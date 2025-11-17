Sabia decisión

La semana pasada, repasando los noticieros locales, escuché a Inmaculada Mora -concejal de Sanidad, portavoz de la junta de gobierno local y enfermera de profesión, lo que la hace tener una especial sensibilidad con la materia de la que hablaba- anunciar la puesta en marcha de un retén sanitario municipal en la Ciudad Deportiva de Elche; señalaba textualmente que esta decisión «nace desde el compromiso de este Gobierno municipal con la mejora de la asistencia sanitaria en todos los eventos organizados en Elche, desde cualquier ámbito, y más teniendo en cuenta que Elche será en 2026 la Capital Mediterránea del Deporte y acogerá numerosos eventos».

Me congratula enormemente esta propuesta, puesto que yo mismo, cuando fui concejal de Deportes, la puse en marcha, pero el PSOE de el mandato 2019-2023 la arruinó como siempre, al parecer porque no les parecía suficientemente importante la asistencia sanitaria de primer nivel a los jóvenes deportistas.

Ahora la intención del Gobierno municipal, con acierto, es retomar -incluso mejorándola- esta iniciativa, que consiste en poner en marcha un punto sanitario fijo en la Ciudad deportiva, contando con un servicio de enfermería para una primera intervención asistencial ante cualquier accidente, que pueda prestar la atención inmediata hasta que se produzca la llegada de los servicios de emergencias.

Además, una vez adjudicado el contrato, el punto de atención dará servicio de lunes a viernes en horario de tarde y noche, los sábados durante todo el día y los domingos por la mañana, y todo ello contando también con una ambulancia de intervención rápida si hiciera falta, incluyendo además un hospital de campaña para eventos deportivos que se celebren en Elche.

Debo decirles que esta actuación es magnífica a la vez que necesaria. Era impensable que una ciudad como Elche, tan viva desde el punto de vista deportivo, careciera de estos servicios sanitarios básicos; la Ciudad Deportiva, en particular, es capaz de albergar durante la semana, y sobre todo los fines de semana, a miles de personas haciendo deporte, por lo que resulta necesaria una primera protección ante los riesgos que comporta la práctica de cualquier modalidad deportiva.

Seguramente, no hay nada más importante para cualquier persona que practique deporte, o incluso para los padres y madres de jóvenes deportistas, que, ante cualquier eventualidad, se pueda recibir lo antes posible la intervención sanitaria. Se trata, por tanto, de infundir confianza, de generar seguridad, de hacer las cosas bien, de minimizar los riesgos que puedan aparecer.

Además, por extraño que parezca, hoy en día casi ningún municipio de la Comunidad Valenciana ofrece en el ámbito deportivo estos servicios sanitarios, puedo asegurárselo. Se trata por tanto de una iniciativa cuasi pionera, que en el futuro podrá desarrollarse y completarse con nuevos servicios, por ejemplo con un servicio de fisioterapia.

Me permito recordarles que la existencia de estos servicios da cumplimiento a un mandato constitucional, pues el artículo 43.3 de la Constitución exige a los poderes públicos fomentar la educación física y el deporte, a la vez que el párrafo primero del mismo precepto reconoce el derecho a la protección de la salud, lo que viene a decirnos en definitiva que debe fomentarse el deporte con la adecuada protección sanitaria.

Ciertamente, los ayuntamientos aducen para no prestar este servicio que no se trata de una competencia propia, pero es que, aunque fuera así, que no lo es, no parece lógico que no se pueda responder de forma inmediata a una contingencia leve o grave acarreada por la práctica deportiva.

Imagínense que un deportista por ejemplo sufre un desmayo o cae a plomo al suelo. ¿Cómo reaccionarían las personas que están a su alrededor? ¿Sabrían dispensar los primeros auxilios? ¿Tendrían conocimiento y seguridad en ese momento de lo que hay que hacer? Es difícil creer que sea así. En cambio, un profesional que se encuentra en el lugar sabe lo que tiene que hacer y podrá practicar una atención inmediata a la persona que lo necesite, sin ninguna duda.

No olvidemos que en algunos casos puede estar en juego la propia vida de la persona. ¿Podemos aducir la falta de competencia como excusa para no poner los medios necesarios que eviten un peligro para la vida? Lo sustancialmente relevante es contar de forma inmediata con la asistencia, en ese momento, y no más tarde, porque es en ese momento cuando se pueden evitar males o daños mayores.

Mis lectores ya saben que me gusta preguntar para sentir el pulso ciudadano acerca de las decisiones políticas. En este caso, he preguntado acerca de esta cuestión a una veintena de ciudadanos, y además a un total de 10 actores deportivos, es decir, deportistas y personas que lideran entidades deportivas de diferente índole. Todos ellos me han manifestado su apoyo unánime a la decisión de que exista un servicio sanitario inmediato en las instalaciones deportivas.

De lo que puede deducirse que se trata de un servicio público necesario e irrefutable, que muy probablemente no cuente con detractores.

Por todo ello, me parece justo reconocer, porque es de recibo, que cuando esté en funcionamiento este servicio será un paso vital para el deporte, para las personas, y por tanto añade un motivo más de reconocimiento a una buena gestión municipal por parte del Gobierno municipal en su conjunto. Sí, señor, no tenga duda. Hasta pronto.