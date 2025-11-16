Pobres gallinas

Reconozco que no soy ningún negacionista, pues procuro no tener una actitud negativa ante una realidad. Algo que está de moda como un fenómeno social que ha alcanzado cierta importancia debido a las rápidas técnicas de comunicación. Y, procuro mantenerme en esa postura de que más vale prevenir que curar. Por ello, el hecho de una vacunación, siempre o casi siempre, es efectivo para protegernos o minimizar los efectos de algunas enfermedades. Incluso, mantenerse en cuarentena favorece que los contagios no se propaguen. Tenemos un claro ejemplo en aquello que soportamos en nuestras vidas con la dichosa covid, que vino para quedarse y que, de vez en cuando rebrota y se nos vacuna para protegernos.

Tal como viene acaeciendo desde que se detectó a finales del siglo XIX, lo que se dio en llamar como enfermedad de Lombardía y que ha pasado a la historia como la «peste aviar», o «gripe del pollo», o «de los pájaros»; no fue hasta 1955 cuando se detectó que clase de virus la generaba.

Es curioso, hasta qué punto el nombre de esta ave (pollo) se ha llegado a aplicar al ser humano, joven y adolescente. Al cual que si se le etiquetaba como «pera» nos sitúa además en un individuo al que le gustan «niñas bien», apuesto, agraciado e incluso acaudalado. Ahora que está de moda el lenguaje inclusivo, también lo localizamos en femenino diminutivo como «pollita», tal como se hacía referencia hace años a una adolescente casi niña. Llega hasta tal punto aplicar el nombre de «pollo» al hombre que, en nuestras zarzuelas hay personajes en el reparto de actores que así aparece.

Por ejemplo en «Luisa Fernanda» del maestro Federico Moreno Torroba, estrenada en el Teatro Calderón de Madrid, el 26 de marzo de 1932, en la que encontramos al «Pollo 1º y Pollo 2º. Así como, en «La Embajadora» con música de Gerónimo Giménez de 1916, estrenada en el Teatro de la Zarzuela madrileño, en la que tenemos a un verdadero corral de pollos, pues actuaban seis (1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º). E, incluso de 1861, localizamos una zarzuela en un acto con el título: «El primer vuelo de un pollo».

Pero, dejando a un lado la utilización del nombre de esta cría de la ave en el ser humano, regresemos a las gallinas y recordemos que, en 1997, se volvía a hablar de las «gripe del pollo», debido a su influencia en enfermedades respiratorias en personas relacionadas con la venta de aves vivas en el mercado, tal como sucedió en Hong Kong en dicho año.

Ahora, se ha planteando el contrarrestar la expansión del virus, con una de las medidas adoptadas como es la de enclaustrar a todas las aves, y evitar así su posible contacto con otras migratorias. Al parecer, a las gallinas les está haciendo efecto aquello que algunos astrólogos, creo que aficionados, que han denominado como «Mercurio retrógrado» que por lo visto trae consigo todo lo malo que sucede en este mes. Yo sabía que el Mercurio es un planeta, o es aquel metal pesado líquido que llevan los termómetros para saber la temperatura corporal, o que en la literatura antigua se le designado como plata líquida. Pero, lo de retrógrado, sinceramente nunca lo había oído, aunque es posible que sea porque aparentemente visto desde la tierra, en este tiempo el planeta retrocede en su órbita. Ahora bien, que sea el culpable de todos los males: no lo sé. Ni sé porque habría de afectar a las gallinas, como no sea por la migración de las aves.

Así pues, hay que enclaustrarlas, ya que al parecer no se las vacuna contra la peste aviar actualmente en España. Sin embargo en 1952 ó 1953, recuerdo que junto con mi padre que era jefe de los Servicios Municipales Veterinarios y con mi madre, subíamos al Seminario dos o tres tardes a vacunar contra la peste aviar a dos mil gallinas que tenían en el sobreclaustro. Las gallinas las recogíamos entre dos religiosas carmelitas que atendían dicho Seminario y un servidor. Mi madre las sujetaba y mi padre las inoculaba. Al finalizar la jornada, la madre Micaela nos ofrecía una limonada y unos rollos. Al salir, uno de los días, en la puerta se encontraba el obispo José García Goldáraz acompañado por el rector Juan Martínez, los canónigos Jesús Imaz Urcola y Modesto Díaz Zudaire y el administrador Manuel Linares. Al saludar al obispo me preguntó si me subiría al Seminario, a lo que le respondí con seis o siete años: «sí, si se saliera obispo directo». Hasta aquí la anécdota que nos lleva a uno de los obispos de Orihuela, después Diócesis Orihuela-Alicante, que he conocido. De ellos podemos retrotraernos hasta el presente siglo, concretamente a hace veinte años y a su mes de noviembre.

En esas fechas regía la Diócesis Victorio Oliver Domingo, que había sido nombrado el 24 de febrero de 1996 para sustituir a Francisco Álvarez Martínez promocionado al arzobispado de Toledo. Tomó posesión y entró a la Capital de la Diócesis a lomos de una mula blanca, tal como es tradición el 23 de marzo de dicho año. El 26 de noviembre de 2005, el Papa Benedicto XVI, le aceptaba la renuncia, por razones de edad, y pasaba a ser Administrador Apostólico de la Diócesis. En esa misma fecha, era nombrado Rafael Palmero Ramos, como obispo de Orihuela-Alicante, estando prevista su toma de posesión de la Sede para el día 21 de enero de 2006. De igual manera, aquel día 26 de ese mes, era nombrado el oriolano Francisco Cases Andreu como obispo de Canarias, que hasta entonces lo era de Albacete y, anteriormente había sido nombrado obispo auxiliar de Orihuela-Alicante por Victorio Oliver Domingo, siendo el primero en ocupar dicho cargo en la historia de la Diócesis oriolana. Francisco Cases Andreu había sido consagrado el 10 de abril de 1994 por el nuncio de S.S. Mario Tagliaferri, en la Iglesia del Colegio Santo Domingo de Orihuela, con la asistencia de cuatro arzobispos y dieciocho obispos. Para ello, se trasladó desde la Iglesia de Santiago Apóstol al templo del Colegio, las imágenes de La Sagrada Familia de Francisco Salzillo Alcaraz de 1765-1766, , y el frontal de plata y la cruz del Cabildo de la Catedral.

Dos años después, de ser obispo auxiliar fue trasladado a la Diócesis de Albacete, entrando en la misma y tomando posesión el 31 de agosto de 1996, en sustitución de Victorio Oliver Domingo. Tal como decía, a los diez años de su pontificado en Albacete era trasladado a la Diócesis de Canarias, de cuya Sede tomaba posesión el 27 de enero de 2006, en la Catedral Basílica de Santa María de Las Palmas, rigiéndola hasta el 6 de junio de 2020, a la que renunció por edad. Así, después de cuatro lustros he conocido además de todos estos prelados citados, a Jesús Murgui Soriano y al actual Francisco Javier Munilla Aguirre.

Queda para otra vez más asuntos que se vivieron en aquel mes de noviembre de 2005. Entre ellos, cómo se celebró en Orihuela el aniversario de la Sentencia Arbitral de Torrellas; la cesión del Archivo de Justo García Soriano y la digitalización de la colección fotográfica del que fue alcalde, Pedro Cartagena Bueno.

Es tiempo pasado, y volvemos al principio para recordar a las gallinas, a las que no sé si les afectará el «Mercurio retrógrado». Lo cierto es que a nosotros es posible, pues a este paso el precio de los huevos de gallina va a estar por las nubes y esperemos que no escasee la carne de pollo ni de pavo para la Navidad que ya está cerca. Entonces, sí que habrá hecho una de las suyas el dichoso planeta con que se iniciaba aquella canción de 1982 de Enrique y Ana, que servía para enseñar a nuestros hijos el Sistema Planetario.