Qué vergüenza, qué cobardía

La dimisión en diferido de Carlos Mazón está dando tiempo al expresidente de la Generalitat Valenciana para seguir cayendo y cayendo en el pozo de ignominia que él mismo se creó el día de la gran riada del 24, pozo que, durante el año siguiente, fue haciéndose más profundo como consecuencia de sus declaraciones echando la culpa a todo el mundo menos a él mismo a pesar de que era el presidente de la Generalitat. Nada de lo que pasó aquel aciago 29 de octubre fue responsabilidad suya ni tuvo ninguna implicación personal por cuanto Mazón era presidente, eso es verdad admite el PP, pero no tenía, según Mazón, ninguna responsabilidad ni ninguna competencia y por tanto no tiene la culpa de nada. Carlos Mazón se dedicaba, por lo que parece, a inaugurar eventos de turismo y encuentros empresariales para hacerse fotografías. El resto de actividades y actos de gestión diaria eran competencias de otros. Por tanto que se le acuse de incompetencia o de dejación de funciones es algo sorprendente para Mazón.

Lo que tenemos delante, por tanto, es un claro ejemplo de principio de Peter aplicado a la política. Surge la duda, ante la flagrante dejación de funciones que llevó a cabo el día de la gran riada así como por su intento posterior de achacar a otros la culpa de su propia incompetencia, de cómo fue posible que Carlos Mazón llegase a la presidencia del PP valenciano y de la Generalitat Valenciana. Resulta evidente que el PP valenciano no ha superado la red de corrupción Gürtel que tanto predicamento tuvo en la Comunidad Valenciana. Mazón fue el producto de una forma de hacer política por parte de la derecha valenciana, una manera de entender las relaciones personales que permitieron la mayor trama de corrupción de la historia de España. Los ciudadanos solemos quejarnos de la forma de acceder a la política, de la existencia de políticos profesionales y de la ausencia de controles una vez que llegan al poder, pero luego vemos que por muchos escándalos que haya determinadas actitudes nunca se dejan atrás. Con lo que pasó de Gürtel el PP valenciano debería haber cambiado sus estructuras de arriba a abajo. Cambiaron algunas caras pero siguieron determinados hábitos.

Ir a una comisión de investigación a leer un discurso escrito por otra persona durante más de veinte minutos además de aburrir supuso un insulto para los familiares de las víctimas. En el último año las dudas y preguntas sobre qué hizo Mazón el día de la gran riada se han acrecentado al mismo ritmo que desde la Generalitat se han aventado bulos y mentiras. Casi desde el primer día, cuando se dio cuenta del problema en el que se había metido, Mazón comenzó su defensa jurídica. Sus declaraciones, siempre escuetas y plagadas de sonrisas, comenzaron a medir las palabras. Como si en Valencia, en una tarde, no hubiesen muerto 229 personas. Como si él y sus consejeros no hubiesen sido más que meras comparsas en decisiones que se habían tomado en Madrid.

Salomé Pradas. / / Europa Press

Suele decir el partido Vox que las comunidades autónomas son un gasto superfluo. O por lo menos solían decirlo antes de que muchos de sus dirigentes lograsen lucrativos cargos gracias a los pactos de gobierno que alcanzaron con el PP. Con Gobiernos como el de la Generalitat Valenciana no es de extrañar que Vox quiera terminar con las Comunidades Autónomas. El martes de la gran riada nada funcionó. La Unidad Valenciana de Emergencias había sido disuelta por Carlos Mazón unos meses antes como parte del acuerdo con Vox, un partido que odia todo lo que suene a preparar las consecuencias del cambio climático. La consejera Pradas no tenía ni idea de emergencias como admitió después y el máximo dirigente de la Generalitat estuvo toda la tarde en un restaurante, o donde fuese, contestando o no las llamadas que se le hacían si le venía bien.

Y con todo ello llegamos a la comparecencia de Carlos Mazón ante la comisión de investigación de las Cortes Valencianas. A un momento en el que pudo haber iniciado el camino de su propia redención. Pero no quiso. Enrocado en la doctrina Aznar, echó la culpa de todo al Gobierno central y a las agencias que dependen del Estado central. La Generalitat Valenciana, para el PP, no tuvo ninguna competencia ni responsabilidad. Para el PP, Vox tiene razón: las comunidades autónomas no tienen ninguna utilidad cuando se ponen a cargo de personas que ante un problema grave salen huyendo. Algo parecido a lo que hizo Francesco Schettino, capitán del crucero Costa Concordia.

¿Qué estaría diciendo el de momento presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, si como consecuencia de una inacción del presidente del gobierno hubiesen muerto 229 personas? Hasta ahora, el Partido Popular está aplicando la doctrina Aznar a la espera de que los españoles se olviden de lo ocurrido: echar la culpa al PSOE e inventar y hacer circular bulos.