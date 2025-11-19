Crónica personal de aquel 20 de noviembre

“A ti Franco traidor, vil asesino/ de mujeres y niños del pueblo español./ Tú que abriste las puertas al fascismo/ tendrás eternamente nuestra maldición”, cantábamos en la noche florentina aquel 1975, el día en el que “Carnicerito de Málaga” había anunciado en la televisión española la muerte del dictador y la noticia había corrido por todos los medios del mundo que la esperaban. La canción –llamada de Bourg-Madame, el primer pueblo fronterizo en los Pirineos que vivió el exilio de 1939– yo la había aprendido en la cárcel de Carabanchel, no recuerdo si en marzo o abril de 1971, o entre julio de 1973 y febrero de 1974, cuando cumplí condena por propaganda ilegal (Causa 375/71, TOP). Por cierto, yo también estuve en la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, desde el 12 al 21 de marzo –estaba suspendido el artículo 18 del llamado Fuero de los españoles, que permitía solo la detención preventiva de setenta y dos horas– donde hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid quiere evitar que se rotule, conforme exige la Ley de Memoria Democrática, que aquello fue un centro principal de detención, interrogatorios y tortura.

No estábamos en noviembre de 1975 Concha y yo en Florencia de vacaciones, sino porque, tras salir de la cárcel, seguía sin poder trabajar en la enseñanza pública, tras un despido (no renovación de contrato) fulminante en 1972. En la Universidad de Florencia fui lector de español.

Xosé Humberto Baena, el ejecutado más famoso de los fusilamientos de 1975, junto a un sello de la organización terrorista en la que militaba. / INFORMACIÓN

Los meses anteriores habían sido de gran actividad antifranquista en Italia, sobre todo alrededor de finales de septiembre, cuando el dictador aplicó las últimas condenas de muerte a cinco militantes de ETA y FRAP. Recuerdo vigilias masivas en plazas de Florencia, en toda Italia, Europa y el mundo, y en la noche avanzada del 26 al 27 la noticia de todas las radios de que el Papa Pablo VI había telefoneado al dictador para pedir clemencia, que por supuesto no había querido que le molestase y no respondió. Pensé aquella noche que al dictador le gustaba prepararse para morir matando, como había hecho toda su vida. Menos de dos meses antes de morir, cumplía otra vez el castigo que había impuesto a los derrotados en la guerra civil, los “años de penitencia” que metaforizó luego Carlos Barral, llevando el escarmiento hasta una expiación última de cinco desafortunados jóvenes antifranquistas. Nos quedó siempre una sensación muy amarga de aquella noche del 27 de septiembre con los últimos fusilamientos de Franco: “Los que fuimos testigos, somos cómplices”, escribió una vez el poeta Carlos Sahagún sobre aquel episodio, pero muchos no fuimos cómplices en ningún caso.

Murió el dictador aquel 20 de noviembre y se inició una transformación democrática en la que seguimos, inicialmente con la excesiva prudencia que nos decían que era necesaria por la división política del país, con grupos sociales y económicos anclados en la dictadura y un ejército que procedía de la misma: los cincuenta años pasados han sido de esperanza y de “desencanto” otras veces, de progreso social y de retrocesos en otras ocasiones, de avance democrático y repliegues previstos por algunas fuerzas de las que el extremo sigue manifestándose hasta devocional con la dictadura.

Francisco Franco. / INFORMACIÓN

A muchos nos preocupa que una franja joven, que dicen que corresponde a un porcentaje de más de un veinte por ciento, añore el franquismo que no conoció. Creo que una falta de didáctica cultural sobre la dictadura es la causa de desafecciones de la democracia, junto a crisis en el tejido social, desigualdades, espacios de corrupción, elementos que empeoran la conciencia social de grupos más o menos amplios.

Es inevitable pensar en la didáctica confusa, llena de mentiras prefabricadas en laboratorios de falsedad, que una parte de la derecha y, sobre todo, la extrema derecha realizan diariamente contra la democracia y sus instituciones: atenuar lo que fue la dictadura, la gravedad social y política de la misma, la corrupción y criminalidad de aquellos gobiernos, es tarea que algunas formaciones tienen como tarea principal. Es necesario afrontar los nuevos fascismos con un combate firme que tenga en el desarrollo del estado social y democrático su meta y su fundamento, para enterrar definitivamente la memoria no ejemplar de quien murió matando hace cincuenta años.