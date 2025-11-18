Singular magnitud y completa extinción de los señoríos valencianos pertenecientes a la grandeza

Vísperas de la incorporación de jurisdicciones señoriales a la nación, estas cubrían, muy aproximadamente los 3/4 partes del antiguo reino de Valencia; y en cabeza, muy destacadas (54 %), las de titularidad secular o nobiliaria, sobre 12.260 Km2. Obviamente, no cabe una identificación espacial, de manera sistemática, entre dominio de la tierra y jurisdicción, baste recordar la existencia de tierras francas, exentas de pecho o partición de frutos, que no pertenecían a las señorías respectivas. Sin embargo, es de resaltar que el censo enfitéutico conoció en los feudos valencianos una extraordinaria propagación, a favor de tres sucesos históricos capitales y algunos otros complementarios. Hitos decisivos constituyen la conquista cristiana, la sentencia arbitral de Torrellas (1304), el extrañamiento de los moriscos (1609) y la gran etapa roturadora que arranca del último cuarto del siglo XVII y abarca buena parte del siguiente; incidencia secundaria, pero no desdeñable, poseen la creación de lugares alfonsinos, hecho de raigambre foral y específicamente valenciano, y el saneamiento de áreas palustres.

Con la salvedad de alguna concesión tardía, los señoríos valencianos eran, por lo general, muy rentables. A la maraña de cargas económicas que pesaban sobre los vasallo-enfiteutas valencianos se refería Melchor Rafael de Macanaz (1713) así: "Ellos (los señores) cobran tributo de las casas y de las tierras, cobran también de los frutos de 3 ó de 4 una, y en los secanos y en otros frutos de 6 y de 7; cobran de los mismos frutos otros derechos en el molino así de aceite como de harina, cobran el diezmo, cobran de lo que se vende en las tiendas, taberna y carnicería, y en fin cobran de ello tales sumas que el Duque del Infantado de dos pequeños pueblos como son Alberique y Alcocer cobra 31.000 libras al año; el conde de Cocentaina de una legua de tierra en cuadro cobra mas de 40.000 y sobre esto pagan ellos otros derechos al Reino, a la iglesia, a los censualistas... , con que parece que aunque tuvieran fábrica de moneda no pudieran pagar lo que pagan, y a este modo hay muchísimos pueblos en todo el Reino, pues vemos que solo 73 pueblos grandes y pequeños son los que el Rey tiene y que mas de 300 son de señorío...”. Hacia 1820, según Canga Argüelles, el importe de los derechos dominicales en el reino-provincia de Valencia doblaba a los de Cataluña, casi decuplicaba los de Galicia y multiplicaba por veinte los de Sevilla; y, con 40.000.000 de reales de vellón, ascendía a poco menos de la mitad (48,51 %) de los de toda la España Peninsular (88.450.000 rs.vn.). Ocioso es encarecer que esas rentas procedían primordialmente de particiones de frutos, participaciones en diezmos y regalías.

En 1797, a tenor del Censo de Godoy, solo en ciudades aventajaba el realengo (6) al señorío secular (3); en cambio, el predominio de este era abrumador en villas (103 y 41) y lugares (271 y 19). Estos señoríos seculares correspondían, en gran medida, a títulos en los que apoyaba Grandeza de España. Así sucedía con las tres ciudades de señorío: Denia (marqués de Denia-duque de Medinaceli), Gandía (duque de Gandía) y Segorbe (duque de Segorbe-duque de Medinaceli); con las villas, en número (54) y, sobre todo, importancia; elevada era asimismo la cifra de lugares (116) que incluía, con pocas excepciones, los de más entidad. Baste con indicar, por ejemplo, que el duque de Arcos figuraba como titular de las villas de Elche, Crevillent y Aspe, o sea, del marquesado de Elche y baronía de Aspe. Añadamos la fuerte concentración de las ciudades, villas y lugares de señorío en media docena de Casas de la Grandeza: Gandía, Villahermosa, Medinaceli, Ariza, Cervellón y Arcos; de ellas, valencianas eran las de Gandía, Villahermosa y Cervellón, foráneas Medinaceli, Ariza y Arcos. La presencia de estas tres últimas en el reino de Valencia resultaba de sucesiones hereditarias, alguna bien litigiosa. Al igual que el marquesado de Denia, el ducado de Segorbe vino a la Casa de Medinaceli por fallo de la Real Audiencia en el pleito de sucesión de las Casas de Denia-Lerma, Segorbe-Cardona y Comares, a favor de doña Catalina Antonia Folch de Cardona y Aragón, casada con don Juan Francisco de la Cerda y Enríquez de Ribera (1637-1691), VIII duque de Medinaceli. Fruto de este enlace fue don Luis Francisco de la Cerda Folch de Cardona y Aragón (1660-1711), uno de los mayores Grandes y el tercero por el número de vasallos en el reino de Valencia, tras las Casas de Benavente-Gandía y Arcos-Elche. Añadamos que, extinguida la línea masculina de los Ruiz de Corella, el condado de Cocentaina pasó a los Benavides; y, en la segunda mitad del setecientos, a la Casa de Medinaceli por matrimonio de doña Joaquina de Benavides, III duquesa de Santisteban del Puerto con el duque de aquella denominación.

Duque de Berwick, general de las tropas borbonicas. / Colección Duque de Alba de Madrid

De recordar es también la presencia de los vencedores en la Guerra de Sucesión; el duque de Berwick, triunfador en Almansa (1707), fue creado por Felipe V duque de Líria y Jérica; y el conde de las Torres de Alcorrín recibió el marquesado de Cullera y se convirtió en Grande como duque de Algete. Otros Grandes adquirieron señoríos en el reino de Valencia, fue el caso del duque de Montellano, comprador de los lugares de Azuébar, Masalaves, Sierra y Soneja. Por su parte, Manuel de Godoy, ya duque de Alcudia, tras hacerse con Sueca, encomienda de Montesa, lo fue también de este lugar (1804) para ser luego Príncipe de la Paz, por la de Basilea (1795). Anotemos también, por la singularidad que reviste, el ascenso de linajes en el Bajo Segura, desde sus reducidos señoríos alfonsinos, a la Grandeza, como los marqueses de Rafal (1790) y los condes de Pinohermoso (1819). Así pues, en el transcurso del siglo XVIII y comienzos del XIX la Grandeza de España amplió y robusteció su presencia en territorio valenciano, proceso que, como se ha indicado, resultó de herencias, enlaces matrimoniales, adquisición de señoríos y acceso de linajes valencianos a la Grandeza.

Sin embargo, esta nutrida representación de la Grandeza, lejos de frenar y retardar la extinción de la propiedad de raigambre señorial en territorio valenciano, no hizo sino acelerarla por los motivos siguientes: quiebra (Casa de Osuna-Infantado-Gandía-Oliva), ruina (Casa de Altamira-Astorga-Maqueda-Elche), confiscación (Príncipe de la Paz-Duque de Alcudia y Sueca), redención colectiva de señorío solariego (Villahermosa-Real-Chelva) y evolución divergente del patrimonio por las singularidades del régimen señorial valenciano (entre otros, Medinaceli-Denia-Segorbe-Cocentaina, Fernán Núñez-Cervellón). Por lo que hace a este último aspecto, en marzo de 1934, el Boletín nº 21 del Instituto de Reforma Agraria publicaba la "Relación de la superficie declarada, a efectos de la Reforma Agraria por los 99 miembros de la extinguida Grandeza de España, que, habiendo ejercido sus prerrogativas honoríficas, poseían fincas rústicas en territorio nacional". Para las tres provincias valencianas la propiedad declarada se reducía a 4.342 ha, con esta distribución: Alicante (2.888), Valencia (1.402) y Castellón (52 ha). En marcado y flagrante contraste, de los 30 Grandes que, ese año, declaraban extensiones superiores a 4.000 ha, cinco utilizaban como títulos de referencia denominaciones valencianas (duques de Villahermosa y Sueca, marqués de La Romana, condes de Elda y Real); sin olvidar que otros Grandes, muy destacados en esta relación de propietarios, llevaban títulos valencianos de la mayor resonancia: con el ejemplo prototípico del duque de Medinaceli, que figuraba a la cabeza, con 79.146 hectáreas, de las cuales ninguna en territorio valenciano, a pesar de ser duque de Segorbe, duque (antes marqués) de Denia y conde de Cocentaina.

Tras esta evidente discordancia subyace la extinción, por prescripción o redención, en condiciones extremadamente favorables para los censatarios o enfiteutas, del señorío territorial, o sea, del evanescente dominio directo. Es de recordar, al respecto, que en treinta años, entre 1871 y 1841, desaparecieron las fuentes de rentas dominicales valencianas: el decreto de las Cortes de Cádiz de 6 de agosto de 1811, abrogó los derechos exclusivos, privativos y prohibitivos, suprimió las jurisdicciones señoriales, que hasta entonces habían blindado la percepción de rentas y prohibió expresamente que, en adelante, "nadie pudiera llamarse señor de vasallos ni nombrar jueces", así pues los colonos dejaron de ser vasallos. Con Calatrava en la presidencia del gobierno y Álvarez Mendizábal en Hacienda, el Real Decreto de 30 de agosto de 1836 restableció el de 27 de septiembre de 1820 y abolió los mayorazgos, que amparaban los patrimonios vinculados. Con anterioridad, la "Revolución de la Provincia de Valencia" el 5 de agosto de 1835, supuso el restablecimiento de la Ley Aclaratoria de Señoríos de 3 de mayo de 1823; la interpretación parcial y sesgada de su artículo 5; con el decidido apoyo de la Junta de la Provincia, desembocó en el impago generalizado y sostenido de las prestaciones inherentes a los señoríos territoriales. Situación fáctica que abrió paso a la prescripción del dominio directo o a la redención poco costosa del mismo, convirtiendo a los enfiteutas, por una u otra vía, en dueños plenos de casas y tierras. Finalmente, el decreto de 2 de junio de 1841, sancionado por el Regente duque de la Victoria, eliminó los diezmos, incluidos los de legos (tercio diezmo) en manos de la nobleza valenciana. Así se desvanecieron los patrimonios valencianos de la Grandeza y nobleza en general; de manera que el antiguo reino de Valencia constituye excepción muy notoria en la afirmación que priman estructuras latifundistas en manos de la nobleza allí donde fue extensa e intensa la implantación del régimen señorial.