Más jubileo, por favor

"No existen los hechos, sólo las interpretaciones"

Friedrich Nietzsche (1844-1900), filósofo alemán

Por si no tuviéramos suficiente con los infartantes bocinazos que atronan en nuestros teléfonos móviles cada vez que hay alguna alerta por condiciones meteorológicas severas, ahora tendremos también sirenas en varios puntos de Elche(barrancos y cauce del Vinalopó preferentemente). Lo ha anunciado el alcalde, Pablo Ruz, que se ha tomado muy en serio lo de la emergencia climática y sus perniciosos efectos cuando se manifiestan en forma de gota fría, dana, ciclón, reventón térmico, ola de calor o fenómenos similares. No ha tenido que decírselo Vicente Bordonado; sabe de lo que habla: es profesor de Geografía e Historia, como él mismo recuerda a menudo, para reafirmar su autoridad en materia de precipitaciones y depresiones geológicas. Y visto lo que ha pasado con su amigo y hasta ahora jefe Carlos Mazón, toda prevención es poca: ya no se trata de poner la venda antes que la herida, hay que operar por si acaso.

Vamos a ser pioneros en España y parte del extranjero en el despliegue de potentes sirenas que nos alertarán de avenidas en los barrancos y otros cauces, como si de la proximidad de bombarderos enemigos se tratara. Primero fueron cámaras y sensores; ahora bocinas que se oirán en kilómetros a la redonda. Imaginen a los vecinos cercanos a estos artefactos siendo arrebatados de un reparador sueño en plena madrugada, no por el arrullo del bip-bip del despertador sino por el bramido inmisericorde de la alerta del móvil, capaz por sí mismo de provocar una conmoción en las personas más sensibles, acompañado además del apremiante ulular de las sirenas. Puede que no haya ahogados, pero se corre el riesgo de colapsar los servicios de Urgencias con un aluvión de casos de ansiedad, taquicardias, infartos y hasta de estrés postraumático. Ojito.

Elche instala un sistema de alarmas a la población en "puntos críticos" ante posibles emergencias / Áxel Álvarez

Ruz sigue muy enfadado con el presidente de la Confederación del Júcar, Miguel Polo, a quien ha añadido a su lista negra de cargos que no le reciben, junto con su jefe en Madrid, Óscar Puente, que sigue sin contestar a las numerosas misivas del alcalde (Polo al menos le responde: para decirle que le va a multar por no retirar residuos de los barrancos, pero ya es un detalle). Y por ese motivo ha incorporado al responsable hidrográfico a su relación de cargos (socialistas) a los que ha solicitado y/o reclamado su inmediata dimisión por diversos motivos y circunstancias: Pedro Sánchez, el susodicho ministro de Transportes, Teresa Ribera... Pero aquí no dimite nadie. Excepto tres concejales de su equipo de gobierno y su valedor al frente de la Generalitat. De los señalados por Ruz, ninguno. Así no hay manera de sacar al país y la limpieza de los barrancos adelante.

Seguirá insistiendo, no obstante. Ahora tendrá más tiempo para ello, acabado ya el Año Jubilar y habiendo obtenido, como no podía ser de otra manera, la correspondiente indulgencia plenaria con la práctica de la reconciliación, la misericordia, el perdón y el amor al prójimo (como ha quedado testimoniado, precisamente, en sus intervenciones en los sesiones plenarias municipales durante estos doce meses). Ha disfrutado en primerísima persona de todo cuanto ha acontecido, e incluso en algunos actos de marcado carácter espiritual hay quien ha creído apreciar que sus pies se elevaban unos palmos del suelo, en un trance místico similar a los de Rosalía en su nuevo disco.

Pasada la euforia jubilar, tras haber hecho recuento de los cientos y cientos de miles de personas nacionales, extranjeras y de otros puntos de la galaxia que han visitado la ciudad en este año, ya con los pies de nuevo en el cielo, digo, en la tierra, y casi sin tiempo para reponerse, el alcalde se ha metido de lleno en otra de las tareas más gozosas para él, además de sus dicharacheros reportajes sobre las novedades del panorama comercial local. Se trata, por supuesto, de la instalación del alumbrado festivo navideño, parafernalia que este año, según ha revelado el portavoz municipal socialista, Héctor Díez, costará mucho más que el pasado, por encima de los 700.000 euros. Más que en ayudas a la instalación de ascensores en edificios antiguos, ha apostillado, por si no quedaba claro lo del despilfarro. Y faltan la feria, el mercadillo, el desfile de Papá Noel, la cabalgata de Reyes...

Pero como en anteriores coyunturas, lo que para unos es despilfarro para otros es inversión, dinamismo comercial, ocio, los peces en el río y ande ande la marimorena. Ruz sabe que tiene ganada a la gente y, aunque lo critiquen los de siempre ahora, en el momento en que inaugure el Black Friday y al mismo tiempo le dé a la palanca del alumbrado navideño, el refulgente baño lumínico inundará de felicidad y dicha (e incluso júbilo) a la ciudadanía en general y en especial a papás/mamás, yayos/as, hijos/as, nietos/as, sobrinos/as y demás familiares.

Pero no sé si este año el éxito será tan rotundo. El alcalde ha decidido jugar con fuego: no habrá ángeles trompeteros junto a Santa María. ¡Noooo! Esos gigantescos angelotes bocineros, que formaban ya parte de nuestra iconografía pascual, que encandilaban a pequeños y mayores, que encarnaban el más acendrado espíritu navideño, han volado hacia otros confines (¿quizás a Vigo?). Este año tendremos tres grandes coronas que representan a los Reyes Magos. Un homenaje regio más por parte de nuestro muy monárquico alcalde, pero también una jugada arriesgada. Más incluso, afirmaría, que los presupuestos municipales del 2026, que ya no se aprobarán en noviembre, como pretendía Ruz, porque Vox quiere ajustar algunas partidas que están mal ajustadas. O sea, que experimentos los justos. Y con la Navidad mucho menos.

Operarios durante la instalación de las coronas de los Reyes Magos / AXEL ALVAREZ

Se le va a hacer a Ruz muy largo 2026 sin ninguna efeméride con la que proyectar Elche al mundo y volver a levitar, tras el jubileo del cielo en la tierra. Estarán los 25 años del Patrimonio de la Humanidad del Misteri, pero probablemente quiera algo más rimbombante. Aseguran algunas fuentes apócrifas por medio de filtraciones interesadas que su equipo está buscando fechas señaladas de antaño para ver de montar saraos jubilosos, que se presten a banderolas callejeras y logotipos en documentos oficiales. Le están dando vueltas, según captó una limpiadora que pasaba la mopa por la Alcaldía, a la celebración del centenario de la inauguración de templete de la Glorieta o al de la inauguración del campo de fútbol de Altabix (con un partido del Elche contra el Levante, por cierto, que acabó con empate a dos), pero no acaban de cuadrar con la pomposidad y boato que busca el alcalde.

Cobra fuerza la idea de conmemorar el 75 aniversario del estreno de Aromas Ilicitanos, que eso sí tocaría la fibra sensible de la ciudadanía en lo más profundo. Como colofón se estudia hacer un concierto extraordinario en la Plaça de Baix con todas las corales locales y algunas foráneas (hasta completar el aforo), con cantores colocados en los balcones de la casa consistorial y demás edificios del lugar. El propio alcalde sería la voz solista y entonaría desde lo alto de Calendura (ya venció el miedo a las alturas cuando hizo de Ángel en el Misteri) eso de "Escucha España, patria mía / el canto hermoso y sin igual..." con su bien timbrada voz.

Acorde con la fastuosidad del acontecimiento, integrarían el acompañamiento musical la Orquesta Sinfónica Ciutat d’Elx, la Banda Sinfónica de Elche, las bandas de las comparsas de Moros y Cristianos, las de cornetas y tambores de Semana Santa, los alumnos del Conservatorio, la colla de dolçaina i tabalet, rondallas, tunas, varios grupos de rock y, como invitado especial, David Broncano con su bombo (aunque este detalle todavía tendría que consultarlo Ruz con Vox, no vaya a ser que se lleve otro rapapolvo de sus socios como con Vaquerizo).

Todo ello, por supuesto, con profusión de tapices colgando de los balcones y miles de banderolas desplegadas por el centro, barrios y pedanías. Quizás habría que añadir algún detalle más (seguro que a Ruz se le ocurrirán muchos) pero no me dirán que no pinta bien para seguir proyectando al mundo Elche, su música, su cultura y su alma universal.

Mientras tanto, atentos a las explosiones solares y a las sirenas. Las marinas no; las terrestres, que son las peligrosas.