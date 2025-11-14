Se admiten nombres

Instrucciones para Alberto González **½ Texto y dirección: Ion Iraizoz

La pérdida de identidad, la fragilidad, el realismo mágico y el surrealismo de los relatos y las novelas del argentino Julio Cortázar han servido de motivación al autor y director de Instrucciones para Alberto González, del pamplonés Ion Iraizoz. La premisa de que cada ser vivo es una copia de otro sujeto, mejor o peor pero nueva, sirve como punto de partida. El tal González contrata a un tipo que pueda sustituirle, y lo cotidiano se adentra en lo fantástico. Una forma de la realidad amplia y nada sobrenatural.

El juego escénico de lo ordinario y la ficción a través de nuevas dramaturgias que reflejan experiencias y desarrollan posibilidades creativas. El dramaturgo interpreta al lado de Gloria March y Albert Pérez, actores que cumplen en la medida de lo que las escenas exigen con cierta naturalidad y convicción, aunque el itinerario de los pasajes no termina de convencernos completamente. Porque el dibujo no tiene toda la amplitud de miras y más profundidad. Sentimos, eso sí, el valor simbólico y varias e inquietantes significaciones.

El influjo de Frankenstein se deja notar en cuanto a lo de darle un cerebro al monstruo. ¿Querer huir de sí mismo o ser otro para ser más quien se es realmente? ¿Se le ocurren algunos nombres de la vida política o social? ¿Se ha fijado en la casualidad (digo yo) del nombre y apellido que constan en el título? Si hacemos un ejercicio de imaginación cabe ver en esa situación a personajes reales siendo suplantados a petición propia y con los candidatos necesarios. Esto sucede en esta comedia donde cualquiera, por determinadas razones, puede ejercer de reemplazante, que ocupa el lugar de otra persona, o de reemplazado. Destaca el paso del tiempo sin palabras y con el espacio sonoro de Rafa Quiñonero. Si Cortázar supuso una ruptura frente a la narrativa clásica, la obra sintoniza con ese carácter. Iraizoz sugiere la idea existencialista de probar una vida y luego otra, y volver a la que inicialmente se tenía. La Muestra y el Arniches fueron testigos.