Lanthimos en estado puro

"Bugonia" ★★★ Director: Yorgos Lanthimos Reparto: Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis

A Yorgos Lanthimos lo odias o lo amas. Excesivo y provocador, es experto en generar incomodidad en el espectador. Después de ver Bugonia, y tras salir de la sala completamente abrumado por la apuesta, necesito unos días para reflexionar y posicionarme a su favor. Porque su poderío narrativo lo merece.

El hecho de que no deje indiferente a nadie es muy significativo. El de Lanthimos es un cine que no se olvida fácilmente. La premisa de la que parte la película es delirante: dos jóvenes conspiranoicos secuestran a la poderosa presidenta de una gran compañía, convencidos de que se trata en realidad de una extraterrestre decidida a destruir el planeta Tierra.

Esto da pie a que Lanthimos muestre toda la artillería que posee. Las dos horas de metraje se envuelven en una música disonante que desasosiega. Como siempre, sus angulaciones son inquietantes, marca de la casa.

Bugonia posee un arranque excelente, un desarrollo que puede pecar de tedioso en algunos momentos centrales, y un final apoteósico. Yorgos Lanthimos filma una película excesiva de principio a fin, con concesiones al gore, sólo aptas para estómagos fuertes.

Su mirada hacia el mundo en extinción es devastadora. Según se mire, puede funcionar como mero entretenimiento o como una incisiva reflexión sobre la deriva en la que nos hallamos sumidos. No hay que olvidar que la película es un remake del film coreano Save the Green Planet.

Emma Stone, a la sazón productora ejecutiva, está grandiosa.