La paciencia del espectador

"El día de Watusi" ★★ Adaptación: Iván Morales Compañía: Los Montoya

Nada más y nada menos que una compleja novela de casi mil páginas convertidas en una obra de 255 minutos. Casi nada. Poner a prueba la paciencia del público debe de ser uno de los objetivos. El texto original es de Francisco Casavella y la adaptación y la dirección las firma Iván Morales. El galardonado espectáculo, El día del Watusi, se ha visto en el coliseo alicantino, en la Muestra de Autores Contemporáneos, y recorre, teóricamente, una etapa de la reciente historia. Del tardofranquismo a la transición y a las olimpiadas del 92.

Un perro de la calle que roba en los barrios bajos, y el chico de los encargos por parte de financieros y arribistas. Como testimonio social, dicho así suena bien. Pero para este viaje no hacían faltas tantas alforjas. Solo es pura teoría y lanzamiento de frases que no aportan salvo, de modo especial, lo relativo a la realidad del personaje conductor, que tenía 13 años en 1971. Desfilan fragmentos textuales y se asiste a la evolución desde la óptica de los perdedores.

Cierta caricaturización de la cultura callejera de la Barcelona de los 70 con mayor intensidad a veces y monólogos constantes. La teatralidad la imponen las interpretaciones y los integrantes de la banda compuesta por Anna Alarcón, Eduard Alves, Guillem Balart, Artur Busquets, David Climent, Raquel Ferri y Vanessa Segura. Los actores tocan música y dominan la cuantiosa labor dirigida por Morales. Prevalece la palabra descriptiva y cada miembro asume diversos papeles, menos el protagonista.

La identidad, el desarrollo de una generación, el cambio de la ciudad y las ganas de volar con trazos musicales como estímulo emocional frecuente. Y lo más fiel posible al espíritu del libro. Recuerdos, catarsis y mirada crítica sobre una época. Las partes de la novela, Los juegos feroces, Viento y joyas y El idioma imposible, originariamente se publicaron en entregas que se simplifican hasta cierto punto. ¿Se justifica la obra tal como está trazada, o es afán de destacar a toda costa?