Hemos entrado en una espiral siniestra con algunos oficios de los que no podemos descuidar sus funciones sociales, que nos atañen a todos en primera persona porque representan, de alguna forma, la salvaguardia del presente y el futuro de muchas generaciones.

El deterioro o la destrucción de sus principios podrían acarrear, como poco, que el sistema social se tambaleara desde sus cimientos y cayera estrepitosamente en la ruina. Levantar sociedades es contar con muchos cientos de años por delante, sacrificando gran cantidad de valores, y eso es algo que no nos podemos permitir, ni siquiera imaginar.

Los retrocesos denotan inmadurez, peligro de totalitarismos y hundimiento de las bases de la convivencia. Podríamos sobrevivir entre crisis económicas, ausencia de liderazgo, relajación de valores, pero sería complicado hacerlo sin que alguien marque día a día las pautas de control social en paralelo con lo que puedan ordenar las leyes.

El periodismo es uno de esos quehaceres imprescindibles para una sociedad moderna, equilibrada y razonablemente estable. Es una de esas profesiones de las que no podemos carecer, por el papel fundamental que ejerce en el control social, como guía de los acontecimientos comunes y como fuente de diversidad de ideologías en armonía y convivencia pacífica.

Son los auténticos denunciadores de todos y cada uno de los acontecimientos que suceden en nuestro entorno cercano y lejano, guardianes de las verdades imparciales, aunque estén amparadas en diversas formas de pensamiento, pero siempre intentando seguir líneas de actuación que secunden el derecho natural, la racionalidad y la estabilización de los sistemas.

La tendencia embrionaria del periodismo actual se inclina por seguir corrientes de dudosa eficacia, desmarcándose del sentido propio de su cometido y rindiéndose, de alguna manera, a las fuerzas de otros poderes sociales.

Medios de comunicación como la televisión o la radio, siguen siendo potencialmente los más potentes instrumentos de control, junto con el mundo digital, pero comienzan a agrietarse con efectismos impuestos por las audiencias, donde vale más tener millones de seguidores fieles, aunque sea a costa del rigor, la profesionalidad y el lavado de cara de la interpretación de las verdades.

El futuro de la información no puede, ni debe, estar en manos de unos pocos que controlen el contenido diario de lo que el mundo tiene que saber. El dictado, la censura, las mentiras y el control tienen que ser desterrados del oficio, intentando buscar más canales exentos de presión mercantil o política.

Aquello que no se cuenta no existe, aquello que se cuenta bajo el prisma de una ideología extremada pierde credibilidad y aquello que se cuenta bajo el influjo del poder deja de ser información.