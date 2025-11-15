Mazón no se acaba nunca. Vila-Matas lo dijo de París, Martín Caparrós de Buenos Aires. Tanto da. Mazón ya ha tomado densidad de figura mítica, con asiento reservado en cualquier geografía. Es cierto que Vicent Baydal, benemérito historiador, desvelado por la patria a la que Mazón no ama, también ha escrito “València no se acaba nunca”. Pero València ha entrado plenamente en la dicha de la metáfora desde que el Ventorro opera como semáforo de la pena, aunque cuando se puso en rojo, Mazón tardara mucho en advertirlo: para él seguía en verde, indefinidamente. No digas que fue un sueño. París era una fiesta y València un diluvio. Pero la derechita inculta no suele reparar en estos matices mientras quede vino en la copa y chalecos reflectantes en los armarios. Personalmente prefiero la mímesis porteña. Y no porque Messi, creo, ha estado por aquí, que los periódicos casi no han dicho nada. No. Es que Mazón se parece cada vez más al del tango. “Sólo, fané y descangallado”, siendo mera coincidencia postcolonial que el verso pertenezca a esa maravilla melódica llamada “Esta noche me emborracho”. El caso es que como el gato aquel, está y no está, se va pero se queda, amaga pero qué va. Alma en pena, rat penat de turbia leyenda, no acaba de escindir su alma preciosísima de su cuerpo político, tan perecedero él.

No se acaba. Y nos obliga a decirlo. Por si alguien no ha caído. Da igual que el PP, cautivo y desarmado, haya sido vencido por este caballito de Troya de la ultraderecha que corre maratones, que todo es muy griego a estas alturas. Mazón es un clásico del siglo XXI. Ahora mismo nada entre la nada de lo que fue y la fundada esperanza de consolidar empleo como okupa de un eskaño. Proclama como el famoso Ulises: “Soy nadie” –seamos respetuosos: un “Don Nadie”-. Si se va pero se queda, si no se acaba nunca, si es incapaz de cerrar puertas… ¿no deberemos glosarlo? Cada semana me veo afilando una espada que no deseo. Pero Mazón ha llevado a tal punto su aventura que es complicidad no ponerle un espejo enfrente en cada ocasión posible. Porque cada día que está por ahí, cambalache de un parlamentarismo en horas bajas gracias a gentes como él, causa un nuevo mal o, al menos, agranda la herida de las víctimas y la que padece la democracia valenciana. Se ha convertido en una máquina perfecta de destrucción pasiva.

Mazón asegura que ni retrasó ni le pidieron permiso para enviar el ES-Alert el día de la dana / INFORMACIÓN

Su actitud conforma la quiebra de principios fundantes de la convivencia y altera algunas de las instituciones sobre las que se ha asentado la democracia. Como la responsabilidad. A menudo solemos aludir a ella sin detenernos a analizar su significado y consecuencias. Podemos decir que hay una responsabilidad ética, que se sustancia en el juicio moral, en la fama o la desafección que tus conciudadanos te presten. En unas elecciones de EE. UU. los demócratas encargaron vallas con una foto de Nixon y la pregunta: “¿Le compraría a este hombre un automóvil usado?”. Hoy podría decirse, con foto de Mazón: “¿Le gustaría depender de la ayuda de este hombre en caso de peligro?”. Y esa alusión ya sería un castigo, que pueda afectar a cosas valiosas. Y hay una responsabilidad jurídica, penal o/y administrativa, que se crea por la vulneración de una conducta prevista en una norma jurídica y que exige de un juicio imparcial que puede acabar con la absolución –el reconocimiento de la inocencia que las democracia prevén para todo ciudadano- o con la ruptura de esa presunción y la consecuente condena –cárcel, multa, privación de la posibilidad de ejercer cargos públicos…-.

Pero también está la responsabilidad política. Y aquí los perfiles son más confusos. Pero intuitivamente la cosa es sencilla: en una democracia, a diferencia de lo que sucede en regímenes autoritarios, todo aquel que ocupe un papel político debe poder ser criticado, con diversa intensidad y consecuencia, por la ciudadanía y en los órganos previstos. La máxima expresión concreta de esa responsabilidad es el apartamiento del cargo, previsto constitucionalmente. Las formas de apartarse o ser apartado varían. Una es la dimisión, que es la que ha elegido Mazón. Y no valen trampas. Si dimite lo hace porque admite que las causas de su dimisión tienen que ver con un comportamiento que le invalida como político o porque quiere un suplemento de libertad para defenderse sin condicionar la institución. Es verdad que pueden darse ulteriores circunstancias –conocer nuevos hechos, por ejemplo- que alteren las cosas, pero no es el caso actual. Mazón dimite y el día después se dedica a decir exactamente lo mismo que decía el anterior en las Cortes. Luego no ha asumido su responsabilidad. Ni se defiende mejor. Insulta pero sin ventaja moral, jurídica o política.

Ello supone, al menos, tres cosas: 1) la crítica política sigue abierta, y renovada. Ahora es un Diputado que no actuó correctamente, según la lógica común y el pensar de muchos. Ya lo era: pero ahora refulge más su condición de representante del pueblo valenciano. Usar su cargo para precaverse de posibles juicios penales es una causa más de indignidad, y en la medida en que se blinda judicialmente, la responsabilidad moral se incrementa, los críticos estamos más legitimados y deseamos con mayor vehemencia una condena judicial –yo antes no la deseaba, pero ahora es la única manera de limpiar la democracia valenciana: que un poder independiente actúe con contundencia y sabiduría jurídica-. 2) El extraño encabalgamiento de los hechos hace que Mazón se constituya en un personaje extremadamente curioso en la Cámara: su presencia contamina, sus ausencias serán percibidas como una burla -¡otra!-. Pero tiene una función concreta, dadas las circunstancias: asegurar la entrega del honor y las urnas a Vox, diluir al PP en ese fango –perdón- de cobardía en que se está convirtiendo la derecha valenciana. 3) La idea de responsabilidad política se desvanece: la verdad implícita en la argumentación parlamentaria queda dañada en el gran tema de la Legislatura. Ya hemos visto esta semana la tristísima imagen de Mazón compareciendo, no para dar luz –objeto de las comisiones parlamentarias- sino para seguir siendo el chulapo que castiga. Atentos: en un universo democrático de responsabilidad, sin la que no hay democracia, hay un irresponsable. Suficiente para infectar el cesto.

En fin, la semana próxima, creo, hay otras comparecencias. Madrid es una fiesta. Madrid nunca duerme. Como la calle Corrientes. Aquí no duerme ni Dios. Pero es que Él no lo necesita. Nos deslizamos al tango. A decir verdad no es preciso ensañarse con Mazón, que hay quien es más (i)responsable esencial que él: Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que no respeta ni a la monarquía –sobre todo no respeta a la monarquía-: ni quiso al padre ni quiso al hijo. Ay, qué espíritu más montaraz. Y ha escrito un libro. Le podían haber dado el Planeta. Mazón podría escribir otro libro. Quedó con Vilaplana para hacerla jefa de À Punt. Pero no, que le salió respondona, al parecer. Y como signo de los tiempos instalan en un programa a Toni Cantó, campeón de chiringuitos y español de españoles. Podría ayudar a Mazón con sus memorias. Así va todo para ofrendar nuevas glorias a España. Dadas las circunstancias, quizá no fuera mala idea colocar a Juan Carlos de president de la Generalitat y mandar a Mazón a Abu Dabi. Me parece que allí llueve poco.