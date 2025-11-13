Desde el 6 de noviembre de 2025 se presenta al público la XVII Exposición de Arte Infantil Viure la mirada, en la sala ECO del vestíbulo del edificio Altabix, campus de Elche, de la UMH (Universidad Miguel Hernández). Como siempre, promovido por la Oficina de Cultura, Igualdad y Diversidad de la UMH. Sigo admirando los carteles creados para cada edición por los alumnos de Diseño Gráfico de la UMH. Hasta el 28 de noviembre.

El proyecto educativo y artístico Viure la mirada creado por el profesor Joan Cursach y colaboradores es una invitación a la reflexión sobre la labor docente encaminada a la educación artística. El alumnado de diferentes escuelas de la provincia y alrededores realizan actividades temáticas a través del arte donde desarrollan sus habilidades artísticas y creativas finalizando en una exposición de arte infantil para todos los públicos. Mi feria de ARCO favorita.

Joan Cursach hijo presentando la exposición. / INFORMACIÓN

A modo de recuerdo y homenaje a Joan Cursach, traigo al periódico sus propias palabras: «Nosaltres, quan ens plantejàrem de fer aquest proyecte, l’única cosa que preteniem era donar resposta a aquestos interrogants: a) com aproximar l’art als xiquets? b) com, a partir de l’art, educar la mirada, la mà i el pensament? y c) qué fer perquè els xiquets, i també els grans, gaudisquen davant d’una obra d’art?».

Desde el fallecimiento de Joan Cursach, el 14 de diciembre de 2023, el proyecto Viure la mirada es continuado por Carmen, su mujer, y por su hijo Joan Cursach, artista visual de gran trayectoria en el arte contemporáneo, que vivía en Bruselas y se traslada a Elche. Ellos son los que seguirán coordinando las sucesivas ediciones de las exposiciones de arte infantil con renovado entusiasmo y ganas de contar con más colegios participantes.

Inauguración de la XVII Exposición de Arte Infantil "Viure la mirada". / INFORMACIÓN

La presente edición de Viure la mirada, XVII Exposición de Arte Infantil, ha continuado la temática del año anterior dedicado a mujeres artistas de la historia del arte y han colaborado los siguientes centros educativos: CEIP Eugenio d’Ors, Elx; CEIP Mariano Benlliure, Elx; CEIP Salesiano, Elx; CEIP Vicente Rius, Canals; CEIP Carmelo Ripoll, Ontinyent; CEIP Jaime Sanz, Peñíscola; CEIP Muntdúver, Gandia; Escola Infantil Tulell, Alzira; CEIP Oliveretes, Miramar; CEIP Sant Blas, Albal; y CEIP Gregori Mayans i Ciscar, Bellreguard.

La muestra de las producciones artísticas se ha presentado con el mismo esmero de siempre, auténticas instalaciones artísticas. Interesantes las memorias de los proyectos llevados a cabo relatando objetivos, procesos y técnicas. Salpicado el recorrido artístico con frases y escritos de figuras históricas que nos hacen reflexionar: «La clase de educación más eficaz es que el niño juegue entre cosas bellas» (Platón); «La educación artística brinda los medios necesarios para familiarizarse con las artes, gratas experiencias que fomentan una actitud positiva hacia uno mismo y hacia los demás, descubrimientos que despiertan afinidades con otras culturas, un aprendizaje experimental gracias al ensayo y el error y, así mismo, resultados más satisfactorios en otras disciplinas» (Kaori Iwai, informe La contribución de la educación artística a la vida de los niños).

Tres obras que se pueden encontrar en la exposición. / INFORMACIÓN

En la presentación de la exposición, Joan Cursach hijo anunciaba la temática para la siguiente convocatoria, «El agua», con todas sus connotaciones positivas, como podría ser el arco iris, o negativas, como por ejemplo una dana. «¿Cómo se puede jugar, aprender y crear a partir del agua? Descubramos artistas, divulgadores, juegos, materiales, sonidos… ». En su afán de desarrollar el proyecto al máximo, el artista piensa conectar con cuantos estén implicados en el arte infantil, desde el Cefire de Elche (Centro de Profesores) hasta los diversos espacios de la pedagogía social.

Desde mi admiración personal y cierto parecido con el proyecto Viure la mirada, hemos hablado del MUBAVI (Museo del Baix Vinalopó), de Elche, promocionado por los docentes del CP Baix Vinalopó y que cuenta ya con una significativa representación de arte infantil, así como un fondo de entrevistas orales a los artistas plásticos que han colaborado con el MUBAVI, denominado «Archivo de la palabra», donde los alumnos pasan una batería de preguntas a los artistas invitados; grabaciones que se emiten por la cadena Elche7TV.

Encomiable también la labor didáctica que el Ayuntamiento de Elche viene realizando desde el Centro Cultural l’Escorxador con el proyecto «Con mi papá, con mi mamá», talleres de arte en familia los sábados y domingos por la mañana. Sesiones de reciclaje y procedimientos artísticos para niños acompañados de sus padres. Las clases son gratuitas. El éxito de participación en estos talleres ha sido tan grande que ya se han prolongado las clases durante la semana en diferentes colegios de la ciudad. En la actualidad se estudia a mujeres artistas de la Historia del Arte.

Ojalá se pudiesen interrelacionar todas las posibilidades encaminadas a la educación artística infantil y hacer frente a los malos augurios en la enseñanza oficial del arte: «Banalizadas, sometidas a las leyes del mercado, a la influencia de las tecnologías y la cultura del espectáculo, la presencia de las artes en el panorama educativo está siendo reducida al mínimo e incluso desapareciendo. Esta progresiva desaparición reduce el placer de la presencia, torna rígida la construcción de la persona y elimina todo lo que hay de inefable y único en la existencia. Es una amenaza para la (bio)diversidad de lo humano» (Mar Morón y Heike Freire, Cuadernos de Pedagogía, num. 484. Diciembre 2017). Continuará…