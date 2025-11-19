Biografía política de Santiago Abascal

Santiago Abascal Conde nació políticamente en Álava. Su abuelo paterno, Manuel Abascal Pardo, fue alcalde franquista en Amurrio y diputado provincial durante la dictadura. Su padre, Santiago Abascal Escuza, fue durante décadas dirigente de Unión Nacional Española, Alianza Popular y del PP vasco, concejal, juntero, diputado en Cortes (2003-2004), comerciante textil con tienda propia y cuadro del partido popular hasta que siguió los pasos de su hijo en 2015, afiliándose a Vox.

En 1999, con 23 años, el joven Abascal fue elegido concejal del municipio de Llodio por el PP. En marzo de 2004 obtuvo escaño en el parlamento vasco.

Emprendedor fracasado

Dejó de ser concejal en 2007 y no renovó como diputado vasco en las elecciones autonómicas celebradas a principios de 2009. Emprendió entonces una aventura en la empresa privada con Hammer Hostelería S.L., que había registrado en diciembre de 2006. Abrió un bar franquicia en la calle Portal de Gamarra, en Vitoria, Heineken Urban Concept, junto a su primera esposa por lo civil. Llegó a tener siete empleados en plantilla, pero hubo de cerrarlo en 2010 con pérdidas acumuladas de más de 130.000 euros, dejando de pagar a sus empleados y declarándose insolvente. Fue desahuciado, perdió varios juicios contra los trabajadores y un embargo bancario le dejó sin su casa, valorada en 364.580 euros, que tenía con su esposa en el concejo alavés de Murguía. Se divorciaron y él se marchó a Madrid, con el único cargo, sin remuneración, de presidente de la fundación DENAES (Defensa de la Nación Española), que había creado en mayo de 2006.

De chiringuito en chiringuito

El 4 de febrero de 2011, Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, nombró a Abascal director de la Agencia de Protección de Datos autonómica. Desde entonces no ha abandonado la nómina política.

El periodista alcoyano y afiliado al PP, Rafael Núñez Huesca, llegó a Madrid en 2012 para hacerse cargo de la portavocía de DENAES y ayudar a Abascal en su imagen como político aguerrido y popular, «alejado del Lacoste, jersey sobre los hombros y mocasines de borlas estilo pepé», «un hombre recto, íntegro», para el que «no hay mayor satisfacción que el cumplimiento del deber».

Esperanza Aguirre cesó como presidenta de la Comunidad de Madrid el 26 de septiembre de 2012, siendo sustituida al día siguiente por su vicepresidente primero Ignacio González. La Agencia de Protección de Datos que dirigía Abascal fue suprimida el 28 de diciembre, con efectos del 1 de enero siguiente, pero él fue nombrado en octubre por González director gerente de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, cobrando 82.491,84 euros brutos al año con un complemento de productividad de 11.363,16 euros, por encima de los 78.185,04 euros que cobraba el presidente del Gobierno. Durante la presidencia de Aguirre, entre 2008 y 2012, la fundación DENAES recibió de la Comunidad de Madrid 276.801,25 euros en subvenciones.

Santiago Abascal presentó el 1 de diciembre de 2012 el manifiesto de la fundación DENAES titulado «España somos todos». Junto a él estaba el recién nombrado vicepresidente de la fundación, Iván Espinosa de los Monteros. También convocó una movilización cívica para el siguiente día 6 en la madrileña plaza de Colón con el mismo lema del manifiesto. Esta concentración suponía la respuesta patriótica «al clima de tensión e incertidumbre generado por algunos movimientos rupturistas que persiguen destruir nuestra unidad atacando la democracia, la legalidad constitucional, la solidaridad entre los españoles».

Fundación de Vox

Santiago Abascal se dio de baja del PP mediante una carta fechada el 25 de noviembre de 2013 y remitida a Rajoy, en la que venía a acusarle de traicionar las ideas del partido.

Unos días más tarde, tras ser denunciada por el parlamentario autonómico de UPyD Alberto Reyero como un chiringuito con un presupuesto de 183.000 euros anuales, fue disuelta la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social que dirigía Abascal.

La rebelión de Abascal contra la casta empezó exactamente el mismo día que le dejaron sin chiringuito.

El 17 de diciembre se registró en el Ministerio del Interior el nuevo partido Vox, conformado por exmilitantes del PP y promovido por Alejo Vidal-Quadras y nueve personas más sin vinculación aparente con la ultraderecha. Dos de ellas, Vidal-Quadras y Abascal, acababan de quedarse sin sueldo oficial. El nombre del partido era idea del periodista Núñez Huesca, que sería el primer coordinador provincial de Vox en Alicante.

Presidente de Vox

Abascal acabó haciéndose con el control de Vox en septiembre de 2014, tras unas elecciones internas denunciadas por irregularidades en el censo y acusaciones de pucherazo.

¿Quién lo aupó dentro de Vox? Los ultracatólicos de Hazte Oír y su red internacional, CitizenGO, con Álvaro Zulueta al frente como nuevo director general desde el 4 de julio anterior. Zulueta estaba vinculado a la organización secreta El Yunque y en 2019 sería coordinador local de Vox en Gijón. Pero de los yunquistas y su relación con Vox hablaremos en otro momento.

El primer acto público al que acudió Abascal como nuevo presidente de Vox fue la Marcha por la Vida organizada en Madrid por colectivos antiabortistas coordinados por Hazte Oír.

A partir de ahí, la línea política de Vox abandonó el centro liberal para radicalizarse en lo moral, identitario y la guerra cultural permanente. Los principales promotores de Vox como organización de centro-liberal abandonaron el partido. Por el contrario, empezaron a llamar a la puerta fuerzas ultraderechistas. El partido Derecha Navarra y Española, de extrema derecha, se integró el 24 de febrero de 2015 en Vox. Su presidenta Nieves Ciprés se convirtió en la líder de Vox Navarra.

En Vox se celebraron primarias el 27 de junio de 2015 para la elección de su cabeza de lista en las siguientes elecciones generales, que ganó el presidente Abascal con el 83,84 % de los votos que emitieron casi 4000 afiliados, frente a los 15,56 que obtuvo Carmelo González.

Abascal publicó, junto con el periodista Kiko Méndez-Monasterio, exmiembro de la neofascista AUN y director de La Gaceta desde febrero de ese año de 2015, el libro Hay un camino a la derecha, título idéntico al eslogan empleado por el Frente Nacional de Blas Piñar en las elecciones europeas de 1987.

Entrada en los parlamentos

Vox irrumpió en el parlamento andaluz tras las elecciones celebradas en diciembre de 2018 con 12 diputados, convirtiéndose en la llave de gobierno del PP y Ciudadanos. Por primera vez desde la Transición, la ultraderecha española se sentaba en un parlamento con opciones reales de condicionar políticas.

Abascal, según declaraciones oficiales, cobró más de 55.000 euros brutos en ese año de 2018 como presidente de Vox, cuando el partido aún ni siquiera tenía representación parlamentaria. Otras fuentes elevaban la cifra a más de 73.000 euros anuales financiados por el partido.

En abril de 2019 Abascal se sentó en el Congreso capitalizando la crisis catalana y llamando derechita cobarde al PP, copiando a Blas Piñar en la campaña de 1982.

Para perpetuar su liderazgo, el partido ha ido reformando estatutos para suprimir las primarias, blindar la dirección nacional, opacar los órganos internos y reservar para la cúpula el derecho de nombrar candidatos a dedo y disolver direcciones díscolas. Para Abascal, esto se llama regeneración democrática.

El auténtico Abascal

Santiago Abascal Conde se vende como patriota incorruptible, azote del sistema, enemigo de los chiringuitos, látigo de las élites y defensor del pueblo trabajador español contra la casta. Pero su currículum dice otra cosa. Dice que entró en política con 23 años de la mano del PP vasco de su padre; que su única aventura empresarial acabó en ruina, deudas y desahucio; que fue recolocado a dedo por Aguirre en organismos pagados con dinero público donde cobró más que el presidente del Gobierno por dirigir estructuras con actividad casi nula; que su ascenso a la presidencia de Vox estuvo alimentado por la maquinaria de lobbies ultracatólicos como Hazte Oír y CitizenGO.

Pero sería injusto decir que Abascal solo vive de la política, como la casta parasitaria que dice despreciar. Vive también de las fundaciones paralelas a la política.

Abascal no representa al antisistema, es el sistema en su versión más infame.