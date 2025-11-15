La anomalía democrática valenciana

A pocos días de que se someta a votación el sustituto de Carlos Mazón para presidir la Generalitat Valenciana, cuyo candidato por el PP es el alcalde de Finestrat, Juan Francisco Pérez Llorca, todo parece indicar que la propuesta será finalmente apoyada por Vox, permitiendo así su investidura como octavo presidente hasta finalizar esta legislatura.

Y es que, desde que Mazón anunció una dimisión a medias que le mantiene como diputado autonómico para gozar de aforamiento y permanece desempeñando la presidencia en funciones, asistimos a un sainete político de cara a la galería. El objetivo es permitir a los dos partidos en liza, el Partido Popular y Vox, salvar la cara de la mejor manera posible ante una crisis que les afecta de manera distinta.

Resulta llamativo que, por ahora, han sido mayores las heridas que esta dimisión a medias ha causado en la calle Génova que en el Palau de la Generalitat, hasta el punto de haber abierto una de las mayores crisis a Feijóo desde que sustituye a Pablo Casado al frente del PP, algo que puede pasarle factura en futuros procesos electorales.

Carlos Mazón concibió su presidencia como una fiesta permanente en la que bastaba con hacerse muchas fotos, salir continuamente en las redes sociales y parecer atractivo mientras hacía promesas como presidente de la cuarta comunidad autónoma de España, en términos económicos y de población. Solo así se puede entender su negligente comida en El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana mientras cientos de valencianos morían ahogados, prolongando su sobremesa y acompañando posteriormente a su comensal, con bizarra galantería, hasta los subterráneos del parking, en medio de las inundaciones más devastadoras que sufría Valencia en muchas décadas.

Feijóo y Abascal, en una imagen de archivo. / Kiko Huesca/EFE

Y para esa fiesta buscó desde el primer momento como compañeros de baile a la extrema derecha reaccionaria de Vox, con quienes pactó su primer gobierno de espaldas a Génova y a los que no ha dejado de cortejar para contar con su permanente apoyo. Incluso cuando Abascal dio orden de que Vox abandonara todos los gobiernos autonómicos, se ha mantenido este acuerdo entre los populares valencianos y Vox, convirtiendo a esta comunidad en el laboratorio político del gobierno de la ultraderecha en España al impulsar los postulados más reaccionarios que se están llevando a cabo. Una autentica anomalía democrática.

Ningún otro gobierno autonómico se ha atrevido a ir tan lejos en la aplicación del ideario de Vox, un partido que propone una auténtica ruptura democrática y constitucional, reclamando entre otras muchas barbaridades acabar con el Estado de las autonomías. La guerra lingüística y educativa, la batalla contra los menores migrantes no acompañados, el negacionismo frente al cambio climático y las políticas europeas, junto al rechazo a cualquier reconocimiento a la memoria histórica son algunos de los postulados defendidos por Vox que el gobierno valenciano del PP está impulsando con alegría, haciendo así el trabajo sucio a los de Abascal al desarrollar su programa ultraderechista.

Y para mantener el apoyo de Vox tras la dana y sacar adelante los presupuestos en el pasado mes de mayo, Mazón no dudó en hacer una declaración institucional en la que anunciaba el impulso a las políticas más extremas que Vox le exigía: rechazo al llamado por la ultraderecha “dogmatismo climático”, oposición al Pacto Verde europeo, exigir la nacionalidad de las personas detenidas tras la dana en los municipios afectados y anunciar que no permitirían más repartos de menores inmigrantes.

Tellado, con Mazón y Pérez Llorca en la cena de apertura del curso político del PP en Benidorm. / INFORMACIÓN

Los principios programáticos de la extrema derecha han sido ya asumidos e impulsados obedientemente por el gobierno valenciano del PP, presidido por Carlos Mazón, sin matices ni objeciones. Un proceso de ósmosis política valenciana que ha llevado a equilibrar los programas e idearios del PP y de Vox en esta comunidad, hasta el punto de que cuesta saber dónde empieza uno y dónde termina el otro. Por ello, las exigencias que aparentemente Vox plantea al PP para la investidura del nuevo presidente de la Generalitat no son nuevas porque ya han sido asumidas por los populares e incorporadas a sus políticas.

El PP valenciano legitima a Vox como socio político al tiempo que Feijóo liga su futuro al de Abascal mediante una amalgama cuyo resultado es una aleación correosa de perfiles nítidamente ultraderechistas. De esta manera, el PP va a ser lo que Vox quiera y le deje, algo que los electores de derecha están percibiendo con claridad, como empiezan a recoger unas encuestas que certifican el crecimiento de los de Abascal a costa de unos populares aturdidos.

El avance reaccionario del PP no tiene vuelta de hoja y va a marcar su camino y su agenda futura, renunciando con ello a un espacio de moderación que ayudó siempre a afianzar sus victorias. Al mismo tiempo, su maridaje con la ultraderecha reaccionaria de Vox y el impulso a su programa autoritario puede espolear la movilización a los votantes de izquierdas desanimados y a los nacionalistas afligidos, que comparten haberse convertido en víctimas de una derecha resentida, entregada al noble arte del revanchismo.

¿Qué futuro plantean para la Comunidad Valenciana quienes están construyendo un presente basado en la estrategia calculada que impulsa Vox de odio, miedo y rechazo sobre todos aquellos que no piensen, defiendan y crean en lo que ellos representan, por la gracia de Dios? Es la herencia de Mazón y de su partido, que añade más fango al que ya sufrimos por estas tierras.