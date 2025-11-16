Opinión | Crítica
La paciencia del espectador
"El día de Watusi"
★★
Adaptación: Iván Morales
Compañía: Los Montoya
Nada más y nada menos que una compleja novela de casi mil páginas convertidas en una obra de 255 minutos. Casi nada. Poner a prueba la paciencia del público debe de ser uno de los objetivos. El texto original es de Francisco Casavella y la adaptación y la dirección las firma Iván Morales. El galardonado espectáculo, El día del Watusi, se ha visto en el coliseo alicantino, en la Muestra de Autores Contemporáneos, y recorre, teóricamente, una etapa de la reciente historia. Del tardofranquismo a la transición y a las olimpiadas del 92.
Un perro de la calle que roba en los barrios bajos, y el chico de los encargos por parte de financieros y arribistas. Como testimonio social, dicho así suena bien. Pero para este viaje no hacían faltas tantas alforjas. Solo es pura teoría y lanzamiento de frases que no aportan salvo, de modo especial, lo relativo a la realidad del personaje conductor, que tenía 13 años en 1971. Desfilan fragmentos textuales y se asiste a la evolución desde la óptica de los perdedores.
Cierta caricaturización de la cultura callejera de la Barcelona de los 70 con mayor intensidad a veces y monólogos constantes. La teatralidad la imponen las interpretaciones y los integrantes de la banda compuesta por Anna Alarcón, Eduard Alves, Guillem Balart, Artur Busquets, David Climent, Raquel Ferri y Vanessa Segura. Los actores tocan música y dominan la cuantiosa labor dirigida por Morales. Prevalece la palabra descriptiva y cada miembro asume diversos papeles, menos el protagonista.
La identidad, el desarrollo de una generación, el cambio de la ciudad y las ganas de volar con trazos musicales como estímulo emocional frecuente. Y lo más fiel posible al espíritu del libro. Recuerdos, catarsis y mirada crítica sobre una época. Las partes de la novela, Los juegos feroces, Viento y joyas y El idioma imposible, originariamente se publicaron en entregas que se simplifican hasta cierto punto. ¿Se justifica la obra tal como está trazada, o es afán de destacar a toda costa?
Suscríbete para seguir leyendo
- El Tribunal Supremo lo confirma: los pensionistas de incapacidad permanente pueden cobrar este subsidio
- El SEPE busca trabajadores para teletrabajar y conciliar: sueldos de hasta 50.000 euros
- Muere un joven de 22 años al caerle una palmera con picudo sobre el coche que conducía en la CV-905 de Torrevieja
- César Quintanilla, CEV: 'Los alicantinos dejamos de ir a Valencia pensando que no servía para nada y es un error histórico
- La Generalitat activa las ayudas para viviendas: hasta 12.000 euros para reformar tu casa
- Así 'cazan' los nuevos radares de Alicante: multas en función de la ubicación
- La Audiencia no ve estafa, ni infracciones de marca en la venta desde Alicante de más de 300 motos y bicicletas eléctricas desde China
- Este es el requisito que tendrán que cumplir desde este viernes en Alicante todos los hogares que tengan empleadas domésticas