante tocada ha quedado con la pésima gestión de Mazón?

Y, hablando de presupuestos, parece que en Elx Vox ha despertado de su letargo y quiere asumir un papel más protagonista. No sería raro, han estado muy desaparecidos. Para el alcalde, Pablo Ruz, parecía que, con poner a Aurora Rodil a su lado para las fotos, ya estaba todo hecho, y a mandar como si tuviera mayoría absoluta. Así ha sido hasta ahora, y no sé si así seguirá siendo. Parece que no, y es que la cercanía de las elecciones va despertando a cualquiera.

Aunque el tema parece no preocupar mucho a Ruz. Tal vez lo tenga todo atado, y bien atado. Por eso ya pone hasta fecha a la reconciliación: la primera quincena de diciembre se aprobará el presupuesto municipal. Si luego hay que poner otra fecha, pues se pone y a seguir. Es de un optimismo inasequible al desaliento. Lástima que la realidad no le acompañe en muchas ocasiones.

Y si la realidad hay que adaptarla a sus intereses, no hay problema. Es lo que ha pasado con el célebre Año Jubilar por el dogma de la Virgen. Acontecimiento que ha pasado bastante desapercibido entre la ciudadanía, a pesar de la inversión y esfuerzo municipal y que, a la hora del balance de visitas que ha generado a la ciudad, ha necesitado de un verdadero milagro estadístico para justificar algo así. Ya se conocía el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, lo que no se sabía era que eso mismo se podía hacer con los turistas llegados a Elx. Las cifras ofrecidas por Ruz son tan espectaculares, más de 10 millones, que hace falta mucha fe para creerlas, a no ser que se hayan contado incluso las personas que han circulado hasta por la autopista a su paso por el término municipal. Un verdadero milagro, en todo caso.

Cada vez que se le recuerdan las grandes promesas pendientes, siempre saca un dato para demostrar que todo está en marcha. Esto se ha aprobado de esta manera, de aquello se ha firmado un convenio, de eso se ha acordado un protocolo, de tal otro se ha aprobado redactar un anteproyecto, de esto otro un proyecto y de aquello, no se sabe, pero algo habrá sido, y así podría seguirse hasta el final del mandato. Otra cosa es ver algunos de esos grandes proyectos en marcha. Y es que hasta el Mercado Central, el gran desaguisado de su primera etapa en el Ayuntamiento, y que parecía en vías de solución, resulta que también está fallando en sus plazos (por cierto, como casi todo lo que tiene en marcha este Ayuntamiento, que ya tiene mérito). Pero y lo bien y entusiasmado que se le ve prometiendo proyectos cada dos por tres. Qué gran actor se ha perdido el teatro español.