La memoria personal me permitió recordar a los alumnos del instituto y a mis sobrinos unos acontecimientos que viví en Alicante durante los años 50 del pasado siglo, algo que les causó asombro. Me refiero a la jornada conocida en Alicante como “El día del dolor”, que conmemoraba la muerte en esta ciudad deJosé Antonio Primo de Rivera, líder de Falange Española. Porque el 20 de noviembre de 1936 José Antonio Primo de Rivera fue fusilado en la cárcel de Alicante, acusado de conspiración contra la Segunda República y rebelión militar. Los restos de Primo de Rivera se enterraron en un nicho del cementerio de Alicante y durante dos años los franquistas no hablaron de su muerte, avivando así el mito de quien llamaban “el ausente”, hasta que en 1938, segundo aniversario del “alzamiento”, se comunicó de forma oficial la muerte de José Antonio, y en un discurso de Franco emitido en Radio Nacional de España éste le otorgó el título de “mártir glorioso de nuestra cruzada”. Finalizada la Guerra Civil, en abril de 1939, cuando se cumplían tres años de su fusilamiento, se ordenó el traslado del cuerpo a El Escorial.

Este traslado desde Alicante hasta El Escorial comenzó el 20 de noviembre y se hizo a pie con el féretro a hombros de comitivas de falangistas que se turnaron día y noche a lo largo de los 500 kilómetros que separan las dos localidades. Tras diez jornadas de viaje, el general Franco recibió el cuerpo de Primo de Rivera, junto al que colocaron las flores que habían enviado Adolf Hitler y Benito Mussolini. Y en El Escorial permaneció hasta queen 1959, 20 años después, finalizaba la construcción del Valle de los Caídos, Franco se puso en contacto con la familia solicitando su permiso para inhumarlo en el Valle. Y también caminando sobre los hombros de antiguos miembros de la Vieja Guardia y la Guardia de Franco, el féretro de José Antonio llegó al Valle de los Caídos tras recorrer los 13 kilómetros que separan el Valle de El Escorial. Finalmente, en cumplimiento de la “Ley de Memoria Histórica”, el lunes 24 de abril de 2023, los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera, salieron del Valle de Cuelgamuros para reposar en el cementerio de San Isidro.

Como José Antonio fue fusilado en Alicante, la ciudad padeció durante lustros por esta circunstancia y, así, la jornada del 20 de noviembre, llamado “Día del Dolor”, comercios, bares, restaurantes, cines; todo, permanecía cerrado en señal de luto, la circulación de vehículos estaba prohibida, los tranvías que llegaban de las poblaciones cercanas terminaban su trayecto a la entrada de la ciudad, las tres emisoras de radio que entonces había –Radio Nacional, Radio Alicante (SER) y Radio Falange– solo emitían música clásica o religiosa, porque Alicante había de manifestar su aflicción por aquella muerte, que en la Colegiata de San Nicolás, la principal iglesia de Alicante, era conmemorada con solemnes funerales.

Los escolares desde la madrugada peregrinábamos a pie hasta la antigua cárcel para cantar el Cara al Sol y escuchar el relato del “sacrificio” de José Antonio. Así transcurría este día hasta las 7 de la tarde, cuando se escuchaba por las emisoras un resonante clarín y la ciudad podía recobrar en lo posible la normalidad. La normalidad gris y opaca de aquellos años de posguerra en España. Tristes años de hambre, miseria, rencores y represalias.