Es de justicia que el Imprescindibles dedicado a José María Pou se titulase El hombre que respira teatro. Aunque llevamos viéndole en televisión y en el cine desde hace cincuenta años, Pou se ha forjado encima de los escenarios, ganando poso con el tiempo. A sus 81 años, se le puede considerar el actor vivo más eminente de nuestro país. Su presencia poderosa y su 1.95 de estatura no deja indiferente a nadie.

El hombre que respira teatro es un canto al oficio. Porque José María Pou no puede estar sin una obra entre manos. Es un artista consciente de que una función es un fenómeno vivo, un espectáculo único, una ceremonia de la que sabe medir las respiraciones y los aplausos del público, donde el actor es el imán que lo cataliza.

Cada nuevo estreno es un acontecimiento. Recordamos cómo nos removió el cuerpo en La cabra, de Edward Albee. Cómo nos emocionó en Los chicos de historia. Aunque fueron sus funciones posteriores las que adquirieron un carácter mítico: El Rey Lear, A cielo abierto, Sócrates juicio y muerte de un ciudadano y El Padre. Ahora ha adaptado la obra Giant, que representa en Barcelona como Gegant y que llegarán a los escenarios de Madrid y también de Alicante como Gigante el año que viene.

José María Pou. El hombre que respira teatro, de Elisabeth Anglarill y Toten Vélez, no olvida el perfil del hombre viajero que olfatea y «ficha» montajes que después veremos en nuestro país. Como aficionado a los musicales, viaja con frecuencia tanto a Londres como a Broadway para estar al tanto de los estrenos. Y es un placer verle departir con el experto en la materia y amigo Mario Gas sobre este negociado que tanto nos fascina. Sin dudas, un Imprescindibles imprescindible.