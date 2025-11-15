La palabra en primer plano

"Ubasute" ★★ De Paula Carballeira Dirección: Vanesa Sotelo

El foco de atención centra el interés en el abandono. Abandonar ancianos enfermos sale a la luz en esta pieza, o la falta de cuidados básicos, una realidad que afecta a la salud física y emocional de los mayores. Las narraciones orales, sin el conveniente sentido teatral, no conducen a ningún lado destacable. Este es un mal endémico que se percibe en otros textos. La originalidad forzada no reside en este caso. El mimetismo suele campear en la autoría de hoy, no solo actualmente, y la obra no se puede sostener de esta manera.

El nombre japonés del título de la pieza, Ubasute, es una antigua práctica que se refiere a dejar a los viejos en las montañas, pues ya no podían contribuir de manera efectiva al hogar. Eso y cualquier otro tipo de acción son plenamente reprobables. Un hombre quiere cambiar su destino. Una mujer trabaja en una agencia de viajes. Y una abuela vaga como un fantasma poético. Los miembros de la compañía Berrobambán, Rocío González, Xosé Barato y Lez Carmeselle, transmiten la credibilidad necesaria, poniendo la palabra en primer término. Para compensar de algún modo las tantas explicaciones de la propuesta, Carmeselle despliega una cierta plasticidad de movimientos. No arregla el problema de fondo. Dota de una mayor capacidad escénica a lo que vemos, eso sí. Pero la temática se diluye progresivamente. La teoría está bien, no la forma de materializarla. He ahí la culpa y el peso hostil de ciertos recuerdos. Atrás siempre quedan cosas, y el equipaje también se llena para bien o para mal en cada nueva etapa.

La dramaturga Paula Carballeira obtuvo el Premio Nacional de Literatura Dramática en 2023 por esta obra que desprende sencillez y hondura dialéctica bajo esta clase de dirección de Vanesa Sotelo. Está garantizada la frialdad de la representación. Y la lengua gallega no satisfizo completamente a los escasos espectadores que se dieron cita en el Teatre Arniches de Alicante, en la 33.ª Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos.