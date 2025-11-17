Opinión | Peu de foto
La Passera del Mercat
No hi ha edifici, construcció o espai urbà de cap ciutat o territori humanitzat que no tinga al darrere un repertori més o menys memorable d’encerts, errades, il·lusions o fracassos protagonitzades pels grups humans que els feren possibles. Més encara quan es tracta de ponts, l’obra pública per excel·lència, tant per la dificultat constructiva com per la utilitat que reporta a la població. En l’antiga Roma, el Pontifex Maximum, el «Gran Constructor de Ponts», un títol que ostentaren Juli Cèsar i August, era el cap religiós de l’estat; de la Roma antiga passà als papes que, com a caps de l’Església Catòlica Apostòlica Romana, són Summe Pontífex.
Lluny de tan il·lustres precedents, la passera del Mercat d’Elx sobre el riu Vinalopó -com tots els altres ponts de la ciutat-, malgrat ser una obra deslluïda, esdevingué d’immediat una fita urbana de primer ordre, tant per les característiques figuratives com per la centralitat. Es tracta d’un pont de promoció municipal projectat pels enginyers de camins José Pagès i Fernando García, iniciat el juliol del 1989 i inaugurat el 6 d’abril del 1990 per l’alcalde Manolo Rodríguez, efemèride que encara es pot llegir en la banda de ponent, mercè a la placa de bronze que hi ficàrem commemorant l’esdeveniment (a Manolo li agradaven aquests romanços, i als que l’acompanyàvem en l’alcaldia, també) i que no arrabassà el seu successor en el càrrec. La gestació de l’obra, naturalment, és prou anterior: es remunta als primers anys huitanta. Encara que no tinc a l’abast dades escrites (al contrari de l’Ajuntament Nou no tingué polèmica i les referencies als diaris són escasses), diria que la idea sorgí dels cervells pensants del Municipi (Oficina Tècnica i Regidoria d’Urbanisme) a principi del 1983, quan Paco Millán, malgrat els problemes que havia tingut en el PSOE local amb l’enderroc subreptici de la Casa de Gómez (1982), seguí sent regidor d’Urbanisme fins que fou substituït per Martín Sevilla arran de les eleccions municipals (08-05-1983).
Els antecedents històrics cal buscar-los en el cèlebre Informe (1924) de l’enginyer de monts Nicasi Mira, cap del Districte Forestal d’Alacant, una peça brillantíssima que incidia en el creixement de la ciutat cap a ponent sense afectar els horts de palmeres que estaven sent anihilats de soca-rel pels industrials elxans. Mira proposava la construcció de dues passeres per a vianants: una enfront de l’alcàsser i l’altra enfront de la moreria. La primera esdevingué el pont d’Altamira (1959-1962), inclòs en una intervenció de gran abast que, amb els sventramenti de les Illetes i el Barri dels Filadors, i talant moltíssimes palmeres, suposà la creació d’una via ràpida entre l’avinguda d’Alacant i el carrer del Capitán Cortés (ara, de Blasco Ibáñez). No tenia sentit, doncs, tornar sobre una idea ja realitzada. (L’altra passera, en canvi, entre els ravals de Sant Joan i de Santa Teresa no sols no s’havia fet sinó que era molt necessària per a unir aquests dos barris que fins aleshores es comunicaven -malament- fent servir l’aqüeducte de Riegos de Levante com a pas per a transeünts. Fet i fet, aquesta passera, que l’alcalde Rodríguez dedicà al pintor Albarranch, fou inaugurada per Ramon Pastor el 1987, poc abans de deixar l’alcaldia).
Així, doncs, sense cap necessitat de l’obra, els regidors i els caps tècnics municipals tiraren endavant la passera del Mercat. Mal començament per a una obra tan costosa. S’argumentà que el Pont Nou era insuficient per als transeünts: aleshores hi havia dos carrils per als vehicles i les voravies, certament, eren estretes, però quan poc després s’hi deixà un sol carril, es demostraren adequades. Era matar mosques a canonades. En realitat, d’una banda, Millán tenia el seu despatx privat al carrer de Lepanto i de forma tàcita tots pensàrem que li convenia l’obra per a guanyar centralitat i visibilitat. De fet, la passera se situava enfrontada, per ponent, a una simple voravia i per llevant a una paret cega de dos metres d’alçada: ha estat l’únic pont d’Elx que no ha tingut significat urbà fins molt després d’haver-se construït. (La unió de la Vila Murada i una peça deixada caure sobre el riu aleatòriament era un tema de resolució difícil que no s’ha definit fins la construcció de l’Ajuntament Nou (1999-2004), amb els majestuosos pòrtic i escalinata). D’altra banda, Sevilla es degué deixar convèncer per la fe que tenia tant en els caps tècnics com en l’informe de Mira.
El projecte de passera tirà endavant en base a una estructura mixta formada per un arc parabòlic de formigó armat que s’obria en dues potes a cada costat per recolzar-se amb quatre ròtules en la cimentació encastada en els talussos de la Rambla; sobre l’arc, per a formar la plataforma, s’hi disposà una llarga biga metàl·lica. La formalització de l’obra, amb un aspecte fusiforme proper a un insecte gegant amb èlitres oberts o a una girafa amb les quatre potes espatarrades mai no fou del meu gust, sobre tot comparada amb l’elegància serena dels ponts veïns, Nou i d’Altamira. Tampoc eren convincents els mossos que pegà als dos talussos del riu, ja ben canalitzat i convertit en un lloc d’esbarjo. I encara menys que l’eixida del refugi antiaeri de la Vila, a la banda de llevant, quedàs tamponada pel mur de contenció, quan ja valoràvem aquestes construccions de la guerra.
Per acabar-ho d’adobar, des de l’Ajuntament suggerírem que les baranes fossen altes, per evitar el problema d’inseguretat que tenien les baranes del Pont Nou des de que foren executades per l’enginyer Luiña (1913) i que obligà a suplementar-les als anys noranta. Per por de quedar-nos curts ens quedàrem llargs i les baranes de la passera son tan altes que deixen el pas encaixonat, com una gàbia, sense vistes cap als costats. Quan es va desmuntar la costosa i complexa cintra, molta gent es lamentava d’haver perdut l’antiga visió de la Vila des del Pont Nou. Vam haver de fer de la necessitat virtut (com és habitual en política) i vam dir que la visió de la Vila ara es feia des de la passera. Res més inexacte: les baranes ho tapaven tot.
I el pitjor fou quan comprovàrem que, sense consciencia dels serveis tècnics municipals, els projectistes havien disposat dues costeres inclinadíssimes i enutjoses a cada costat del pont, seguint un tipus d’obra romà i gòtic (pont de Martorell sobre el Llobregat; pont de Cangas de Onís sobre el Sella) absolutament inadequat per a un pont sobre un barranc tan profund com el Vinalopó quan travessa Elx, on les plataformes de tots els ponts que tenim són horitzontals.
Per a major mal, els serveis d’enginyeria municipal amputaren una solució graciosa que els projectistes havien ideat: l’enllumenament de l’interior amb fibra òptica (un invent de l’enginyer alacantí Jaume Santana que jo vaig disposar també en les xemeneies: també m’ho amputaren) que conduïen la llum des d’uns fanalets ritmats situats en les cares exteriors de la passera. Aquesta il·luminació fou eliminada i es col·locaren els vulgars fanals de peu que, successivament substituïts, ara podem veure.
Pero com diu Borges, «mirar el río, hecho de tiempo y agua, es recordar que el tiempo es otro río». I aquest riu -el temps- ha fet créixer les denses pinedes de l’altre i han acabat cobrint la Vila, la passera, el Nou Ajuntament i els edificis residencials anodins i vulgars d’un costat i de l’altre. Queden només, irresolubles, una errada funesta, les dues costeres, incòmodes i matusseres, que ens lleven la respiració als vianants quan recorrem la passera del Mercat.
Fe d´errades. La foto de la plaça de la Fruita publicada la setmana passada (datada erròniament cap al 1900) és, en realitat, un fotograma del documental Wasserversteigerung in Elche, de Gisbert Hinke (1953); en Càtedra Pedro Ibarra, UMH
