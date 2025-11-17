Les hores del caos. La dana, crònica d’una tragèdia

Hace muchos años que no devoraba un libro con tanta avidez y pasión como este que da título al artículo. Ahora que he vuelto al reposo obligatorio —esta vez de manera mucho más firme, pues los dolores se han triplicado— he tenido que frenar en seco. Mi cuerpo ha dicho basta y mi médica también. Y, aún sin apenas movilidad ni posibilidad de subirme a un coche, he seguido moviéndome estas semanas por entusiasmo y por mis ganas de estar disponible para los más vulnerables desde mi posición como diputada con vocación de servicio público.

Con esta nueva situación, para suavizar los dolores que me acechan, trato de llenar mi cabeza de conocimiento para sentir que es mi cuerpo quien está en reposo, y no mi mente. Empecé el libro a primera hora de la mañana del pasado domingo y lo terminé ese mismo día por la tarde. Su autor, Sergi Pitarch, nos ofrece una crónica periodística excelente: detallada, exhaustiva, humana y, además, magistralmente narrada. Contiene todos los elementos necesarios para empezar un libro y no soltarlo, como si tu mejor amigo se fuera de viaje y temieras que no volviera.

Esa angustia, esa sensación de riesgo inminente, la vivieron 229 víctimas mortales en esta Comunitat Valenciana durante una dana pésimamente gestionada por unos partidos de la ultraderecha —PP y Vox— más preocupados por los intereses personales que por la ciudadanía. Como bien recuerda Sergi Pitarch: es en los momentos difíciles cuando se ve la grandeza de un gobernante. Y el Partido Popular, con su ya expresidente —pero no exdiputado— a la cabeza, demostró no estar a la altura, como sí lo estuvo otro gobierno de izquierdas, presidido por el anterior presidente socialista, Ximo Puig, que gestionó con eficacia y responsabilidad la dana de 2019.

A pesar de que todos conocemos el tema en profundidad, vale la pena leer este libro por su facilidad narrativa, su exhaustividad y su contundente concreción. Es una investigación periodística en mayúsculas, que agradezco desde estas páginas. Y, aunque su autor dirige otro diario distinto del que les escribo, debo reconocer que ambos periódicos, han realizado su labor, y que su trabajo ha sido el que debe existir en una tragedia de esta magnitud, necesario y al servicio de la ciudadanía.

Más allá del intento de generar un relato maniqueo sobre una presunta responsabilidad del Gobierno central —que, como ya ha demostrado la jueza de Catarroja, no tenía competencias en una catástrofe de estas características—, este libro nos coloca frente al espejo de nuestras propias responsabilidades públicas. Para que tragedias así no se repitan, debemos elegir responsables preparados para afrontar momentos difíciles. Porque para hacer TikToks y acudir a fiestas sirve mucha gente; para gobernar, no tantos.

Antes de terminar, no quiero dejar de reconocer la valía personal y profesional de Sergi Pitarch, a quien tuve la suerte de conocer al principio de la legislatura, cuando organicé un viaje al Parlamento Europeo con pequeñas entidades de servicios sociales y discapacidad de la provincia de Alicante y algunas de Valencia, en aquel momento desde la Secretaría de Discapacidad y Autonomía Personal del PSPV. Sergi estaba allí ejerciendo otras funciones, pero nos ayudó en cada detalle para que el viaje saliera perfecto, cuidando cada aspecto con la misma precisión que demuestra en el libro.

Ese viaje fue espectacular, como lo ha sido la lectura —o, en mi caso, la escucha— del libro. Alexa me lo ha leído obedientemente por mis dificultades en las manos y, aunque lo tengo en papel en valenciano esperando a que el autor me lo dedique, lo he disfrutado en castellano gracias a la domótica.

La política me ha hecho conocer a gente muy interesante, como Sergi, que nos ayudó a ampliar horizontes en materia de discapacidad en Europa. Junto a la eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñeiro, trabajamos para lograr que las personas con discapacidad tengamos más facilidades para volar en avión, algo que hoy sigue siendo un reto mayúsculo. Aquel viaje fue intensísimo, pero se nos hizo corto: valió la pena por lo aprendido y por las dos maravillosas personas que conocimos, Inmaculada y Sergi.

Lo mismo ocurre con este libro. Es trágico, duro y complejo, pero imprescindible para comprender los entresijos de una realidad que nunca deberíamos olvidar. En honor a las 229 víctimas: ni olvido ni perdón. Gracias Sergi Pitarch, por darles voz y por ayudarnos a esclarecer, aunque sea mínimamente, las horas del caos que marcaron la tragedia de la dana.

Es un libro que hay que leer. Igual que Sergi es una persona que vale la pena conocer por su coherencia, compromiso y buen hacer. Yo tuve la suerte de hacerlo. Ojalá ustedes tengan la suerte de leerle.