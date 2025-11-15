Peor imposible

Que Carlos Mazón tenía que salir de la Generalitat por la puerta de atrás más pronto que tarde era la crónica de una dimisión cantada desde el mismo momento en que, con un incuestionable aviso rojo de la Aemet sobrevolando su territorio, no solo no actuó con la debida anticipación y diligencia sino que, lejos de modificar una coma de su agenda, se afanó en cumplirla a rajatabla como si no hubiese un mañana y dando muestras de una frivolidad cuasi patológica.

Como si no existiera un mañana, decía, ni nada más allá de las cuatro paredes del reservado de El Ventorro donde a la hora en la que el jefe del Consell degustaba su segunda copa de vino o su primer gin tonic, qué más da, ya habían perecido bajo las aguas, y sin que nadie les avisara del peligro que corrían, buena parte de las 229 víctimas de la dana más letal que ha asolado esta tierra.

Incidir a estas alturas en la indolencia que se desprende de esas llamadas que en pleno diluvio universal el molt (y freno aquí porque añadir lo de honorable sería prostituir su significado) dejó de responder a su entonces responsable de Emergencias. O en la más absoluta falta de empatía que se trasluce de esa tranquilidad, ese «sin prisas por llegar a ningún lado» que tan gráficamente describió en sede judicial su compañera de mesa, solo contribuye a añadir más pesar a quienes de un modo u otro están sufriendo en sus carnes las consecuencias de esta tragedia.

A eso y a aumentar la indignación en el conjunto de una sociedad que, incluso por encima de colores políticos, se ha rendido a la evidencia de que difícilmente se puede gestionar peor una catástrofe de lo que lo ha hecho el aún presidente en funciones, su núcleo duro y aquellos que nos vendió como «el gobierno de los mejores», la mayoría de los cuales aún continúan ahí. Lo hicieron mal el 29 de octubre y muy especialmente y sobre todo a partir de ese día.

Mazón, que aunque se ha ido sigue y seguirá estando (a nadie le amarga un aforamiento), no ha encontrado a lo largo de este largo año una oportunidad para pedir perdón por tanto dolor. A la ciudadanía en general pero, principalmente y en primer lugar, a quienes en este lance han perdido vidas queridas y haciendas.

Ni en su primera intervención en las Cortes cuando todavía el barro fresco enfangaba las calles; ni en esa pantomima de declaración institucional con más palmeros que un tablao que montaron en el aniversario de la riada; ni durante su lamentable, vergonzoso y patético discurso de despedida como jefe del Consell; ni ese simulacro de comisión del parlamento autonómico sin hueco para los dolientes; ni, me temo, este lunes en el nacional, Mazón ha entonado ni entonará un mea culpa del que hasta los suyos ya no tienen duda.

Llegados a este punto, marcharse como un señor o hacerlo dando una muestra más de falta de altura política y, sobre todo, moral, era una decisión que estaba en su mano. Como todas las que ha tomado desde el día en que antepuso El Ventorro a su responsabilidad como presidente de todos los valencianos. Pero de nuevo, una vez más, ha optado por errar. Y que quede ahí.