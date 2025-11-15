¿Que fue del urbanismo?

A mediados de los años noventa del siglo pasado, el arquitecto Rem Koolhaas, uno de los más conocidos "gurús" de la arquitectura y el urbanismo contemporáneo, escribió un texto que llevaba el título de este artículo, en el que desarrollaba un diagnóstico pesimista sobre una disciplina , el urbanismo, que había pasado, sostenía, de ser una teoría y una práctica dedicada a la planificación de ciudades que dejaba en el territorio códigos civilizadores, a convertirse en un instrumento incapaz de hacer frente a los retos que estaban imponiendo las nuevas formas de urbanización emergentes, regidas por la incertidumbre, los limites difusos y dirigida por la manipulación de infraestructuras.

Por la misma época, el urbanista Peter Hall, en su obra Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX (publicado originalmente en Inglaterra en 1988 y en España en 1996) dedica un capítulo, titulado La Ciudad de los Promotores, a analizar las circunstancias, políticas, económicas y sociales que explicaban los cambios en las ciudades y en el urbanismo en Europa y Estados Unidos.

Para este autor, poco sospechoso de "izquierdismo", durante la recesión económica de los años 70 y 80 del siglo pasado, que tendría unos efectos devastadores en el espacio de las políticas económicas keynesianas y sociales del estado de bienestar, y en el espacio y en la vida de las ciudades industriales europeas, "el urbanismo se convirtió en uno de los objetivos a atacar (…) Para la derecha la planificación urbana había distorsionado e inhibido el funcionamiento de las leyes del mercado obligando a los empresarios a elegir lugares que no eran los óptimos e incluso había ahogado el espíritu empresarial (…) En Gran Bretaña, la dirección y control del crecimiento, que había sido una de las preocupaciones tradicionales del planeamiento, fue sustituido por lo que se convirtió en una obsesión: fomentar el crecimiento fuera como fuera".

En nuestro país, aunque durante los años de la Transición el urbanismo se convirtió en uno de los ejes de las políticas de los recién estrenados Ayuntamientos Democráticos (el PGOU de Alicante de 1987 es un ejemplo de esas políticas), no tardaron en llegar los nuevos aires económicos y políticos que analiza Peter Hall. En Alicante, la "Ciudad de los Promotores" emergió con los PAU, en especial con el PAU 4 que iba a transformar el entorno de la Playa de San Juan, y tuvo su "culminación" con el Plan Rabassa.

Expongo en unos puntos, muy sintéticos, los rasgos de la nueva estrategia inmobiliaria y el modelo urbanístico y arquitectónico que se materializó en el PAU 4:

1. Una nueva escala de los sectores residenciales a desarrollar, el PAU 4 tiene más de dos millones de metros cuadrados, y una capacidad de viviendas del orden de más de seis mil. El Plan Rabassa estaba proyectado sobre más de cuatro millones de metros cuadrados y una capacidad de viviendas de 15.000.

2. Un adelgazamiento del papel de lo público en el planeamiento y diseño de las promociones impulsada por la introducción de la figura del "urbanizador". Se trataba de una nueva forma de enfocar la relación del promotor con los propietarios del suelo y con el Ayuntamiento, en el que este último queda relegada a un papel de "acompañamiento", modalidad legislativa recogida en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunidad Valenciana (Aprobada en 1994, unos meses antes de que se firmase el Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de Alicante y Hansa Urbana para desarrollar el PAU 4).

3. Contribuir a la polarización social de la ciudad incrementado las desigualdades socioespaciales. En el PAU 4 la práctica totalidad de las viviendas son de renta libre. En su ensayo La España de las piscinas (2021), Jorge Dioni analiza como el fenómeno de los PAU caracterizó el urbanismo de la época de la "burbuja inmobiliaria" y como estos sectores residenciales generaron un modelo urbano basado en la desigualdad social.

4. Un papel creciente de las instituciones financieras. El PAU 4 fue gestionado, en un principio, por la CAM, y más adelante por Hansa Urbana empresa participada por esa entidad de ahorro.

5. Una relación estrecha entre el promotor y la administración local y autonómica. Esta última aceptó las propuestas del promotor en relación con el incremento de la superficie del área del PAU 4, así como la reducción de los estándares de zona verde, como se contiene en el Decreto de aprobación definitiva del Convenio Urbanístico de este PAU (3 de Julio de 1996).

6. Desregulación urbanística al amparo de la Ley del Suelo de 1998 que permitía la edificación en cualquier clase de suelo, incluido el no urbanizable, siempre que no esté protegido.

7. Desfase entre la edificación de viviendas y la de equipamientos públicos.

8. Tipologías arquitectónicas y urbanísticas banales que configuran un paisaje urbano ilegible, en el que está ausente el espacio público por excelencia: la calle, que queda reducida a simple viario; manzanas cerradas volcadas al interior ("urbas"); espacios verdes y libres que carecen de función estructurante… en fin, la pérdida de todo lo que califica la buena urbanidad de los lugares urbanos

En Alicante, el urbanismo de la "Ciudad de los Promotores", consolidado durante los años de la "burbuja inmobiliaria", continúa presente en la cultura urbanística detentada por empresarios, promotores, políticos, y profesionales, que monopolizan en la actualidad encuentros y foros cerrados en los que se produce un discurso que, en esencia, tiende a reproducir el modelo de ciudad que se ha expuesto en este artículo, ahora maquillado por un lenguaje tecnocrático y "ambientalista", que repite como consignas términos vacíos de contenido como "sostenible", "policéntrico", «inclusivo», "compacto", "innovador", etc.

Con este panorama, sería necesario un debate más abierto y democrático para hacer frente a los desafíos de todo tipo que se plantean a nuestra ciudad, desde el compromiso con el derecho de los ciudadanos a transformarla en otra más justa y habitable.