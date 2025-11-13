Noches temáticas

Es la nueva moda en materia de programación: dedicar noches monográficas al mismo espacio para que los espectadores puedan fidelizarse más fácilmente con el producto. La estrategia está siendo llevada por TVE hasta las últimas consecuencias.

Los lunes, por ejemplo, se emiten dos MasterChef seguidos que concluyen a las cinco de la madrugada. No me he equivocado. Han leído bien. A las cinco de la madrugada, a punto de que comience el Telediario Matinal. Siguiendo la misma fórmula los martes se emiten tres entregas consecutivas de Late Xou y los jueves otras tres de Futuro imperfecto. Por cierto, que tiene gracia que en las promociones ya se hable de Buenafuenterapia para comentar los buenos efectos que reporta el visionado del programa de Andreu.

Cuando se trata de emitir documentales también ocurre lo mismo. En lugar de lanzarlos con una cadencia semanal para que las series duren más tiempo, se concentran todos los episodios en muy pocas noches. Otro tanto ocurrió con la serie Sin gluten. La productora pensaba estirarla durante ocho entregas que finalmente quedaron en cuatro. Sucede con programas de todos los géneros. Del musical Cachitos de hierro y cromo se han venido emitiendo tres entregas consecutivas cada semana. Con los largometrajes también siguen este patrón. TVE se ha inventado las jornadas temáticas, agrupando varias películas en torno a un epígrafe: dinosaurios, Halloween, el día de los enamorados o realizando monográficos en torno a un actor o un director.

La estrategia no se detiene aquí. Cuando se trata de emitir series con episodios independientes también se agrupan con el fin de captar audiencias. Así, todas las temporadas de Grantchester o El bazar de la caridad se están emitiendo en lotes, y otro tanto ocurría con programas de entretenimiento del estilo de Cómo nos reímos o Al cielo con ella. Es el sino de los tiempos.