Una más (pero esta vez mucho más) de políticos

-Pedro ha dicho que es inocente.

-¿Perdón?

- Que Pedro Sánchez ya ha juzgado a su fiscal general. Y lo ha absuelto. Mala noticia.

- ¿Por qué, Pa?

- Porque nada de lo que dice PS es verdad. He estado revisando los archivos y resulta que ese señor tiene el síndrome –aún no descubierto en la Tierra─ del cromosoma T (de Trola) hipertrófico.

- ¿Qué es eso?

- Se trata de una malformación, en la que hay una mutación de ese cromosoma y los afectados no pueden decir la verdad ni al confesor. Tanto es así que si se les pregunta si es de día a las doce de la mañana, de una forma u otra, acaban diciendo que es noche cerrada.

- Curioso.

- PS es un buen ejemplo de los portadores del cromosoma Trola hipertrofiado. Fíjate si no en su ejecutoria. Tengo aquí dos toneladas de diarios españoles y no tienen desperdicio: "No pactaré con Bildu. ¿Se lo repito? No pactaré con Bildu". "Traeré a Puigdemon para entregarlo a la justicia". "No daré un indulto a los independentistas, que cumplirán su condena". "La amnistía es anticonstitucional". "Sin presupuestos no se puede mantener el Gobierno". "Somos un partido incompatible con la corrupción". "El PSOE…".

- Basta Pa. Me hago una idea.

- Tengo 8.937 frases más de este tenor.

- No es necesario, Pa. Ya conozco a este individuo… Portador de ¿cómo has dicho?

- Trolismo, le puedes llamar. Aún no se ha descubierto, pero cuando lo hagan los humanos, PS va a ser la sensación.

- ¿Qué se puede hacer ante esto?

- Bueno… Se trata de un caso extremo. La mayoría de los políticos tienen un cierto grado de hipertrofia del cromosoma T, y los humanos se han acostumbrado a lidiar con eso. ¿Recuerdas a Rajoy y su bajada de impuestos, que se convirtió por arte de magia en una subida? ¿O a Felipe González y su "Otan de entrada no", que evolucionó a "OTAN sí, desde luego"?

- Ya veo, ya. Eso parece consustancial al arte de la política.

- Cierto, pero reconozcámosle a PS la matrícula de honor.

- Bien. Insisto. ¿Qué se puede hacer?

- Sencillo. Sacarlo del poder a patadas, con la cara más roja que los tomates de Bony.

- ¿Y cómo se hace eso? Porque yo no lo veo…

- Eso es lo difícil. Porque el enemigo no es Sánchez, ni Puigdemon, ni Otegui, ni Mazón. El verdadero problema es el acéfalo que ve la televisión pública española con cara de bobo y sin el más elemental sentido crítico. Es el tipo que vota a Pedro Sánchez y dice ser socialista de toda la vida, y cuando le rascas te das cuenta de que le horripila la ocupación de las casas y que lo único que quiere es que no le toquen su Mercedes de segunda mano y su pensión de funcionario; eso sí, que no se la pague la derecha porque le recuerda a Franco y escucha en su cerebro el cara al sol cada vez que asoma Feijóo. Ese sujeto que solo tiene pensamientos prestados, que no vota a favor de nada, sino en contra de aquellos "que se levantaron contra el gobierno legítimo en 1936", sin darse cuenta de que de eso hace casi un siglo, y cuya vida tiene como objetivo "la igualdad y el progreso de todos los desheredados" aunque en realidad lo único que pretende es derrotar a los que llama fascistas, que son todos los que tuvieron en la vida más suerte o más méritos que él. Esos tipos que están poniendo en peligro el futuro de su país, porque están dejando que lo mangonee un descerebrado que lo único que pretende es adueñarse de las instituciones, a imitación del comunismo, el madurismo, el socialismo real o las dictaduras de toda la vida. Y resulta que su voto vale lo mismo que el de un ilustrado, aquel que se informa, reflexiona e intenta ver el mundo con ecuanimidad.

- Vaya… hoy estás durillo…

- Es que me indigna la mediocridad reinante. En España los políticos son poco más que charlatanes de barra de bar, cuya mayor preocupación es seguir cobrando del erario público. Y para eso son capaces de hacer lo que haga falta. Pero además es que unos pocos privilegiados, racistas, resentidos e ignorantes fantasiosos han podido ir marcando la política de toda España con siete escasos escaños, sin que la inmensa mayoría reaccione y se aleje de un riesgo, no despreciable, de confrontación civil. ¿Les da a esos españoles más miedo que gobierne la derecha que llegar a las puertas de una nueva guerra civil? ¿Puede resistir ese votante "progresista" del PSOE ese hermanamiento con partidos que defienden la raza, el privilegio, la ruptura y hasta los asesinatos de sus propios compañeros y servidores públicos?

- No sé qué contestarte, Pa.

- Pues espera, porque lo peor de esta corrupción que han practicado estos miserables está por conocerse, aunque quizá lo más despreciable de la corrupción sea a lo que los españoles ya han asistido: mercadeo con fugados o herederos de ETA, cesiones que son traiciones, bombas a la Constitución de todos, ilegalidades manifiestas, colonización indecente de las instituciones, engaño masivo a los ciudadanos con el CIS, las promesas de míster Trola y las consignas diarias de los ministros…

- ¿Y el final?

- Solo hay dos opciones: O estos miserables pagan sus culpas o será un auténtico drama para toda la sociedad.

N. del A.: Hola, soy Dios es un diálogo entre el Padre (Pa), el Dios del Antiguo Testamento: clásico, un punto colérico y vengativo; y JC, el protagonista del Nuevo Testamento: más moderno, tolerante y con un enfoque de la realidad más avanzado. Juntos analizan las situaciones en la Tierra y en especial las de su país favorito: España