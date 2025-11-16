Cuánto quehacer va a dar la rehabilitación del Centro de Especialidades de la calle Gerona, que ya se está convirtiendo por derecho propio en la obra de El Escorial de Alicante. Lo que en principio estaba programado para durar entre tres y cuatro años lleva camino de completar una década, y ya veremos cómo queda.

Por el momento, los médicos que continúan en activo en sus instalaciones ya han elevado sus quejas ante los medios de comunicación esgrimiendo argumentos más que sólidos. Les resulta imposible pasar consulta con semejante ruido. Dicen que todo está lleno de polvo. Es más, aseguran que hay enfermos de pulmón a los que les sienta muy mal ser atendidos en ese ambiente infernal.

Y es que a quien se le ocurriese la idea de llevar a cabo una obra de remodelación semejante sin desalojar el edificio primero, se le debieron caer los anillos. No estamos hablando de unos retoques ni de dar una mano de pintura. Se trata de una obra con todas las consecuencias, de vaciar el edificio dejando solamente su estructura y a partir de ahí volver a vestirlo. Simultaneando todo ello con la atención al paciente. Un disparate. Ni que decir tiene que un caso semejante no sería posible en la sanidad privada, pero en la pública somos capaces de apechugar con carros y carretas. Es lo que hay.

También mis demandas de que se crease una lanzadera entre el centro de Alicante y el Hospital de San Juan, hasta el que hemos sido derivados 80.000 pacientes que éramos atendidos de distintas especialidades en la calle Gerona ha quedado en agua de borrajas. Ni caso.

Veremos en qué queda el renovado centro de salud. Cómo y cuándo lo acaban. Ya que tardan, que se esmeren.