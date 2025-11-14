La nueva España

Lisboa, 25 de junio de 1999. Último minuto de la final del Campeonato del Mundo Junior y España vence contra pronóstico a Estados Unidos por 86-83. Sube la bola Raül López, enfrente Keyon Dooling. Pasa el medio campo sin problemas, bota y bota, espera un desmarque de algún compañero, pero decide penetrar y abrir a la izquierda, donde encuentra aCabezas que, conforme recibe, lanza y anota el triple. La grada, que mayoritariamente apoya a la rojita, se vuelve loca. El 89-83 acerca a los de Charly Sainz de Aja al oro. Pero aún hay que hacer dos buenas defensas para conseguirlo. Los americanos, que tienen prisa, lanzan desde fuera del perímetro, fallan y, tras coger un rebote muy disputado, anotan fácil bajo la canasta española (89-85). Balón para los nuestros. Si suman habrá campeonato. El balón lo vuelve a subir Raül, que recibe la presión asfixiante de Dooling. El futuro base de los Clippers, gran defensor, lo intenta pero no consigue arrebatar el esférico al entonces jugador del Joventut que, listo como él sólo, busca a Navarro para que sea él quien reciba la más que probable falta. Y así ocurre. Falta rozando la intencionada -como se decía entonces- y dos tiros libres para el entonces crack en ciernes del Barcelona. El reloj parado, sólo quedan 25 segundos. La grada muda, expectante. La Bomba pone los pies tras la línea, mira a la canasta con esa cara tan suya de “no ir con él la cosa”, lanza y… falla. Algo nada habitual en él (tampoco entonces). Aún así, consigue anotar el segundo para poner a España con cinco de ventaja. Sacan los americanos y en un ataque relámpago -apenas 4 segundos- Keyon Dooling machaca el aro español con rabia (90-87). La pelota es de nuevo para Navarro y falta inmediata: dos tiros libres a falta de sólo 19 segundos. “La Bomba” da tres botes, mira a la canasta, tira y anota (91-87). Vuelve a repetir el ritual para el segundo tiro pero en esta ocasión no entra. Rebote largo, muy peleado, que recupera Cabezas, que inmediatamente pasa a Raül López y este a unGermán Gabriel que, solo bajo el aro yankee, anota fácil, poniendo el +6 a falta únicamente de 11 segundos para el final. España va a ser campeona del mundo junior, derrotando al todopoderoso conjunto estadounidense. El posterior ataque americano queda en anécdota y en un nuevo error en el lanzamiento. Ya en la siguiente -y última- jugada, Juan Carlos Navarro pone el 94-87 a tres décimas del final. Los yankees, hundidos, ni sacan de la línea de fondo y, con el pitido final, se desata la euforia total entre los jugadores y cuerpo técnico de la selección...

Así, de esta manera, España se proclamaba campeona del mundo sub-19 de baloncesto. Lisboa y la audiencia de La 2 habían sido testigos del primer gran hito de unos jovencísimos Raül, Felipe Reyes, Berni Rodríguez, Cabezas, Navarro, Antonio Bueno, Gabriel o Pau Gasol (que curiosamente entonces tenía un rol secundario en esa selección). La generación del 80 tocaba el cielo mundial por primera vez. Y no sería la última. Lo que vino después es historia (nunca mejor dicho): nueve medallas -cuatro de ellas de oro- en el Eurobasket, dos platas (2008 y 2012) y un bronce (2016) en los Juegos Olímpicos y dos veces campeón del mundo (2006 y 2019).

Los hermanos Gasol, durante los momentos previos a un partido con la selección. / EFE

El intercambio de cromos

Con el nombramiento de Chus Mateo como seleccionador el pasado 23 de septiembre se completaba el cambio de cromos Real Madrid-España. En él, el apasionado, el torbellino de intensidad, o sea, Sergio Scariolo pasaba a entrenar al Real Madrid mientras que Mateo, el madrileño sereno, el artesano callado, tomaba las riendas de la selección española que acababa de soltar el técnico italiano.

¿Pero cómo es Chus Mateo? Su pizarra no grita, sus esquemas no se imponen, emergen desde la inteligencia y la coherencia. El nuevo seleccionador nacional llega sin estridencias. No necesita levantar la voz para que se escuche su idea: baloncesto coral, defensa solidaria y buenas y variadas lecturas en ataque. Vamos, lo que se dice, ba-lon-ces-to con el añadido de “moderno”. Su estilo es el del entrenador que no busca crear un héroe cada noche sino un engranaje perfecto. Apuesta por el pase extra, el corte sin balón, la ayuda en el lado débil. Su táctica es una sinfonía de detalles donde cada nota cuenta. En el Real Madrid ganó la liga ACB, la Copa del Rey y la Euroliga y, lo que es casi más importante, se sacó un máster de cómo convivir con todo tipo de egos. Ahora en la selección le toca construir desde la escasez, bucear donde las olas de glorias pasadas chocan contra las rocas de la transición y encontrar los mejores jugadores seleccionables posibles... en las peores circunstancias.

El problema ACB

El sorteo de la primera fase de la clasificación europea para el Mundial FIBA de Catar 2027 enseñó a España un caminoque parece sacado de una novela de espías:Georgia, Ucrania y Dinamarca serán los primeros rivales de los nuestros dentro del grupo A. Los georgianos ya nos vencieron por primera vez en el pasado Eurobasket y contarán con su tripleta de cracks (Shengelia y los NBA Bitadze y Mamukashvili) en uno de los dos partidos ante los nuestros.Los daneses, por su parte,han dejado de ser un invitado exótico y, además de al “alicantino” Kevin Larsen, tienen en el exjugador de los Suns Iffe Lundberg y en Shavon Shields(Milán) a un par de pistoleros de primer nivel. Y por último tenemos a los ucranianos, que cuentan con el madridista Len, el tirador de los Jazz Mykhailiuk y el alma de quien defiende algo más que una canasta. Tendremos seis ventanas en las que se enfrentarán todos contra todos a ida y vuelta, pasando los tres primeros a la siguiente ronda, donde se verán las caras con las tres selecciones supervivientes del grupo B (más que probablemente Grecia, Montenegro y Portugal). De toda esta amalgama de selecciones, sólo tres de ellas sacarán billete para el primer Mundial que se disputará a orillas del Golfo Pérsico.Obtener uno de los pases, que en principio debería parecer una misión extremadamente sencilla, podría complicarse por varias particularidades. La primera de ellas es obvia: si buscan, a día de hoy, algún parecido entre la España actual y la ÑBA de los Navarro, Raül López, José Manuel Calderón, Garbajosa, Chacho Rodríguez, Rudy, Marc y Pau Gasol, sólo encontrarán una mezcla poco recomendable de frustración y nostalgia. Por si esto fuera poco, Chus Mateo tendrá que lidiar con importantes problemas de calendario a la hora de hacer las convocatorias: en al menos la mitad de las ventanas FIBA no podrá contar con los seleccionables de los clubs que juegan Euroliga y, salvo en los partidos de julio y agosto, no habrá ninguna posibilidad de ver a los que militan en la NBA y en la NCAA. Dicho de otro modo, en el mejor de los casos, Mateo sólo podrá disponer de su mejor roster en cuatro de los doce partidos clasificatorios. Como se puede ver, los rivales -salvo la Grecia de Antetokounmpo- no asustan pero las circunstancias sí. Por primera vez en varias décadas no es descabellado pensar que España pueda quedarse fuera de jugar la Copa del Mundo.

Por las manos de Sergio De Larrea pasa buena parte del futuro de la nueva selección española / EFE

¿Quiénes pueden integrar el primer doce de Mateo?

La selección debutará el próximo 27 de noviembre en Dinamarca y los presagios no son los mejores posibles. En los dos días previos al choque que se disputará en Farum hay jornada de Euroliga, con lo que será muy complicado que el seleccionador tenga a su disposición a algún seleccionable del Real Madrid, Barcelona y Valencia (Baskonia, el cuarto club español, sólo tiene un nacional -Rafa Villar- y su rol es completamente marginal). Sin embargo, este no es el mayor problema de Mateo. Su mayor drama es el que asola a todo el basket español: de los más de 250 jugadores que militan esta temporada en la Liga ACB únicamente 64 son seleccionables (apenas un 25%). Y lo peor de todo es que buena parte de ellos no tienen minutos en sus clubs. Con estos datos sobre la mesa y con la primera convocatoria de Chus Mateo a escasos días vista, la pregunta es evidente: ¿quiénes pueden ser los doce que salten a la cancha del coqueto Farum Arena?

BASES

La defensa de Alberto Díaz (Unicaja), la dirección de Álvaro Cárdenas -casi 11 puntos y 4 asistencias por noche en el Peristeri griego- y el instinto anotador de Jaime Fernández (11,3 puntos de media en Tenerife) pueden conformar una tríada de máximas garantías para llevar el timón español. Y eso sin contar al renacido Ricky Rubio, que está promediando 12,8 puntos y 5 asistencias en Badalona y que volverá si quiere -y cuando quiera- a la selección. Como podemos ver, el puesto de base debe ser, seguramente, el que menos preocupe a Mateo.

ALEROS

Aquí pueden empezar los problemas. Y eso que este año han surgido dos sorpresas tan agradables como inesperadas: Francis Alonso (Breogán) y Pep Busquets (Girona). El escolta está siendo el microondas de los gallegos anotando 14 puntos en sólo 18 minutos cada jornada, con un espectacular 50% en triples. Por su parte, el alero catalán se está yendo a los 15 tantos y 27 minutos de media. Pero por encima de ellos, eso sí, deben emerger Santi Yusta y sus 17,1 puntos por partido que asegura cada noche en Zaragoza. Para completar la rotación exterior, y caso de que no fructifiquela convocatoria de ningún escolta o alero que cuente con poco protagonismo en Euroliga (el “valenciano” Isaac Nogués podría ser un candidato), Chus Mateo buscará algún jugador de rol, polivalente, que ayude en el rebote y que tenga un buen nivel defensivo.El escolta Miguel González (Zaragoza) y los aleros Sergi Martínez (Girona), Oriol Paulí (Lleida) y Álex Reyes (Manresa) podrían ser buenos aspirantes a interpretar ese papel en el guion de esta nueva España.

HOMBRES ALTOS

No busquen a Pau Gasol o a Santi Aldama. Ni siquiera a Juancho Hernangómez. Pues a quienes encontrará será a Miquel Salvó (Gran Canaria), Dani Díez (Burgos) o Jonathan Barreiro (Unicaja). Seguramente al menos uno de estos tres combo forwards formará parte de la expedición a tierras danesas. Pero tal vez los dos interiores que más posibilidades tienen de llevar la roja en el debut clasificatorio sean el veterano Sebas Saiz (31 años) y el joven Great Osobor (22). El primero, un habitual en las ventanas FIBA, sigue dominando el basket japonés con sus Toyota Alvark (18 ppp y 9 rpp). El segundo, algo así como un Charles Barkley a la española, se ha adaptado a la perfección al baloncesto europeo, yéndose a los 14,8 puntos y 4,5 rebotes de media en el Science City Jena alemán.

Con ellos dentro del barco, ya sólonos faltarían uno o dos “bigs” -como dicen los americanos- para cerrar la nómina de seleccionados. Llegados a este punto, el abanico de jugadores que se le abre al seleccionador nacional es muy escaso. Prácticamente y salvo que este se saque un as debajo de la manga, se circunscribe a trescandidatos: el madridista Izan Almansa y los siete pies Fran Guerra (Tenerife) y Rubén Guerrero (Andorra). Estos últimos están teniendo números muy dignos y muy buenos porcentajes en pocos minutos. Por lo que respecta al murciano, su convocatoria no es descabellada, primero por las buenas relaciones que sigue manteniendo Chus Mateo con el Real Madrid, y segundo porque el joven pívot apenas entra en la rotación de Scariolo, hasta el punto de haber sido “descendido” al conjunto madridista sub22.

Presente duro, futuro prometedor

A nadie escapa que en estas primeras ventanas no se gana el Mundial pero sí se construyen las señas de identidad de un equipo. Actualmente, España tiene tres jugadores en la NBA, varias decenas en la NCAA -con muchos de ellos siendo claves en sus equipos- y diecisiete en Euroliga. En futuros compromisos veremos de nuevo con la roja a Santi Aldama (Grizzlies), alos “valencianos” Jaime Pradilla y Sergio De Larrea o al “principito” Saint-Supery (Gonzaga). Y se la pondrán por primera vez jugadores como Hugo González (Celtics), Eli Ndiaye (Hawks), el “unicornio” Baba Miller (Cincinnati), AdayMara (Michigan), el tirador de Texas A&M Rubén Domínguez y, más a largo plazo, los adolescentes Del Pino (Maryland) y el gigante catalán de Davidson Ian Platteeuw. En todos estos hombres están los herederos silenciosos de los juniors de oro. Como los Gasol, Navarro y compañía, también tendrán su Lisboa. Sólo hace falta paciencia y trabajo. En cada ataque, en cada defensa, en cada victoria y en cada derrota digna se estará sembrando algo. No veremos fuegos artificiales en Dinamarca en el estreno de la nueva España de Chus Mateo, el presente seguramente va a ser duro pero el futuro promete tardes de gloria. A fin de cuentas, nuncahubo rosas sin espinas...