Opinión | El deure d’actuar
El Palmerar: vint-i-cinc anys a la deriva
«No hi ha bon vent per a qui no sap on va».– Lucius Annaeus Seneca
Segons la legislació valenciana i estatal, la gestió dels béns patrimonials ha de basar-se en un Pla Director, és a dir, un document que establisca les línies generals per conservar-los i gestionar-los de manera ordenada. Tanmateix, vint-i-cinc anys després que el Palmerar d’Elx fóra declarat Patrimoni de la Humanitat, encara no disposa d’aquest instrument fonamental ni d’un estudi previ que, a partir d’una diagnosi de l’estat actual, definisca objectius i criteris clars per a la seua gestió. En teoria, el marc legal és complet; en la pràctica, el seu compliment és inexistent.
La Llei del Palmerar estableix l’obligació d’elaborar un Pla Director coordinat amb el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) i amb el Pla de Gestió del Patrimoni Mundial. També la Llei del Patrimoni Cultural Valencià i el seu reglament (Decret 259/2009) determinen el contingut i la tramitació d’aquests plans per als elements declarats Bé d’Interès Cultural (BIC), com és el cas del Palmerar d’Elx. Altres disposicions legals insisteixen igualment en la necessitat de disposar d’aquest instrument de gestió.
Tot aquest marc normatiu no respon a un simple formalisme administratiu, sinó a una necessitat real: ordenar i coordinar les actuacions sobre un bé tan complex com el Palmerar, on conflueixen aspectes agraris, patrimonials, urbanístics, ambientals, socials i econòmics. Sense una guia comuna, les actuacions es dispersen o fins i tot entren en conflicte. D’ací la importància d’un Pla Director capaç d’integrar tots aquests àmbits sota una visió estratègica compartida.
L’article 20 de la Llei del Palmerar defineix aquest Pla com un instrument estratègic i de llarg abast, que ha d’integrar totes les accions a desenvolupar sobre el Palmerar d’Elx seguint criteris de sostenibilitat i preservació dels seus valors. L’article 21 concreta els instruments bàsics:
- El Pla Especial de Protecció, que estableix l’ordenació territorial i urbanística, inclou el catàleg de proteccions i fixa les mesures de conservació i promoció del Palmerar. La tramitació d’aquest document està pendent, ni més ni menys, des de l’aprovació del PGOU l’any 1998.
- El Pla Rector d’Ús i Gestió, que defineix els procediments i criteris específics per a la gestió del Palmerar, els usos i activitats compatibles amb la preservació dels seus valors, i la reactivació agrària del Palmerar.
- El Programa de Conservació i Manteniment, que regula la gestió i els criteris aplicables a les tasques agrícoles, la prevenció de riscos i les labors de manteniment i neteja.
- El Pla de Salvaguarda, Investigació i Difusió, que estableix les actuacions destinades a millorar el coneixement, la recerca i la difusió dels valors del Palmerar, així com la formació i sensibilització de la ciutadania.
Aquest article 21 preveu també la retirada d’elements impropis, la recuperació paisatgística i l’adopció de mesures contra la contaminació lumínica i acústica.
En definitiva, un Pla Director no és un projecte executiu, sinó una eina de planificació: marca el full de ruta per saber com actuar i assolir els objectius proposats. Ha de ser un instrument obert, participatiu i a llarg termini -deu, quinze o vint anys-, capaç d’integrar la diversitat d’interessos i visions sobre el Palmerar.
El Palmerar és molt més que un paisatge emblemàtic: és un patrimoni viu que requereix una gestió acurada i una visió compartida de futur. Redactar i aplicar el Pla Director no és només una obligació legal, sinó una necessitat urgent per garantir-ne la conservació, reactivar-ne la funció agrària i ecològica, potenciar-ne l’ús social i econòmic, i assegurar-ne la transmissió a les generacions futures.
Fa un any, un acte organitzat pel govern municipal per commemorar el XXIV aniversari de la declaració de la Unesco va deixar en evidència la manca de planificació existent. Els representants de dos paisatges culturals declarats Patrimoni Mundial després del Palmerar d’Elx -el Paisatge Cultural d’Aranjuez (2001) i el de la Serra de Tramuntana (2011)- mostraren projectes avançats i coherents, mentre que, en el nostre cas, continuàvem sense rumb ni full de ruta.
És un patrimoni viu que requereix una gestió acurada i una visió compartida de futur
En les pròximes setmanes tornarem a sentir discursos triomfalistes sobre les «meravelles» que s’estan fent al Palmerar. Però fins que no disposem d’un instrument de planificació, no farem res amb trellat ni aprofitarem els recursos que tenim al nostre abast.
Com advertia Sèneca, «no hi ha bon vent per a qui no sap on va». Si no sabem cap on volem anar en la gestió i conservació del Palmerar, no anirem enlloc. I si no som capaços d’establir un consens bàsic sobre el futur del nostre Patrimoni de la Humanitat, on creiem que ens portarà el vent d’ací a vint-i-cinc anys més?
Davant d’això, què hem de fer els ciutadans i les ciutadanes? I les associacions cíviques, empresarials, sindicals, culturals i polítiques? Ens hem de plegar de braços i deixar que passe el temps sense fer res realment efectiu mentre -generació rere generació- veiem com es va morint el Palmerar, o hem d’implicar-nos personalment, exigint responsabilitats, proposant solucions i treballant plegats per recuperar-ne el futur?
Encara som a temps de redreçar el rumb, però només si transformem la passivitat en acció i la queixa en compromís. El Palmerar no necessita més commemoracions: necessita una visió compartida, planificació i voluntat de futur.
Suscríbete para seguir leyendo
- El SEPE busca trabajadores con la educación básica y sin experiencia: sueldo de hasta 30.000 euros
- Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- Cuatro políticos y tres funcionarios de Santa Pola y Elche se sientan en el banquillo por permitir discotecas bajo el faro
- Munilla degusta el arroz con costra en Elche y le cantan un cariñoso 'Cumpleaños feliz
- El SEPE busca maestros para trabajar en guarderías: contrato indefinido y jornada completa
- La Generalitat activa las ayudas para viviendas: hasta 12.000 euros para reformar tu casa
- Así es el proveedor alicantino de cebollas de Mercadona: más de 18 millones en ventas y una media de 220 trabajadores
- Pasión desmedida en Elche por Messi: el Martínez Valero, repleto para ver a los campeones del mundo