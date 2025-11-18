Mirando hacia atrás y al frente

Ahora que se cumplen 50 años de la desaparición de Franco podemos hacer varias reflexiones en favor de la memoria democrática y para que no queden dudas si las hubiere. Resulta inquietante el avance de la ultraderecha, la cercanía de muchos jóvenes a postulados que en nada les benefician y las intenciones de voto de una parte de la población. Mal está que una imposición la cuelen con un embudo. Peor es que uno mismo defienda esa tesis y que aplaudas tal acción, como algunos hacen por lo visto.

La dictadura franquista fue un régimen autoritario liderado por este hombre desde 1939 hasta 1975. Previamente, fruto de las tensiones políticas y sociales que existían, el general encontró la excusa necesaria y montó el gran número de la guerra civil, uno de los episodios más lamentables de nuestra historia en tiempos de la II República, que chocó con una profunda crisis económica internacional y con las élites tradicionales y la polarización creciente. Las derechas son así. Y cuando tienen la batuta, peor todavía.

El régimen de Franco se caracterizó por la ausencia de libertades políticas y por perseguir a la oposición. El poder estaba concentrado en la figura del dictador con una ideología que se basó en principios ultranacionalistas, en el nacionalcatolicismo, el tradicionalismo y en un control férreo sobre los medios de comunicación. Todo aquello constituyó el Movimiento Nacional, y la represión era la tónica para sostenerse.

Francisco Franco. / INFORMACIÓN

Inicialmente, la posguerra, la autarquía económica y el aislamiento internacional. La escasez y la pobreza fueron el paisaje general hasta que la situación mejoró en las décadas de 1950 y 1960 gracias a la apertura económica y la ayuda estadounidense. En el segundo franquismo, la economía se abrió y se produjo un importante desarrollo. La oposición al régimen se intensificó. El 25 de noviembre de 1975, el presidente del Gobierno, Arias Navarro, anunció que Franco había muerto. Fue el inicio de la transición a la democracia y se aprobó la Constitución tres años después.

La Casa Blanca preparaba el futuro más inmediato, y España se incorporó a la historia europea. Crisis económica, huelgas en fábricas y universidades… Franco empezó asesinando y murió matando con los últimos fusilamientos. Media Europa protestó. El «complot judeomasónico y comunista» contra España sigue en pie si tenemos en cuenta las actitudes de los herederos actuales. Los partes del equipo médico habitual le mantenían con vida. Pero la realidad era otra muy diferente. Juan Carlos asumió la Jefatura del Estado de forma interina. Posteriormente fue proclamado rey.

Por cierto, en 2013 se publicó «Juan Carlos de España», una biografía autorizada de Laurence Debray en plena oleada de escándalos por su manera de actuar, que condujo poco después a la abdicación. Es la misma escritora de «Reconciliación», el libro de memorias que se ha publicado en Francia y que llegará próximamente a nuestro país. Se atribuye la llegada de la democracia, aunque el éxito era del pueblo español, sin perjuicio de la parte positiva que él aportó. Franco quería dejar todo atado y bien atado y garantizar la continuidad del sistema autoritario. De hecho, desde 1948 le moldeó a su medida, si bien el rumbo posterior sería distinto. Le respetaba y apreciaba su sentido político, esgrime en sus memorias. Le interesaban sus consejos y orientaciones.

Juan Carlos de Borbón y Francisco Franco, en 1971. / INFORMACIÓN

Llegados a este punto, cabe decir que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha solicitado que el Gobierno central sancione a Juan Carlos I en defensa de la dignidad de las víctimas, tras sus declaraciones sobre Franco en ese volumen de memorias. Cierto es que cualquier tipo de exaltación de la sublevación militar y de la dictadura no deja de ser un insulto. «He dado la libertad a los españoles», afirma en las páginas. Es preciso reconocer lo justo e insistamos en que la ciudadanía tuvo mucha culpa respecto a los inicios de la democracia, cosa que no se puede perder nunca, pese a que el auge de la ultraderecha indica algo lúgubre. El discurso del régimen anterior sigue vigente de algún modo y dificulta la consolidación de la memoria democrática.

Manifiesta el rey emérito que «jamás ha sido libre». Es posible. Sin embargo, ha hecho siempre lo que le ha dado la gana durante casi cuarenta años de reinado. Los propios errores, en notable medida, han ensombrecido su trayectoria y sus importantes aportaciones a la transformación radical de España en un Estado moderno. Busca su anhelada reconciliación con el país. Ateniéndonos a las circunstancias y a lo que se cuece, no es muy probable que ese deseo, un último deseo, se pueda ver realizado.

A propósito de entendimiento, en la transición se abordó principalmente a través de un «pacto del olvido». Un acuerdo entre los principales partidos políticos con el objetivo esencial de centrarse en la construcción de la nueva democracia. Y no olvidemos que la reparación a las víctimas del franquismo continúa siendo un asunto presente y complejo. El concepto de reconciliación, como concordia y amistad, siempre ha de estar ahí.