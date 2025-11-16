Martínez Mus, Villena quiere saber

Señor Martínez Mus, hasta la fecha conseller responsable de Medio Ambiente.

Le quiero decir dos cosas. Una en genérico: las mentiras ya se han llevado por delante a todo un presidente del Consell, no creo que siga siendo inteligente por su parte seguir utilizando esta herramienta. De verdad, aquello del jefe de Gabinete de la presidenta de Madrid de «mentir no es delito», deberían borrarlo. Y lo que usted ha hecho es mentir sobre lo que Villena pide, y engañar sobre lo que yo he solicitado.

Es muy sencillo, mi pueblo y toda su gente ha sido desde el minuto cero solidaria con todos los municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024. No voy a hacer comparaciones sobre grados de solidaridad. Primero, porque no creo en los niveles hablando de estas cosas; segundo, porque es un insulto a la inteligencia hacer determinadas comparaciones con la gestión política que de esta desgracia se ha realizado por parte del Consell y el nivel de solidaridad humana que han demostrado.

Segundo, desde noviembre del pasado año han llegado millones de kilos de residuos procedentes del dramático impacto que tuvo la riada del pasado año en muchos municipios de Valencia. Y en ningún momento hemos movido un dedo para evitar que todos esos residuos acumulados en sus calles, que son necesarios retirar para la reconstrucción de sus ciudades, llegaran a Villena. Al contrario, una vez más Villena se muestra solidaria y entregada a cualquier causa común.

Pero como comprenderá – aunque ya voy entendiendo que no – lo lógico hubiera sido una relación de institucionalidad, cortesía, decoro, lealtad y educación básica que hubiera motivado una reunión entre ambas administraciones. Extremo que nunca se ha producido. Y ante esta tesitura y la certeza que están llegando residuos sin control, hago mía una petición que todos los ciudadanos y ciudadanas de Villena reclaman: Villena quiere saber. Queremos saber qué tipo de material entra, de dónde procede (tampoco sabemos si es de los municipios afectados), tipología, tratamiento posible, medidas de control sobre el impacto en nuestros suelos, etc.

Ante el más absoluto de los desprecios, como es el ignorar estas preguntas que se hacen los vecinos y vecinas de Villena, sólo nos cabe la acción. Por ello, hemos tenido que ir a la Sindicatura de Greuges en amparo; por ello hemos tenido que explicarle al pueblo de Villena qué está ocurriendo; y por ello, vamos a estudiar medidas judiciales, pero no para evitar seguir ayudando a los municipios de la dana, sino para que usted cumpla sus obligaciones de informar a los municipios.

Porque me preocupa mucho su falta de transparencia, y que la ciudad de Villena no sepa lo que se está enterrando en nuestro suelo, algo que puede afectar a largo plazo si no se hace con las condiciones oportunas, como parece que no se está haciendo.

Su Conselleria sistemáticamente no ha hecho caso a los requerimientos de información que se han solicitado desde hace más de seis meses desde el Ayuntamiento de Villena. Solo hemos obtenido la información cuando hemos denunciado ante el Sindic de Greuges.

Además, no ha existido fiscalización de lo que llegaba a la planta de Villena, a tenor de la documentación de la que disponemos, ofrecida por la empresa privada encargada de prestar el servicio.

Señor Martínez Mus, a poco que usted hubiese investigado, se hubiera dado cuenta que Villena ha sido siempre extremadamente solidaria, lo que supone un insulto que usted cuestione este hecho. Es una absoluta falta de respeto a la ciudadanía de Villena que ha visto a lo largo de los años que su término municipal se ha visto afectado por muchas decisiones de gobiernos autonómicos y centrales que han favorecido la instalación de infraestructuras sin el consentimiento de los vecinos y vecinas de mi ciudad. Algunas de ellas son: dos vertederos, uno comarcal público y otro privado, dos plantas de reciclaje, la instalación de una cárcel y sus derivadas, se han llevado el agua del subsuelo de Villena desde hace siglos sin ninguna compensación para Villena, es más los agricultores de mi tierra están regando con agua de mala calidad porque se han esquilmado nuestros pozos..., la última, Villena está siendo invadida por instalaciones de fotovoltaicas sin que ustedes desde la Generalitat ni el Ministerio, hayan sido capaces de sentarse y plantear algo sensato para nuestro territorio.

Reflexione señor Martínez, usted ha sido alcalde de un municipio. ¿Qué diría usted como alcalde si en su pueblo hubieran vertido más de 380.000 toneladas de residuos si ningún seguimiento por parte de la administración competente y sin dar explicaciones a sus vecinos? Como alcalde responsable, habría hecho lo mismo que yo. Diga usted lo que diga, vamos a seguir solicitando la información y tomando las medidas oportunas, no me sirve de excusa su alusión a la insolidaridad para ocultar su mala gestión. Porque tengo un mandato: Villena quiere saber.